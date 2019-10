Cvijanović: Akcioni plan je nelegitiman

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović istakla je da će obavijestiti EU da je Akcioni plan za realizaciju prioriteta iz izvještaja Evropske komisije koji je dio mišljenja o zahtjevu BiH za članstvo u EU, kojeg je usvojio Savjet ministara u tehničkom mandatu, lažan dokument, ukoliko bude upućen u Brisel.

Cvijanovićeva je rekla da je Akcioni plan nelegitiman jer ga je Savjet ministara usvojio bez saglasnosti Republike Srpske, te da je time narušen mehanizam koordinacije procesa evropskih integracija.

"To nije prošlo proces usaglašavanja, zaobiđene su institucije Republike Srpske. Postoji niz prioriteta i oblasti za koje nema nikakve saglasnosti i tek treba da se radi na tome", izjavila je Cvijanovićeva za Radio Republike Srpske.

Prema njenim riječima, time je ne samo narušen mehanizam koordinacije, već je riječ o prevarantskom pristupu koji je svojstven ovom sazivu Savjeta ministara.

"Ovo nije prvi put da su oni nešto uradili i pokušali da to prodaju kao neki zajednički proizvod, a to uopšte nije zajednički proizvod. Očekivala sam od tri srpska ministra da pitaju nekoga iz Srpske da li su se saglasili sa tim. Građani su im na izborima rekli da žele da se oni konsultuju sa institucijama Republike Srpske, ali oni su ponovo ovo uradili", kaže Cvijanovićeva.

Predsjednik Srpske je ocijenila da usvajanje Akcionog plana na telefonskoj sjednici Savjeta ministara na najbolji način pokazuje kakva je BiH - neozbiljna država.

"Postoji koncept čuvanja BiH na super vještački način, a to je da sve što vidite da ne valja probajte da to nekako umanjite i ne govorite pogotovo ako to dolazi iz Sarajeva i ako se kosi sa nekim od stranaca", rekla je Cvijanovićeva.

Prema njenim riječima, i to je dio priče predsjednika SDA Bakira Izetbegovića da će Sarajevo komandovati Republici Srpskoj.

"Neće komandovati Republikom Srpskom, jer su usvojili dokument bez naše saglasnosti. U tom dokumentu se definišu obaveze koje imaju naše institucije. Mi znamo šta Ustav kaže. Usvojili smo mehanizam koordinacije i hoćemo da budemo dio tog procesa, ali ne možete nas isključivati i nama komandovati", poručila je Cvijanovićeva.

Ona je napomenula da je utvrđivanje obaveza koje treba da proisteknu iz mišljenja Evropske komisije proces koji teče.

"Na tome rade sve institucije zato što su sve institucije i različiti nivoi vlasti nadležni za određene obaveze koje proističu iz tog mišljenja. Ima jedan dio, koji je usaglašen, ali i taj dio nije prošao kompletnu verifikaciju i čak ga ni Vlada Republike Srpske nije verifikovala kao nesporan. Pogotovo nije dio za koji smo istakli svoja neslaganja", kaže Cvijanovićeva.

Ona je navela da su institucije Republike Srpske rekle da se ne slažu sa određenim stvarima, već da treba razgovarati kroz mehanizam koordinacije i jasno locirati koje obaveze pripadaju kojem nivou vlasti, a u okviru toga kojoj instituciji kao nosiocu tog posla ili aktivnosti.

"Čekali smo dugo da dobijemo mišljenje Evropske komisije, ali nažalost nismo poentirali i profitirali politički niti u svakom drugom pogledu. Da smo imali formiranu vlast na nivou BiH i u Federaciji BiH (FBiH), mogli smo do kraja godine da pričamo o statusu kandidata", istakla je Cvijanovićeva, dodajući da bi to značilo i drugačiji status sa aspekta korištenja fondova EU.

Cvijanovićeva je istakla da je Republika Srpska za razliku od BiH i FBiH pokazala puni kapacitet time što je formirala vlast i implementirala izborne rezultate, nastavila da radi na socijalnim i ekonomskim pitanjima, održala političku stabilnost institucija, te ima socijalni dijalog u društvu, radi na povećanju plata i penzija i realizaciji projekata.

"To svi znaju, kao što znaju da Savjet ministara ne može ni da se sastane, a da u FBiH stvari kaskaju zbog odnosa Bošnjaka i Hrvata. Ali, imamo dugo isprobavani recept koji su primjenjivali stranci koji sve prebacuju na teren cijele BiH da bi riješili neko pitanje. Zašto bismo mi učestvovali u tome na taj način? Nemamo razloga da otvaramo pitanja koja nisu problematična zato što su ona problematična na nekom drugom mjestu. Stranci su iščašili Ustav i nametali zakone koji nemaju veze sa Ustavom. Nije normalan ambijent u kojem imate takvu pravnu postavku", rekla je ona.

"Deklaracija SDA udar na Srpsku"

Govoreći o deklaraciji SDA, Cvijanovićeva je istakla da ona predstavlja udar na Srpsku, ali ako se bolje sagleda situacija i na BiH.

"Ne možete udariti na sastavni dio koji je prepoznao Ustav, a da ne udarite na cijelu zemlju. Ako je opredjeljenje SDA da uništava BiH, znam mnogo ljudi koji bi im pomogli na tom putu. Ne mogu nam stranci pričati da su za Dejtonski sporazum, a kada neko propagira nešto što je antidejtonsko onda zažmire na jedno oko. Kada je riječ o Srpskoj, koji god stav da iznesemo, neće zažmiriti, već će prijetiti i u krajnjem slučlaju sankcionisati", rekla je Cvijanovićeva.

Govoreći o sjednici Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj će biti zauzet stav o ovoj deklaraciji, ona je istakla da se parlament neće izjašnjavati samo o tom dokumentu, nego analizirati stanje u kojem živimo.

"Da li je BiH prijateljski ili neprijateljski nastrojena prema svojim građanima i entitetima, da li se uvažavaju institucije, da li su nam reforme donijele jeftiniji i efikasniji sistem, da li smo postigli veći stepen saradnje i kohezije jer su neke reforme nametali stranci", upitala je Cvijanovićeva.

Ona ne vjeruje da će poslanici ostvariti potpuno jedinstvo zato što je iskustvo pokazalo da kada god je raspravljano o ključnim stvarima, kao što je referendum o Danu Republike, to se nije dogodilo. "Bilo bi dobro da imamo jedinstvo i da ga ponudimo kao formulu za zajedničko djelovanje kada je riječ o strateški važnim pitanjima za Republiku. Ali, nije tragedija ako ne bude tog jedinstva jer smo ranije utvrđivali stavove, a da nismo imali sve partije na istoj liniji. Važno je da postoji dovoljno široka podrška građana našim idejama koju pokazuju od izbora do izbora", naglasila je Cvijanovićeva.

Ona je rekla da će Narodna skupština usvojiti zaključke koji će biti orijentir institucijama Srpske.