Cvijanović: Bećirović pravi grešku što se predstavlja kao Predsjedništvo

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da se u UN nije dešavalo da neko u okviru svoje države ne ispoštuje procedure i inicira rezoluciju, kao što je to slučaj sa bošnjačkim političarima i rezolucijom o Srebrenici.

"Takve rezolucije nisu predlagane, a da o njima nije bilo regionalnih konsultacija. Stvari se na tom planu nisu dešavale u tajnosti", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je istakla da znatan broj zemalja u Generalnoj skupštini UN neće podržati rezoluciju o Srebrenici ili će biti uzdržan prilikom glasanja.

Cvijanovićeva je navela da neke zemlje otvoreno ukazuju da se ova tema zloupotrebljava i delegira u trenutku kada se treba kamuflirati određena teška situacija i ono što se događa u Gazi.

Ona je rekla da, ukoliko ova rezolucija bude i usvojena, to neće biti onako kako se to dešavalo u prošlosti.

"Imali smo dva slučaja usvajanja sličnih rezolucija jednoglasno, sa potpunim konsenzusom i bez problematizovanja bilo čega, jer je i način njihovog predlaganja išao inkluzivno", pojasnila je Cvijanovićeva.

Ona je istakla da ova rezolucija definitivno nema obavezujući karakter, ali da može predstavljati problem.

"Meni je simptomatično to što je mimo pravila uradio (ambasador BiH pri UN Zlatko) Lagumdžija. Obraćajući se ljudima u UN, rekla sam da na tom planu nisam uopšte konsultovana iako sam dio institucije zadužene za spoljnu politiku BiH. I da stvar bude gora, taj ambasador mene blokira da komuniciram sa ljudima iz UN i tu se pokazuju loše namjere", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je podsjetila da Lagumdžija proslijeđuje funkcionerima iz UN pisma bošnjačkog člana Predsjedništva Denisa Bećirovića, a njena ne.

"Moj kolega Bećirović napravio je veliku grešku time što se počeo predstavljati maltene kao Predsjedništvo, iako je jedan od tri (člana Predsjedništva). Čak i da dva člana daju podršku rezoluciji, to nije tri, to nije Predsjedništvo", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je podsjetila da su ovakve zloupotrebe, poput Lagumdžijinih, činili i neki raniji diplomatski predstavnici BiH dajući sami sebi ovlaštenja koja im ne pripadaju.

Cvijanovićeva je rekla da je zbog navedenih zloupotreba pravosudnim organima BiH već podnijela krivičnu prijavu i da će se vidjeti kako će u ovom slučaju reagovati pravosudne institucije BiH kojima su, kako kaže, puna usta zaštite Ustava i pravne države.

"Što se tiče ovog drugog koraka koji je preduzet, a to je ta inicijativa za njegovu smjenu, to je stvar koja zavisi od Predsjedništva i neću ulaziti u to", rekla je Cvijanovićeva.

Strani intervencionizam vuče BiH u ambis

Cvijanović je rekča danas da su intervencionizam i negativno uplitanje stranog faktora u unutrašnje odnose velika nesreća za BiH i da je vuku u ambis iz kojeg će se teško izvući.

Cvijanovićeva je istakla da strani ambasadori u BiH prave zlu atmosferu i zavađaju ljude umjesto da pomažu.

"Mi i ako smo bili u zavadi, postižemo dogovore. A oni uporno dodaju ulje na vatru", rekla je Cvijanovićeva za RTRS.

Ona je istakla da se na tom planu posebno ističe američki ambasador u BiH Majkl Marfi, koji za sve probleme svijeta krivi predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.

"To pokazuje njegov neprofesionalan i nediplomatski pristup. I to je matrica koju smo viđali u svijetu. Evropska priča nas je mobilisala da radimo zajedno i onda dođe neko i sve to pokvari", ukazala je Cvijanovićeva.

Ona je istakla da strani faktor ne može da se odrekne kolonijalne uprave u BiH i ponaša se neprincipijelno, krši demokratiju i demokratska prava naroda koji bira svoje predstavnike da ga politički zastupa.

Cvijanovićeva, koja je i potpredsjednik SNSD-a, navela je da je očigledno da Bošnjaci i njihovi predstavnici podržavaju takvu vrstu intervencionizma.

Kada je riječ o partnerima u vlasti na nivou BiH, Cvijanovićeva je navela da su SNSD i HDZ BiH stranke koje mogu da stanu iza dogovora sa svojim partnerima.

"A što se tiče `trojke`, najveća njihova boljka jeste ta podanička priča u kojoj možete uraditi samo nešto što vam neki ambasador kaže. To je tragično i za njih i za BiH, kao i za strukturu koja je zajedno formirala vlast", ocijenila je Cvijanovićeva.

Ona je rekla da Republika Srpska za sva pitanja i probleme ima adekvatan politički i institucionalni odgovor u datim okolnostima.

"Mi, predstavnici Srpske i dalje promovišemo da treba da postoji dogovor između Srba, Hrvata, Bošnjaka i ostalih i da je ovo zajednička zemlja u kojoj svi treba da se osjećaju komotno u skladu sa Ustavom. U Ustavu ne piše da neki stranac može da nameće zakone", rekla je Cvijanovićeva.

