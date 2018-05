Cvijanović: Aktiv žena puno doprinosi radu stranke

BANJALUKA - Potpredsjednik SNSD-a Željka Cvijanović rekla je da Gradski odbor Aktiva žena SNSD-a u Banjaluci predstavlja najjači dio ženske organizacije ove stranke, te da brojnim inicijativima i organizacionim poslovima puno doprinosi radu stranke.

Cvijanovićeva je, nakon izborne konferencije Gradskog odbora Aktiva žena SNSD-a Banjaluka, rekla da je ovom konferencijom ozvaničen početak aktivnosti koje su u organizacionom smislu važne za pripreme za predstojeće izbore.

"Aktivnosti koje radi ovaj gradski odbor Aktiva žena na poseban način pozicioniraju sve što se dešava u Banjaluci u okviru aktivnosti SNSD-a", rekla je Cvijanovićeva novinarima.

Ona kaže da je ponosna što se na nekim važnim pozicijama u Srpskoj nalaze članice SNSD-a, što govori o odnosu ove stranke prema ulozi žene u politici.

"Radimo timski i tu nema odvajanja, ali je isto tako važno što imamo dobro organizovanu mrežu ženskih odbora, ali i omladine i penzionera. Mislim da smo do sada uspjevali da pokažemo šta je to SNSD i da preko naše ženske organizacije ukažemo na to šta su najvažnije vrijednosti našeg političkog rada", rekla je Cvijanovićeva.

Predsjednik Gradskog odbora SNSD-a u Banjaluci Igor Radojičić rekao je da se ovom izbornom konferencijom privode kraju unutarstranački procesi četvorogodišnjih izbora.

"To je normalan četvorogodišnji ciklus u kojem se obnavljaju snage, jer uvijek postoji potreba da se uvode novi ljudi i svježe ideje u organizaciju", rekao je Radojičić.

On je istakao da je Aktiv žena SNSD-a u Banjaluci najveća politička organizacija, kako među političkim partijama u ovom gradu, tako i unutar SNSD-a, te da osim političkih, organizuju i druge aktivnosti, kao što su humanitarne, edukativne i zabavne, u kojima mogu da učestvuju i žene koje nisu članice ove partije.

Predsjednik Gradskog odbora Aktiva žena SNSD-a Banjaluka Gordana Lihović, koja je jedini kandidat za poziciju novog predsjednika ovog odbora, rekla je da je danas izabrano 152 člana banjalučkog odbora Aktiva.

Ona je ocijenila da novi gradski odbor Aktiva žena predstavlja novu snagu i potencijal za još jače i kvalitetnije djelovanje.