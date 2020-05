Cvijanović: Besposleni nastoje da kritikuju one koji su prezaposleni

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je u intervjuu Srni da se epidemiološka situacija u Srpskoj usložnila, ali da će se pratiti trendovi i slušati struka kada je riječ o daljim koracima.

"Pratićemo trendove, ali sigurno da je se situacija usložnila. Sad kad je trebalo da se broj zaraženih smanjuje, on raste već nekoliko prethodnih dana i to jeste zabrinjavajuće. Već smo skoro dva mjeseca u posebnom režimu i nije bilo očekivano da se to desi. Osim toga, mi smo svih tih sedmica do prije par dana mogli biti sasvim zadovoljni situacijom koja je bila pod kontrolom, ali sad imamo pokazatelje koji nisu ohrabrujući", istakla je predsjednik Srpske.

Cvijanovićeva je rekla da će, ako bude neophodno, morati ponovo da se pooštre neke mjere, iako se krenulo u postepenu relaksaciju.

"Epidemiolozi nam kažu da do toga dolazi kad se krene sa opuštanjem mjera, ali ostaje da se vidi da li je riječ o tome ili nešto drugo. U svakom, slučaju, slušaćemo struku kad je riječ o narednim koracima", poručila je Cvijanovićeva.

Na pitanje s čim se može dovesti u vezu neočekivani rast zaraženih u devetoj sedmici epidemije i u čemu se pogriješilo, predsjednik Republike je ocijenila da ne postoji drugo objašenje osim da je tom pogoršanju doprinijelo nedovoljno poštovanje mjera.

"Ili, bolje rečeno, uprkos tome što smo preduzeli sve da se spriječi širenje virusa, to se ipak desilo, a ne bi se desilo da nivo kontakata nije bio veći od dozvoljenog. Treba reći da je ogromna većina građana bila na visini zadatka, ali je bilo i onih koji su to ugrozili jer je bilo okupljanja, nepridržavanja distance, bilo je i onih koji nisu nosili zaštitne maske ili su ih nosili kao ukras ispod brade", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je konstatovala da kao rezultat takvih ponašanja Republika Srpska danas, dva mjeseca nakon što je detektovan prvi slučaj zaraze, ima ovakav rast zaraženih i dosta pacijenata u teškom stanju.

"Najbolje bi bilo da se svako od nas zapita šta je to uradio suprotno propisanim mjerama u zadnje vrijeme pa je došlo do rasta zaraženih i oboljelih u vrijeme kad je trebalo da izlazimo iz krize, umjesto što krivicu prebacujemo na zdravstveni sektor, a vidim da to neki rade", navela je predsjednik Srpske.

Govoreći o tome da li je eventualno ranije trebalo pooštriti kaznenu politiku i da li bi to pomoglo u suzbijanju širenja virusa, predsjednik Srpske je istakla da nikad nije moguće oslanjati se samo na svijest pojedinca, te da se zato i propisuju sankcije.

"Kao što sam rekla i onda kad imate ogromnu većinu onih koji su odgovorni, manji broj neodgovornih to sve može da pokvari. Moguće da nisu svi pravilno postavili prioritete, a prioritet broj jedan je zdravlje pojedinca i zajednice, a tek onda sve druge stvari, uključujući i druženje i okupljanje.

Sad kad vidimo ovo pogoršanje naravno da svi razmišljamo da je kaznenu politiku trebalo pojačati odmah na početku i rigorozno kažnjavati one koji se ne pridržavaju mjera. A, opet, da smo to odmah učinili, onda bi ovi razni 'dušebriznici' rekli kako se bez potrebe teroriše narod. Sad vidimo da je bilo potrebe", naglasila je predsjednik Srpske.

U svakom slučaju, navela je Cvijanovićeva, pooštravanje kaznene politike je opravdano i zato očekuje od policije, komunalne policije i svih inspektora da bez izuzetka koriste svoja ovlaštenja u skladu sa donesenom uredbom i da tu bude nulta tolerancija.

Na pitanje da li su mjere bile adekvatne i da li postoji odgovarajuća spremnost zdravstvenog sistema s obzirom na tvrdnje pojedinaca da nema dovoljno ni lične zaštitne, ni medicinske opreme, a kritike se upućuju i na račun Univerzitetskog kliničkog centra (UKC), Cvijanovićeva je odgovorila da su mjere bile i adekvatne i pravovremene, te naglasila da su zdravstveni radnici odradili ogroman posao i na svojim plećima nose ogroman teret boreći se sa ovim zlom.

"Uz sve zahtjevne poslove koje obavljaju na svojim radnim mjestima u ovim vanrednim okolnostima, predano su upozoravali stanovništvo na opasnosti i neumorno objašnjavali šta smije, a šta ne smije da se radi. Ali, ako stanovnici ne poštuju mjere, onda nema zdravstvenog sistema na svijetu koji može da se izbori u takvoj situaciji, što znači da je odgovornst na svakom pojedincu ponaosob", istakla je predsjednik Republike.

Što se tiče tih priča o navodnom kolapsu sistema, Cvijanovićeva je u intervjuu Srni navela da joj djeluje da besposleni nastoje da kritikuju one koji su prezaposleni i da u jednom ovakvom problemu nastoje da liječe svoje frustracije umjesto da daju doprinos opštem dobru, a u krajnjem slučaju i svojim kolegama.

"Naravno, ljudi iz UKC su najpozvaniji da govore o funkcionisanju svoje ustanove, ali ono što svaki dobronamjeran građanin vidi jeste da je upravo na našim zdravstvenim radnicima u UKC-u najveći teret ove epidemije i da su oni pod najvećim pritiskom. Ne bi tako bilo da su se svi pridržavali propisanih mjera.

A, najmanje što mi, kao građani, možemo da učinimo jeste da tim ljudima koji su na prvoj liniji fronta odamo priznanje na nadljudskim naporima koje čine spasavajući živote drugih, i naravno da im olakšamo time što ćemo raditi ono što nam kažu da treba da radimo, a ne suprotno od toga", poručila je predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović.