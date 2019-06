Cvijanović: Blokade iz Sarajeva prave ekonomsku štetu građanima Srpske

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je večeras da neopravdana mrcvarenja, igre i blokade koje se uporno plasiraju iz Sarajeva prave osjetnu političku, ekonomsku i finansijsku štetu građanima Srpske.

Cvijanovićeva je istakla da je neformiranje vlasti na nivou BiH i Savjeta ministara gurnulo BiH u još veći zapećak.

"U operativnom smislu to za Srpsku ništa ne znači jer u skladu sa ustavnim nadležnostima obavljamo svoj dio posla, bavimo se privredom, socijalnim pitanjima, obrazovanjem i slično. Ali, realizovanje vrlo značajnih infrastrukturnih projekata i aranžmana, za koje treba saglasnost nivoa BiH, poput gradnje mosta u Gradišci ili auto-puteva, stoji jer vladaju opšte mrtvilo, neaktivnost, namjerne blokade i nezainteresovanost", rekla je Cvijanovićeva za RTRS.

Ona je ocijenila da je šteta u vezi sa ovim projektima velika jer se blokadama zaustavljaju građevinska operativa, uslužne djelatnosti i ono što stvara novu vrijednost, a što indirektno, negativno utiče na budžet.

"Međunarodna zajednica na takve poteze i blokade reaguje poslovično licemjerno", naglasila je Cvijanovićeva.

Prema njenim riječima, formiranje vlasti je uslov da bi politički sistem BiH funkcionisao.

"Trenutna situacija je da se to namjerno opstruiše, te da se sa tim ciljem izmišljaju teme kao što je NATO", kaže Cvijanovićeva.

Ona je ocijenila da su u vlasti na nivou BiH ljudi koji u tome ne treba da učestvuju nakon izbora.

"Oni ne rade svoj posao. Namjera stranaka iz Republike Srpske koje su do izbora bile u vlasti na nivou BiH jeste da što duže zadrže odlazeću garnituru, te da smanje politički i operativni prostor koji bi trebalo da zauzme SNSD u svom mandatu", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je navela da ni nakon oktobarskih izbora nije bila optimista da može doći do srpskog jedinstva na nivou BiH, te dodala da još ne smatra da su stranke došle u tu fazu političke zrelosti da na politički ispravan način tretiraju vlast u Sarajevu.

"Nismo svi zajedno još došli u tu fazu da razumijemo kako tamo treba da se djeluje. Ako govorimo o zajedničkom djelovanju, znam da se to neće desiti, iako bi to bilo dobro zbog pravila igre koja bi se uspostavila", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je istakla da je jasno da se ne može tek tako sa nekim ući u vlast, iako je to prijeko potrebno prije ili kasnije realizovati.

Cvijanović: Gradimo infrastrukturu uprkos opstrukcijama

Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je večeras da su infrastrukturni projekti u Srpskoj veoma značajni za razvoj i da ih realizuju uprkos opstrukcijama sa drugih nivoa vlasti.

Cvijanovićeva je podsjetila da je jedan od tih projekata izgradnja Koridora "Pet ce" kroz Srpsku, koja je počela prije nekoliko dana, čiji je cilj da se auto-putem povežu Banjaluka i Beograd.

"Sigurna sam da ćemo dinamikom koju je planirala naša Vlada i uz podršku Srbije za nekoliko godina stići do Beograda. Zahvalna sam predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću i premijeru ove zemlje Ani Brnabić za podršku koju nam pružaju i što su se odlučli da grade svoj dio auto-puta prema Banjaluci", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je napomenula i da će novi most u Gradišci omogućiti bolju saobraćajnu vezu sa Hrvatskom, odnosno EU.

"Mnogo je važno da se izgrađujemo i da naša strateški dokumenti, kojima su uzete u obzir potrebe u istočnom i južnom dijelu Republike, budu ispoštovana. Nema razvoja zemlje bez kvalitetnih saobraćajnica", rekla je Cvijanovićeva za RTRS.

Govoreći o tvrdnjama da se Srpska prekomjerno zadužuje, Cvijanovićeva je istakla da ta priča nema uporišta i da je u posljednje dvije godine njenog mandata na poziciji premijera nivo zaduženosti bio u znatnom padu u odnosu na bruto domaći proizvod.

"Srpska je i tada, poredeći se sa zemljama regiona, bila u grupi najbolje pozicioniranih", naglasila je Cvijanovićeva.

Cvijanovićeva je dodala da domaća privreda, ipak, nije jaka koliko bi trebalo da bude, kao i da i dalje postoji raskorak između plata u javnom i privatnom sektoru.

Prema njenim riječima, cilj je smanjiti sivu ekonomiju i otvarati nova radna mjesta u privredi koji mogu donijeti ekonomsku korist i političku i socijalnu stabilnost.

"Moramo vidjeti od čega se može živjeti i šta u našoj privredi može dati novi podsticaj razvoju i donijeti dobro plaćena i sugurna radna mjesta", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da se svijet tranformiše u ekonomskoj sferi, te da su na tom planu bitne moderne tehnologije i digitalizacija koja pomjera stvari u privredi.

"Mi se time bavimo i ta oblast biće važna za budućnost. Važno je da povežemo privredu sa sistemom obrazovanja. Uvjerena sam da će to dati rezultat i da ćemo u tome biti uspješni", rekla je Cvijanovićeva.

Govoreći o trendu odlaska velikog broja ljudi u inostranstvo, Cvijanovićeva je navela da je Srpska donijela niz mjera kojima pokušava da umanji taj problem.

"Finansijska davanja i podrška ciljano idu prema porodici, majkama, nezaposlenim porodiljama. Razvili smo set mjera. Postoji i niz nefinansijskih mjera koje se odnose na stvaranje sigurnog ambijenta. Na tome moramo još mnogo raditi", kaže Cvijanovićeva.

Ona je istakla da problem odlaska stanovništva ne obuhvata samo prostor Balkana, već i članice EU.

"I u tim zemljama postoje veliki talasi radno sposobnog stanovništva koje odlazi. To pokazuje kompleksnost problema jer kada bi ova pojava bila samo na jednom mjestu lakše bi našli način kako da to spriječimo. Naša obaveza je da pokušamo da učinimo da to bude privremeno, odnosno da kreiramo ambijent koji će omogućiti da se ti ljudi vrate. Treba nastaviti povećavati plate i penzije, otvarati nova radna mjesta i razvijati infrastrukturu", naglasila je Cvijanovićeva.

Prema njenim riječima, statistički podaci o platama i troškovima života pokazuju da članice EU koje su taj status stekle u posljednjih pet godina nisu zemlje blagostanja.

Cvijanovićeva je poručila da jedinstvo najvažnijih institucija Srpske mora da postoji jer od toga zavisi život cijele Republike.

"Moja komunikacija sa Vladom i njenim predsjednikom je dobra. Mi smo na istom zadatku da obezbijedimo politički stabilnu Srpsku, funkcionalne institucije i ispunjavanje obaveza u skladu sa očekivanjima naših građana. Takođe, blisko sarađujem i sa srpskim članom Predsjedništva BiH i sa rukovodstvom Narodne skupštine i narodnim poslanicima", rekla je Cvijanovićeva, dodajući da je jedan od njenih zadataka da obezbijedi jedinstvo institucija.