Cvijanović: Biću novi predsjednik Srpske

BANJALUKA - Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je da će, nakon oktobarskih izbora, biti novi predsjednik Republike, jer građani sa njom znaju na čemu su i da radi otvoreno i bez lažnih obećanja.

"Namjeravam da pobijedim na izborima i da nastavim da radim sa našim građanima na isti način kako sam to radila i do sada - otvoreno, bez petljanja, bez lažnih obećanja", rekla je Cvijanovićeva, dodavši da ne daje nikakva obećanja bez uporišta i za koja nije 100 odsto ili bar 99 odsto sigurna da mogu biti realizovana.

"Što se tiče kampanje, moraćemo javno da prezentujemo svoje politike i svoje stavove, a o rezultatima rada Vlade pričala bih i da nisam kandidat, jer je to sastavni dio mog političkog funkcionisanja više od pet godina", dodala je Cvijanovićeva, koja je predsjednik Vlade Srpske.

Ona je rekla da ono što radi neće da svede na kampanju jer to nije kampanja, te da SNSD ima plan ponašanja i djelovanja.

"Građani sa mnom znaju na čemu su, jer nikada nije bilo nikakvog varanja. Napravili smo plan kretanja koji smo ostvarili. I za budući period imamo plan kretanja i ostvarićemo ga, a on podrazumijeva provođenje određenih mjera ove godine, i to naši socijalni partneri znaju, kao što znaju da to nije kampanja i da bih to radila i da nisam kandidat", pojasnila je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da je Vlada Srpske stabilna, funkcionalna i da redovno izvršava sve svoje obaveze.

"Prije nekoliko godina to je bila noćna mora, jer je bilo teško nakon godina kriza. Danas smo stabilni, funkcionalni, redovno izvršavamo obaveze, nemamo probleme, znamo svoju poziciju i znamo kako da se štitimo od onih koji atakuju iz Sarajeva i sa drugih strana, a da pritom postižemo dobre ekonomske rezultate", rekla je Cvijanovićeva za RTRS.

Ona smatra da kamapanja opozicije nije prestala od 2014. godine, jer su postojali pokušaji da se na različite načine nešto isproblematizuje, da se blokiraju institucije, te podsjetila na zauzimanje skuštinskih stolova.

"Nikada nismo poklekli i dozvolili da institucije ne rade. Zašto je bio cilj opozicije da zaustavi institucije, ako tako vole Republiku Srpsku, ako se kandiduju za važne pozicije u Republici Srpskoj", upitala je Cvijanovićeva.

Ako se razumije važnost institucija, kaže ona, onda se politikama treba boriti protiv političkog neprijatelja na političkom terenu.

"Politički teren u kojem neko blokira institucije, a onda sebe promoviše kao nekoga ko će voditi institucije je propala stvar", konstatovala je Cvijanovićeva.

Ona je navela da je važna povezanost srpskog člana Predsjedništva BiH i kadra uz Republike Srpske u Savjetu ministara sa predsjednikom Srpske, predsjednikom Narodne skupštine, predsjednikom Vlade, kao i njihovo zajedništvo da bi se mogle provoditi aktivnosti od značaja za Republiku Srpsku.

Cvijanovićeva je naglasila da je Srpska, uprkos blokadama koje su uglavnom dolazile od onih koji vrše vlast na nivou BiH a dolaze iz Republike Srpske, ostvarila rekordne rezultate.

Ona je podsjetila da je Republika Srpska prošle godine imala rekordan broj zaposlenih, te da je ostvarila najveću pokrivenost uvoza izvozom.

"To smo sve uspjeli uz potpunu blokadu svih tih ljudi koji sjede u Sarajevu, a koji dolaze iz Republike Srpske, a zamislite kakvi bi rezultati bili da smo imali pravi tim koji igra zajedno za Srpsku. Mi to hoćemo - tim koji igra zajedno, koordinisano, koji će se moći dogovoriti šta je važno od zakona i mjera, i ukoliko uđete u neke pregovore oko aranžmana da ih možete ispratiti, a ne da ih neko u Sarajevu blokira nakon što Srpska sve ispregovara, kao što je bilo u više slučajeva do sada", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je poručila da SNSD želi da njeni kandidati pobjede na svim nivoima, kako bi mogli igrati za sve u Republici Srpskoj i provoditi mjere od značaja za građane Srpske, te da rade na dodatnoj stabilnosti institucija.

"Plan je bio da mjera koja podrazumijeva 405 KM za nezaposlene porodilje bude uvedena od 1. januara 2017. godine, ali su nas oni zaustavili i krenuli smo sa tom mjerom godinu kasnije", pojasnila je Cvijanovićeva i podsjetila da je Vlada od 1. januara 2016. godine uvela trezorsku isplatu penzija.

Ona je poručila da vjeruje u institucije Republike Srpske i da Republika može mnogo bolje i više kada su u Sarajevu ljudi koji znaju šta rade.

"Politika je mnogo važnija stvar od toga šta ćemo mi ispričati u kampanji i kako ćemo sa strane nešto komentarisati, prljati, a konkretno nemate ništa iza sebe. Hoćemo rezultate. Ovi su bili dobri, a kada budemo igrali zajedno kao tim, i mi u Srpskoj i naši predstavnici u BiH možemo da kreiramo rješenja", naglasila je Cvijanovićeva.

Ona je istakla da je bila predsjednik Vlade svim građanima, te da namjerava da bude i predsjednik svim građanima Srpske sa punom svješću o važnosti institucija Republike Srpske, kao i koliko je malo građana u Srpskoj i da nema komoditeta da se odrekne bilo kog čovjeka.

Ona je naglasila da mora da postoji jedinstvo, a ne da se kaže da nećete da dođete da razgovarate sa predsjednikom Republike.

"Institicije Srpske moraju da funkcionišu kao jedno i da imaju dodatnu polugu, što jeste srpski član Predsjedništva BiH i odgovorni ljudi u Savjetu ministara koji rade za Republiku. To je moja vizija kako to treba da izgleda", poručila je Cvijanovićeva.

Ona je navela da je počastvovana što je kandidat za predsjednika, navodeći da to doživljava veoma ozbiljno.

"Bila sam jako počastvovana i kada sam postala predsjednik Vlade i shvatila sam to kao ogroman zadatak. Tada sam se zaklela sebi da mora biti puno bolje, iako sam znala da su vremena teška, jer sam prije toga bila ministar, koliki je pritisak i koliko se mora raditi", dodala je Cvijanovićeva.

Ona je poručila da će kao budući predsjednik Srpske raditi još više da Republika Srpska bude bolja, jača i stabilnija, a njen građani sa svojim institucijama jedinstveni, jer onda, kako je istakla, nema straha od neuspjeha.