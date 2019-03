Cvijanović: BiH je potreban dijalog i konsenzus tri naroda, a ne novi Dejton

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da BiH nije više u fokusu velikih sila i da se zavaravaju svi koji misle da neko drugi treba da rješava probleme u ovoj zemlji, naglašavajući da je za stabilnost BiH potreban unutrašnji dijalog i konsenzus sva tri naroda.

Cvijanovićeva ističe da samim tim priča o novom Dejtonu, koja se često može čuti u javnosti od pojedinih domaćih i stranih političara, nije moguća bez saglasnosti sva tri naroda u BiH, dodajući da ne vjeruje da je moguća priča o novom Dejtonu.

"Naravno, sve se može desiti silom, ali svi oni koji bi eventualno stali iza priče o novoj konferenciji vezanoj za Dejton svjesni su činjenice da za tako nešto nema političke saglasnosti u BiH, ali ni u zemljama koje su garant Dejtona. Vjerujem da su i međunarodni akteri toga svjesni", rekla je Cvijanovićeva za "Euro blic".

Ističući da BiH nisu potrebne međunarodne konferencije, već unutrašnji dijalog, ona kaže da je potrebno da ljudi iz ove političke generacije ili one koja će tek doći iz svih konstitutivnih naroda sjednu i razgovaraju o tome kako da ovu zemlju učine efikasnijom, a da sve strane budu zadovoljne.

Govoreći o najavi predsjednika SDA Bakira Izetbegovića da će podnijeti apelaciju Ustavnom sudu BiH za ukidanje naziva Republika Srpska, Cvijanovićeva je rekla da je to otvaranje političkih tema koje u suštini znače mnoge stvari.

"Jedna od njih je trajna netrpeljivost koju pokazuje političko Sarajevo prema postojanju i funkcionisanju Republike Srpske, a posebno prema vrijednostima ili idejama koje branimo kroz Srpsku. Mi bismo se mogli ponašati na isti način i reći da ne trpimo to što oni promovišu, jer smatramo da nas to koči, ali to ne radimo jer smatramo da treba da imamo racionalan pristup svemu", naglasila je Cvijanovićeva.

Ona podsjeća da je već mnogo puta ponovila da je Republika Srpska trajna kategorija i izraz volje srpskog naroda.

"Moramo da se više poštujemo i da shvatimo da ne treba da otvaramo teme koje nas udaljavaju jedne od drugih, nego da se bavimo konkretnim stvarima koje su bitne za svakodnevni život. Nažalost, to kod nas nije slučaj i Bakir Izetbegović je konkretan primjer kako se uvijek izbace teme koje potpaljuju vatru, a koje nas udaljavaju jedne od drugih", naglasila ja predsjednik Srpske.

Ona smatra da je Izetbegović to uradio namjerno u periodu kada treba da se formira vlast da bi na još neki način otežao ili osporio odlazak garniture iz Republike Srpske "koja je u Savjetu ministara neopravdano dugo".

Prema njenim riječima, pet mjeseci poslije izbora tamo sjede ljudi koji nisu dobili nikakav politički legitimitet na izborima, ali je očito da su dobro sarađivali sa Izetbegovićem.

Ona ukazuje na činjenicu da se svaki put, zbog nesređenih odnosa među bošnjačkim partijama u Federaciji BiH, "poteže za Republikom Srpskom", ocjenjujući to kao nepotrebnu avanturu.

"Izetbegović ne može izaći u javnost sa tako teškom temom, a da ne dobije sa druge strane reakciju ili odgovor. Ne mislim samo na onaj koji smo saopštili, već na konkretan odgovor. Neću vam sada reći koji je konkretan odgovor, ali institucije moraju da zauzimaju stavove kada se osjećaju ogroženima oni i Republika u okviru koje fukncionišu. Ako je žestoka akcija, mora da bude žestoka i reakcija", poručila je Cvijanovićeva.

Kada je riječ o priklanjanju dijela opozicije u Srpskoj vladajućem bloku, Cvijanovićeva kaže da je to nije iznenadilo jer svako traži način da sprovede svoje predizborne ideje i obećanja.

"Vjerovatno su mnogi u međuvremenu shvatili da ne mogu sprovesti ništa od svojih politika ako su u opoziciji. Zato mi to nije iznenađenje, ali onima koji to samo površno posmatraju to izgleda kao klasično mijenjanje `dresova`. Važno je da smo okupili veliki broj političkih subjekata i da je ta koalicija sada šira nego što je bio slučaj u prethodnom periodu zato što su pred nama brojni izazovi političke, ekonomske, socijalne i finansijske prirode", navela je ona.

Cvijanovićeva smatra da je uvijek bolje imati više učesnika u vlasti, jer to daje dodatnu stabilnost, a osim toga, učešće više političkih subjekata garantuje i više ideja, konsultacija, iskustava i slično.

