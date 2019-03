Cvijanović: Agencije vrbuju ljude protiv interesa Srpske

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je danas da je tačno da određene obavještajne agencije vrbuju ljude iz Srpske i stavljaju ih u službu onoga što nije interes Republike.

"Imamo informacije na koji način se to radi, na koji način se vrše prodori u institucionalni okvir Republike Srpske upravo da bi se određeni ljudi stavili u službu onoga što nije interes Srpske", rekla je Cvijanovićeva komentarišući izjavu delegata u Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH Sredoja Novića da određene obavještajne agencije vrbuju ljude iz Srpske.

Cvijanovićeva je u izjavi novinarima u Banjaluci naglasila da Obavještajno-bezbjednosne agencije /OBA/ treba da prepoznaje ozbiljne potencijalne prijetnje i rizike po cijelu BiH i da bude na usluzi svim institucijama u BiH, a da su umjesto toga predmet njihovih opservacija, nažalost, često funkcioneri i političari Republike Srpske, što ima političku pozadinu.

Ona je dodala da ni kao predsjednik Vlade Republike Srpske tokom proteklih skoro šest godina, ni kao predsjednik Republike nikada nije dobila bilo kakav značajan podatak od te službe, koja bi trebalo da bude na raspolaganju svim institucijama i građanima Srpske i BiH.

Cvijanovićeva je dodala da je jednom od te službe dobila kratko obavještenje koje je već bilo poznato u svim medijima.

"Kako to već biva u BiH, ovdje je često na snazi privatizacija određenih funkcija, pa se tako desi sa mnogim organima u BiH koji su stavljeni, da tako kažem, pod šapu određenih politika i isključivo rade po političkom nalogu, umjesto radi opšte bezbjednosti", zaključila je Cvijanovićeva.

Cvijanović: Neopravdano se oteže sa formiranjem Savjeta ministara

Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je danas da se neopravdano dugo oteže proces formiranja Savjeta ministara iako postoji "jasna i čista matematika" da to bude učinjeno.

"Postoji jasno opredjeljenje kada je u pitanju i domaći faktor i isto tako međunarodna zajednica da, nakon eksperimenta kojeg smo imali u prethodnom mandatu, da sada vlast treba biti konstituisana, odnosno sastavljena od ljudi iz političkih partija koji su politički pobjednici u sva tri naroda", rekla je Cvijanovićeva novinarima u Banjaluci.

Prema njenim riječima, to još nije učinjeno, pa su neke teme, koje su mogle biti opšteg karaktera i nimalo bolne, postale poprište za političke bitke između različitih nivoa vlasti.

"To nas nije nigdje odvelo, ma kako se trudili da kažu da je to bio jedan vrlo produktivan period. Bio je to loš period po Srpsku", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je podsjetila da se očekuje iskorak bošnjačkih političkih partija, prevashodno SDA, koja je pobjednik u Federaciji BiH da se uđe u formiranje vlasti.