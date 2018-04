Čubrilović za "Nezavisne": Prvo pobjeda pa onda raspodjela funkcija

BANJALUKA - Nije dobro kada naši predstavnici u Sarajevu rade suprotno stavovima Republike Srpske i time joj nanose štetu, kaže u intervjuu za "Nezavisne" Nedeljko Čubrilović, predsjednik Narodne skupštine RS.

"Kad vidite stavove koji se u Sarajevu zauzimaju, a koji su suprotni stavovima organa RS, jasno je da to donosi negativnosti", dodaje Čubrilović, koji je i zamjenik predsjednika Demokratskog narodnog saveza (DNS).

NN: Kako komentarišete hapšenje Atifa Dudakovića, bivšeg generala Armije RBiH? Vidimo, reakcije su veoma različite.

ČUBRILOVIĆ: Reakcije koje dolaze iz političkog Sarajeva nama su zaista nerazumljive, pogotovo tamo gdje oni definišu ko je agresor, a ko je žrtva, ko je ratni zločinac, a koga su unaprijed oslobodili od toga da bude ratni zločinac. Nadam se da ti pritisci neće uticati na Tužilaštvo i Sud i da će postupiti po pravu i pravdi. Nadam se da ovo hapšenje i suđenje neće biti još jedna farsa i da će pravda koju očekuju žrtve biti zadovoljena.

NN: Zašto se ti slučajevi toliko politizuju?

ČUBRILOVIĆ: Izgleda da je ovdje sve podređeno tome kako će određenu izjavu doživjeti birači. Naš problem u BiH je što smo uvijek u nekoj izbornoj ili predizbornoj godini i svi samo razmišljaju kako će se neka izjava odraziti na glasače. Niko ne govori o suštinskim problemima, i onom što su zajednički problemi svih. Takav put nije dobar. Pravda treba da bude dostupna svima, i ne bi smjelo da se na ovakav način zloupotrebljava.

NN: Vi ste političar. Da li mislite da je moguće dobiti glasove na toj priči da svi građani imaju slične probleme i da bi se trebalo na to fokusirati?

ČUBRILOVIĆ: Iskreno, teško. Ljudi još posmatraju svoju naciju i sve što je vezano za nju kao nešto iznad, a i najlakše je manipulisati tim stvarima. Mislim da ni medijima ne bismo bili interesantni kada bismo govorili samo o drugim temama.

NN: Kako se Vama čini ova tragedija porodice Dragičević?

ČUBRILOVIĆ: Jako mi je žao porodice Dragičević. Ma kakva je istina, važno je da se do nje dođe i vjerujem da ćemo do istine doći. Hoću da vjerujem u institucije RS. Sa druge strane, mislim da ovaj slučaj ne treba politizovati i da je zato veoma važno da nadležne institucije što prije saopšte istinu i porodici i građanima. Nije dobro da se ovim počnu baviti političari.

NN: Šta ako se ispostavi da je otac Davor u pravu, i da je istina sakrivena?

ČUBRILOVIĆ: Koliko god on želi da se zna istina, i ja to želim, vjerujte mi. Istina, ma kako bila bolna za ovog ili onog, ali mora da se zna. Ja zaista ne znam okolnosti te tragedije. Ali posebno zato što je pobuđen toliki interes javnosti, uznemirenje građana, tim prije treba što prije otkriti i saopštiti istinu.

NN: DNS je izdao zanimljivo saopštenje u kojem kao da je nagovijestio da policija i institucije nisu uradile baš sve?

ČUBRILOVIĆ: Ovaj slučaj je izazvao veliku pažnju javnosti i s obzirom na to da se stiče utisak da ljudi nisu zadovoljni odgovorom istražnih organa, mi smo se oglasili. Mi nemamo saznanja o konkretnim stvarima, ali tražimo da ih obezbijede i činjenično prezentuju oni čiji je to posao. DNS je reagovao na taj način, insistirajući na činjenicama i istini i mislim da je to bilo očekivano i korektno od nas.

NN: Ako se pokaže da tu nije sve čisto, hoće li institucije biti dovoljno snažne da uklone pojedince koji su za to odgovorni?

ČUBRILOVIĆ: Siguran sam da hoće. Ako je toga bilo, tim ljudima koji nisu ispunili svoj zadatak nije mjesto da obavljaju javne funkcije. Vjerujem da će institucije smoći snage da dođu do istine.

NN: U Banjaluci je boravila gospođa Valentina Matvijenko, koja je u vrhu Ruske Federacije. Šta to konkretno znači za nas?

ČUBRILOVIĆ: RS je počastvovana što je tako visoka delegacija boravila u Banjaluci i sa nama održala zvanične sastanke. Iza ove posjete ostaće veća politička vidljivost RS, ne samo u našem regionu, nego i mnogo šire. Drugo, Rusija je privredno prisutna ovdje već dugo kao korektan partner. I mislim da će ostati naš privredni partner.

NN: U BiH Srbi izuzetno vole Ruse, Bošnjaci ne toliko. Sa druge strane, Bošnjaci ne vole mnogo Ruse, ali vole Tursku. Kako se ovi strani uticaji mogu odraziti na ljude u BiH koji su podijeljeni po ovom pitanju?

ČUBRILOVIĆ: Treba biti racionalan. Srbima ne treba da smetaju dobri odnosi Turske sa Sarajevom, ali ni njima ne bi trebao da smeta naš odnos prema Srbiji i Rusiji. Mislim da se to može iskoristiti na način da svi u BiH od toga imaju koristi. Takođe mislim da je moguće naći zajedničku osnovu za sve. Međutim, treba se sjetiti da su neki visoki turski funkcioneri ovdje davali zaista zapaljive izjave i da u Sarajevu na to uopšte nisu reagovali, a vidjeli ste kako ružno su ispratili posjetu gospođe Matvijenko. Hoću da vjerujem da ćemo na ovakve posjete ubuduće gledati racionalnije i iskoristiti ih za dobrobit svih nas.

NN: Mogu li ovi uticaju dovesti u pitanje evropski put BiH?

ČUBRILOVIĆ: Ne, zašto bi? BiH ispunjava svoje evropske obaveze, a RS u mnogim oblastima i prednjači. Mnogo opasnije za evropski put su razmimoilaženja koja ovdje postoje, kao, recimo, naguravanje članova Predsjedništva pred visokim gostom i kamerama, i to po bezazlenim pitanjima kao što je izgradnja pelješkog mosta. Možete misliti šta oni misle o nama kada to vide.

NN: Pretpostavljam da ste ubijeđeni u pobjedu na narednim izborima. Hoće li DNS imati premijera?

ČUBRILOVIĆ: Prvo treba ova koalicija da pobijedi na izborima, što sam siguran da će se desiti, pa onda da vidimo za pojedinačne funkcije. Ja se nadam da ćemo onda moći sjesti i dogovoriti se u vezi s tim stvarima. Najvažniji je kvalitet ljudi, a DNS ima kvalitetne ljude za sve funkcije koje budemo dobili.

NN: Iz Vaše koalicije stalno stižu primjedbe na rad srpskih predstavnika na nivou BiH. Šta im konkretno zamjerate?

ČUBRILOVIĆ: Kad vidite stavove koji se u Sarajevu zauzimaju, a koji su suprotni stavovima organa RS, jasno je da to donosi negativnosti. Nije dobro kada naši predstavnici tamo rade suprotno stavovima RS i time joj nanose štetu. Mogli bismo sad nabrajati konkretne slučajeve, ali dolazi izborna kampanja i siguran sam da će se sve to pretresti i da će građani imati priliku da vide kako se ko ponašao.