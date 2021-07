Ćurić: Za osobu koja će širiti mržnju iz Trebinja nema mjesta

TREBINJE - Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić istražuje okolnosti pod kojim je potpredsjednik Republike Srpske Ramiz Salkić juče iz Trebinja uputio riječi mržnje i govorio jezikom podjele, pozivajući na ukidanje Republike Srpske.

"Zamislite kandidovati se na poziciju potpredsjednika Republike Srpske, a tako pričati. Ja sada pokušavam da saznam da li je ta poruka poslata iz Trebinja ili je tu došlo do nekih obmana iz kabineta gospodina Salkića ili ne znam ni ja odakle. Ako je to poslato iz Trebinja, za tu osobu, da joj ne pominjem ime ni prezime, koja će širiti mržnju iz Trebinja, za nju nema mjesta", istakao je Ćurić danas novinarima.

On je i bilo kome drugom ko ima slične ideje i i namjere da iz Trebinja šalje poruke mržnje poručio da ne treba ni da dolaze u ovaj grad, jer će tako samo stvarati tenzije koje su potpuno nepotrebne.

"Naša poruka je jednostavna – Nismo mi ta adresa. Republika Srpska će da postoji dok god ima srpskog naroda u njoj. Ona je priznata tamo gdje treba da bude priznata, a to što je nečija– neka ta gospoda ide u svoja mjesta i tamo priča takvu priču", poručio je Ćurić.

On je ponovio da neće odustati od težnje da sazna da li je namjera bila da se upravo iz Trebinja pošalje ovakva poruka, mada je, kako dodaje, slati poruke mržnje iz bilo kog drugog dijela svijeta za svaku osudu.

"Mi iz našeg grada poručujemo za sve dobronamjerne ljude da mogu da dođu u srpski grad Trebinje, gdje je većinsko srpsko stanovništvo, ali za sve one ljude koji neće da šire mržnju i koji su dobronamjerni. Ne damo da se ovakve poruke šalju upravo u sezoni kada Trebinje bilježi najveći broj gostiju do sada i bojimo se da pozadina svega nije upravo ta da nekome nije drago što imamo najveći broj gostiju do sada i što Republika Srpska postoji kao entitet", dodao je Ćurić.

Salkić je juče u Trebinju rekao da će, sve dok je ovakvo teritorijalno uređenje BiH, uz odlučivanje sa ekskluzivnim pravom entiteta i entitetskim glasanjem, "izostati katarza i suočavanje sa prošlošću predstavnika srpskog naroda".