Prema njenim riječima, tu ima i otežavajućih elemenata, jer je teže upravljati većim brojem subjekata.

Cvijanovićeva kaže da ne bi da povlači neku oštru liniju između prethodne i ove Vlade Srpske, jer je rad prethodne predstavljao dobru osnovu za sadašnju Vladu Srpske, da ima širu parlamentarnu većinu.

"Stabilan budžet, veća finansijska disciplina, fiskalna konsolidacija, sve je to dobra osnova koja sada daje novoj Vladi Srpske mnogo viuše prostora da neometano obavalja svoje obaveze. Ali, ne smijemo biti naivni jer uvijek imate političke pritiske, zahtjeve koji nas tjeraju da budemo budni sve vrijeme i politički osviješteni, te da radimo stvari od interesa i u korist Srpske i njenih građana. Stabilnost instutucija je uvijek prioritetno važna", istakla je Cvijanovićeva.

Govoreći o tome šta namjerava da uradi na jačanju međunarodne pozicije Srpske, ona je navela da je i kao predsjednik Vlade radila na jačanju pozicija Srpske.

"Naša je obaveza da otvaramo nove kanale komunikacije i da radimo na popravljanju imidža Srpske u svijetu. Treba stvarati prijatelje i nove partnere, što mi i radimo. Republika Srpska je u mnogo boljoj poziciji u odnosu na ostatak BiH i mnogo je drugačije sad kada odete negdje u neku državu nego što je to ranije bio slučaj. Nažalost, cijela BiH i region su još opterećeni stereotipima. A mi želimo da radimo i gradimo i nije nam cilj da razgrađujemo i drugima otežavamo pozicije, a da istina o nama bude dostupna što većem broju međunarodnih aktera", naglasia je Cvijanovićeva.

Na pitanje da li je realno očekivati da u naredne četiri godine neke od oduzetih nadležnosti budu vraćene Republici Srpskoj, ona je odgovorila da je to postepen put.

"Bez obzira na to koliko je to teško i što sada ne vidimo partnere za razgovore o toj temi, nikada ne smijemo odustati od tog cilja", rekla je Cvijanovićeva.

Ona podsjeća da je jasno da su mnoge nadležnosti oduzete Srpskoj silom visokih predstavnika ili određenim dogovorima u kojima je bila prevarena.

"Govoreno nam je da neke stvari treba prihvatiti kako bismo poslije mogli da ih mijenjamo kroz parlamentarnu proceduru. Međutim, kasnije smo shvatili da smo uvučeni u priču za koju nemate partnera s druge strane. Mogu slobodno da kažem da se prebacivanjem nadležnosti na nivo BiH ništa nije promijenilo, već je stvorena veća doza nepovjerenja", rekla je ona.

Ona je dodala da vjeruje da će se pojaviti političke generacije koje će moći, prilično hladne glave, trezveno, a u interesu svih da razgovaraju o svim temama.

Kada je riječ o pokretanju višegodišnjeg nacionalnog programa demografske obnove Srpske, ona je navela da je Vlada Srpske oformila Savjet za demografsku politiku i da će sa grupom eksperata biti utvrđene smjernice djelovanja.

"Te smjernice se odnose na oblast pronatalitetne politike ili jačanje demografskog resursa i slično. Nakon što završimo te analize kreiraćemo neke nove mjere koje bi mogle da budu podsticajne. Imate širok spektar stvari koje treba obuhvatiti od toga na koji način se ponašate prema trudnicama, majkama koje su zaposlene, potom onim majkama koje nisu zaposlene", naglasila je ona.

Prema mišljenju Cvijanovićeve, treba obuhvatiti i oblast školstva, kakvi su nam uslovi na selu, na koji način podržati porodice, politiku prema mladima, ali i prema mladim bračnim parovima.

"Druga dimenzija koja dodatno otežava situaciju jesu migracije. Naravno, ljudi su uvek odlazili sa ovih prostora i to je uobičajno, ali sada odlaze cijele porodice, pa čak one koje su ovde imale posao. Moramo dati odgovor zašto je to tako, da li je to opšta neizvjesnost, nedovršenost mnogih političkih procesa", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je navela da 2022. godine vidi napredniju i bolju Republiku Srpsku te dodala da se sve ove godine radi na tome, ali nekada se nije zadovoljno dinamikom i brzinom kako se određene stvari rešavaju.

Cvijanovićeva kaže da "ako stvari gledate kao neki dnevni plan", onda je teže biti premijer nego predsjednik Srpske.

"Ako gledamo u tom dnevno-operativnom smislu i onome što su očekivanja građana, socijalnih partnera u Vladi je teško raditi, ali ako danas malo pogriješite već sutra možete to da ispravite, dok kao predsjenik Srpske nemate pravo na grešku", naglasila je ona.