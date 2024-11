Cvijanović: Bećirović u Savjetu bezbjednosti nastupa isključivo kao bošnjački član

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je danas u Banjaluci da je u BiH nemoguće usaglasiti zajedničku platformu za spoljnopolitičke nastupe, te da Denis Bećirović nastupa u Savjetu bezbjednosti UN isključivo kao bošnjački član Predsjedništva BiH.

Cvijanovićeva je naglasila da sa ljudima sa kojim sjedi u Predsjedništvu BiH nije moguće postići konsenzus, jer ne žele da se odreknu jednog stranca koji djeluje iznad demokratski izabranih instutucija.

"Oni neće da prihvate da smo mi koji treba da rješavamo stvari kroz dogovore i dijalog. Oni hoće da se stvari nameću, od strane međunarodnog faktora, po njihovoj volji. Tu je nemoguće usaglasiti zajedničku platformu", istakla je Cvijanovićeva, prenosi Srna.

Ona je dodala da se ne mogu usaglasiti platforme za spoljnopolitičke nastupe iz prostog razloga što imaju različita mišljenja o veoma važnim pitanjima.

"Kao predstavnik Republike Srpske i srpskog naroda zagovaram da sve institucije i svi nivoi vlasti, budu organi koji donose relevantne odluke", rekla je Cvijanovićeva novinarima.

S druge strane, dodala je, bošnjački predstavnik pokazuje da ovdje treba da se živi u fingiranoj demokratiji.

"U toj fingiranoj demokratiji, mi kao izabrani predstavnici treba da služimo kao fikusi, a jedan neizabrani stranac treba da radi posao institucija i to onaj koji će raditi u dosluhu sa bošnjačkim političkim ciljevima", naglasila je Cvijanovićeva.

Prema njenim riječima, bazično je neslaganje o tome kakva je uloga međunarodnog faktora, šta je sastavni dio ovdašnje prošlosti, kako "preživljavamo ovu sadašnjost i kako treba da živimo našu budućnost".

"Zagovaram ustavne postavke onako kako je to Ustav rekao, a ako bi se Ustav jednog dana promijenio onda bi trebalo da se pridržavamo njega kao takvog. Ovako živimo u apsolutnom neredu, gdje Ustav kaže jedno, a u praksi imate drugo. Mislim da država nema sreće", istakla je Cvijanovićeva.

Cvijanovićeva smatra da samo to predstavljanje u inostranstvu uvijek natjera neke aktere koji to slušaju da stave prst na čelo i zapitaju se kakve je to država kad tri puta imate različita izlaganja.

"Trebalo bi i oni da se zapitaju u kojoj mjeri su svojom intervencijom i svojim djelovanjem uspjeli da naprave koheziju u ovoj zemlji. Nisu uspjeli, radili su pogrešnim metodama", rekla je Cvijanovićeva.

Cvijanovićeva je ponovila da se Bećirović u Savjetu bezbjednosti obraća isključivo kao bošnjački član Predsjedništva BiH, jer da bi nešto bila usaglašena platforma Predsjedništva, tu platformu moralo bi da usvoji Predsjedništvo i to jednoglasno.

"S obzirom na to da se nije desilo nikakvo usaglašavanje, a nije bilo ni moguće da se desi, on nastupa isključivo samostalno, u funkciji jednog od članova, predstavljajući svoj narod", navela je Cvijanovićeva.

