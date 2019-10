Cvijanović: Bez formirane vlasti nema ni evropskih sredstava za BiH

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je danas u Briselu da se BiH bez formirane vlasti ne može nadati sredstvima iz budžeta EU koja su namijenjena zemljama zapadnog Balkana, a koja će biti znatno veća nego što su bila u prethodnom periodu.

Cvijanovićeva, koja je u dvodnevnoj posjeti Briselu, napomenula je da se sastanci sa visokim zvaničnicima EU dešavaju u vrijeme kada nema formirane vlasti na nivou BiH, niti Federacije BiH, i to već godinu dana nakon opštih izbora.

Ona je naglasila da to je to otežavajući element u komunikaciji i dogovaranju određenih stvari.

Prema njenim riječima, očekivanja u EU usmjerena su upravo na to da BiH izvrši svoju obavezu, koja je sasvim normalna i logična, a podrazumijeva da je vlast formirana, te da imaju sagovornika koji će imati autoritet i kapacitet da pregovara i dogovara određene stvari.

Cvijanovićeva je za RTRS rekla da je na sastancima u Briselu ponovila da Republika Srpska želi da se kreće evropskim putem, da zna šta su njene obaveze na tom putu, te da je za to pripremila svoje institucije.

Ona je dodala da Srpska zna šta su njene obaveze na tom dugotrajnom putu, koji podrazumijeva niz reformi, koje će joj olakšati funkcionisanje, ali i život svim građanima Republike Srpske.

"Nezadovoljna sam, jer frustrira činjenica da čujete da su iz budžeta EU planirana značajna sredstva zemljama zapadnog Balkana, a vi faktički nemate sagovornike da pričate na tu temu. Na kraju, bez obzira na sve, poruka je negativna, jer ako nemate formiranu vlast, ne možete mnogo toga da uradite", rekla je Cvijanovićeva.

Kada je riječ o planiranju IPA pomoći, ali i svih drugih stvari vezanih za te aspekte, Republika Srpska, kako je navela, ima timove koji će na tome predano raditi.

"Ali, u suštini, poruka je opet negativna, jer ukoliko nemate formiranu vlast na nivou BiH, te formiranu federalnu Vladu koja će biti partner Srpskoj, ali isto tako i Savjetu ministara, ne možete zapravo mnogo toga da radite", dodala je Cvijanovićeva.

Ona je upozorila da, u vrijeme kada se formora vlast u EU i kada se više ili manje zna kako će izgledati te pozicije i koje će države biti na čelu određenih resora, u BiH postoji zatišje.

"Najveća njihova nedoumica je ko su sagovornici koji će u okviru BiH moći da nastupaju i kada će se to desiti. Naravno da su svi opterećeni različitim izjavama koje se daju na terenu u okviru BiH, te porukama da vlast neće biti formirana možda ni do sljedećih lokalnih izbora, a potom možda čak ni do sljedećih opštih izbora", rekla je cvijanovićeva.

Prema njenim riječima, to onda znači veliki ćorsokak i četiri godine izgubljenog vremena.

"Za to vrijeme, svi drugi u okviru regije će predano raditi i spremati projekte, te gledati na koji način realizovati neke infrastrukturne programe i projekte koji su važni za građane i u krajnjem slučaju dobijati pomoć za reforme.