Ćućilo: Uspješno smo preuzeli kontrolu vazdušnog prostora

MOSTAR - Agencija za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi BiH (BHANSA) uspješno je noćas preuzela kontrolu saobraćaja u cijelom vazdušnom prostoru BiH, izjavio je Srni zamjenik direktora BHANSA Vlado Ćućilo.

Ćućilo je dodao da je avion kompanije "Wiz Air" bio prvi koji je letio u novom pojasu.

Prema njegovim riječima, BHANSA je noćas u 1.07 časova po lokalnom vremenu izvršila tranziciju sistema i aviona, te je u vazdušnom prostoru BiH na visini između 10.000 i 20.000 metara preuzela avion kompanije "Wiz Air" koji je letio na relaciji Madrid - Bukurešt.

Ćućilo je istakao da će na ovaj način doći do drastičnog povećanja obima posla, imajući u vidu da su okvirno do sada imali oko 200 aviona dnevno, dok će od sada biti do 1.500 aviona.

On je podsjetio da je BHANSA početkom 2016. godine krenula u proces školovanja nove generacije kontrolora letenja, jer je to bio jedan od ključnih razloga zašto BiH nije mogla da kontroliše vazdušni prostor iznad 10.000 metara.

"Ove godine počeli su pristizati kandidati koji su dobijali dozvolu kontrolora letenja, tako da je BHANSA dobila novih 25 kontrolora, što je Agenciji omogućilo preuzimanje gornjeg pojasa neba", pojasnio je Ćućilo, te dodao da će ih do polovine naredne godine biti 30.

On je naveo da BHANSA ima dva centra kontrole - jedan je u Banjaluci gdje se vrši kontrola letenja na visini do 10.000 metara, a drugi u Sarajevu gdje se vrši kontrola u pojasu od 10.000 do 20.000 metara.

Ćućilo je podsjetio da je Agencija 2014. godine preuzela kontrolu nad nebom BiH, ali u ograničenom prostoru, odnosno u visinskom dijelu do 10.000 matara.

"Nakon toga smo krenuli u fazu dva Strategije razvoja Sistema za upravljanje vazdušnim saobraćajem u BiH (ATM Strategija BiH) u visinskom dijelu od 10.000 do 20.000 metara, gdje se dešava najveći vazdušni saobraćaj", pojasnio je Ćućilo.

Prema njegovim riječima, BHANSA je noćas preuzela oko 80 odsto dodatnog vazdušnog saobraćaja koji se dešava u vazdušnom prostoru BiH.

"U pojasu do 10.000 metara je 20 odsto saobraćaja, što okvirno znači da smo mi imali oko 200 aviona dnevno, dok ćemo sada imati do 1.500 aviona u zavisnosti od toga da li je ljetni ili zimski mjesec", rekao je Ćućilo.

On je naglasio da je to drastično povećanje obima posla, što iziskuje dodatno zalaganje ljudi, ali će donijeti i dodatna sredstva BHANSA-i, te budžetu BiH.