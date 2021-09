Cvijanović: Banjaluka zaslužuje nastavak razvoja

BANJALUKA - Potpredsjednik SNSD-a Željka Cvijanović pozvala je gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića da radi zajedno sa skupštinskom većinom i konačno Banjaluci pruži ono što zaslužuje - nastavak razvoja.

"Gradonačelnik Banjaluke ima obavezu koju su mu dali građani, a ta obaveza glasi:'obećao si to i izvrši to'. Do sada smo vidjeli da je samo obećao i nije ništa izvršio nego samo zabavlja narod", rekla je Cvijanovićeva novinarima nakon što je prisustvovala unutarstranačkim izborima u Mjesnom odboru SNSD-a u banjalučkom naselju Česma.

Cvijanovićeva je navela da SNSD nastavlja unutarstranački izborni proces u Banjaluci s ciljem utvrđivanja novih mjesnih odbora kao osnovne baze za izbor novog gradskog odbora i priprema za naredne izbore.

"Analiziramo stanje i ono što čujemo od svih mjesnih zajednica je nezadovoljstvo zbog toga što se ništa ne dešava, nema razvoja, nema realizacije planova koji su najavljeni. Naša namjera je da u okviru skupštinske većine SNSD-a delegiramo sve ono što su nama građani delegirali na ovim okupljanjima", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je napomenula da je škola u naselju Česma rezultat rada bivšeg predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i ranijeg gradonačelnika Banjaluke, ističući da onda kada se udruže mogu mnogo toga zajedno da urade u skladu sa onim što su bili zahtjevi građana u ovoj mjesnoj zajednici.

"SNSD se tako svih ovih godina ponašao u Banjaluci i širom Republike Srpske. Namjeravamo da nastavimo da se tako ponašamo", poručila je Cvijanovićeva.

Predsjednik Gradskog odbora SNSD-a Banjaluka Vlado Đajić rekao je novinarima da Gradski odbor večeras u Česmi nastavlja sa mjesnim izbornim konferencijama.

"Ovdje smo u Česmi i na poziv građana koji su nezadovoljni novom gradskom upravom na čelu sa gradonačelnikom Draškom Stanivukovićem", naveo je Đajić.

On je rekao da su došli u ovo naselje da saslušaju zahtjeve i probleme građana i da naprave ovaj dio grada ljepšim za stanovnike, da rade na unapređenju i razvoju Banjaluke i Republike Srpske.

"Dolaskom Stanivukovića grad Banjaluka je kažnjen jer je stao razvoj. Mi ćemo prekinuti tiraniju ovog kraja i uraditi sve što je potrebno za građane", poručio je Đajić.