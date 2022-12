Čudić: Sprovesti odluku o isplati po 100 KM penzionerima

Nakon što je u subotu gradonačelnik Draško Stanivuković najavio da će penzionere obradovati pred novogodišnje praznike, te da će im grad novac uplatiti direktno na račun, danas su odbornici skupštinske većine istakli da očekuju da će do sljedeće sjednice gradskog parlamenta to biti realizovano.

Kako je rekao Stanivuković, onima sa najnižom penzijom uplatiće iznos od 100 KM, a onima sa većom penzijom nešto manji dio novca.

"Vodimo socijalno odgovornu politiku koja poznaje visinu ličnih primanja, kao što smo radili u slučaju podrške u javnom prevozu. Za nas je neprihvatljiv prijedlog da novac ide 'Elektroprivredi' koja ima milijarde prihoda godišnje, te će novac biti uplaćen direktno penzionerima na račun", rekao je Stanivuković.

Saša Čudić, v.d. predsjednika Skupštine grada, rekao je da ostaju pri tome da se sve odluke moraju poštovati, pa i odluka o isplati jednokratne pomoći penzionerima.

"Prethodnih dana imali smo sastanke sa penzionerima a u vezi sa predstojećom Skupštinom koja će se održati 29. ili 30. decembra. Gradonačelnik je najavio da će sredstva biti isplaćena na račune penzionera, ali želim da kažem da to nisu pare gradonačelnika niti skupštinske većine već novac budžetskih korisnika. Rebalans budžeta je oko 42 miliona KM, ali nisam vidio u njemu tu stavku, ali očekujem da će gradonačelnik to do predstojeće Skupštine realizovati", istakao je Čudić.

Vlado Đajić, predsjednik Gradskog odbora SNSD-a, je kazao da je njihov izričiti stav da se svim penzionerima treba isplatiti 100 KM.

Slobodan Stanarević iz Demosa smatra da se oba bloka u lokalnom parlamentu treba da se dogovaraju i da te dogovore i poštuju.

On je podsjetio da je odluka o isplati po 100 KM pomoći banjalučkim penzionerima donesena davno pa je upitao Stanivukovića, koji je obećao isplatu, zašto se čekalo do sada.