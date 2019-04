Cvijanović: Bošnjaci za formiranje Savjeta ministara nameću nemoguće uslove

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je večeras da nema političke volje da bude formiran Savjet ministara jer postoji snažna opstrukcija na nivou Sarajeva i političkih subjekata koji su izborni pobjednici u bošnjačkom narodu.

Cvijanovićeva je istakla da je vlast na nivou BiH mogla da bude formirana u januaru ili najkasnije februaru.

"To se nije dogodilo jer su prvenstveno SDA, a poslije su im se pridružili (Željko) Komšić i još neke političke partije iz Sarajeva, uporno nastojali da nametnu određene teme i da uslovljavaju formiranje Savjeta ministara na bezobrazan način, govoreći šta očekuju od predsjedavajućeg da radi", rekla je Cvijanovićeva za Alternativnu televiziju.

Ona je podsjetila da predsjedavajući odlazećeg Savjeta ministara Denis Zvizdić prije četiri i po godine nije rekao i obećao ono što je bilo u skladu sa očekivanjima institucija Srpske.

"Ali, neko je iz Srpske formirao vlast uprkos čak i problematičnim stvarima koje je iznio u ekspozeu. Mnoge stvari nisu odgovarale ni ustavnoj konstrukciji, niti političkom opredjeljenju institucija Srpske", naglasila je Cvijanovićeva.

Prema njenim riječima, jasno je da je navodnim braniocima potpuno nevažno kakav imidž ima BiH i koliko je ona funkcionalna, ocijenivši da je njihova priča o tome potpuna laž.

"Iza svega stoji apsolutno jasna politička namjera da bude kreirana BiH koja će biti po volji samo jednog, bošnjačkog, naroda i iz tog razloga postoji otpor druga dva naroda prema takvom konceptu", kaže Cvijanovićeva.

Ona je poručila da bi bilo dobro da vlast bude formirana i konstituisane institucije da bi mogli kredibilno nastupati u različitim aranžmanima sa EU i vratiti se reformskoj agendi, ne samo zbog toga što su to evropski zahtjevi, nego zato što su to i ciljevi domaćih vlasti jer je to garancija da se sinhronizovanim radom više različitih nivoa vlasti može proizvesti zbirni efekat.

"Ali, nisam optimista kada je riječ o toj situaciji, iako su stvari jasne. Imamo tri jasno pozicionirane pobjedničke partije u tri konstitutivna naroda i sve što je potrebno za zbir da bi imali parlamentarnu većinu", izjavila je Cvijanovićeva.

Govoreći o tome da Zvizdić predstavlja BiH na sastanku u Berlinu čija je glavna tema stabilnost i razvoj zapadnog Balkana, Cvijanovićeva je istakla da to govori da i spoljni faktori, a ne samo ovdašnji, smatraju da je BiH neozbiljna.

"To proističe iz činjenice da je Predsjedništvo jedini organ koji je konstituisan na nivou BiH, a tamo nema ljudi iz Predsjedništva BiH. Tamo su prisutni predstavnici odlazećeg Savjeta ministara, odnosno ljudi koji ne žele da doprinesu formiranju vlasti i nakon duge opstrukcije koja se dešava na nivou Sarajeva sada predstavljaju BiH. To je apsolutno neprihvatljivo", naglasila je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da su navikli na različite tretmane i da ovo nije prvi čudan aranžman i pristup kada je riječ o BiH.

"To nas udaljava od efikasnosti, funkcionalnosti, kredibiliteta, autoriteta... Oni su izabrali ko će biti učesnici, a naše je da kažemo da to nije u redu. Kada se po bilo kojem osnovu obratite ljudima u Savjetu ministara, koji je u tehničkom mandatu, oni kažu da odlaze i da se ne mogu baviti time, ali imamo njihovo učešće ove vrste", nepomenula je Cvijanovićeva.

Prema njenim riječima, Zvizdić u Berlinu nije predstavnik čak ni bošnjačkog naroda, već samo institucije koja je davno trebalo da ima drugi sastav.

"Ne vidim ni snagu u tom prisustvu upravo zbog činjenice da nemaju kredibilitet i autoritet da mogu tamo da odu i govore u ime BiH. Kredibilitet i autoritet se stiču sprovođenjem rezultata izbora koji odražavaju volju građana i nakon toga konstituisanjem institucija koje imaju većinsku podršku u parlamentu. Ovo mi ne djeluje kao predstavljanje bilo koga, nego više da ima neko iz BiH. Iza toga može da se krije i smišljeni pristup u kojem se želi ignorantski odnositi prema onome što je konstituisano, a to je Predsjedništvo", kaže Cvijanovićeva.

Prema njenim riječima, štetu od toga trpi ne samo BiH, nego i oni koji organizuju ovakve događaje.

Komentarišući navode njemačkih medija uoči sastanka u Berlinu da zemlje zapadnog Balkana nisu spremne za evropski put i da pred njih treba staviti znak stop, Cvijanovićeva je istakla da je to djelimična istina.

"Oni smatraju da zemlje zapadnog Balkana nisu spremne za dalji evropski put ili članstvo u EU, a drugi dio istine je da ni EU nije spremna za proširenje i vidimo otpor prema proširenju koji dolazi od njenih mnogih važnih članica. Ima i članica EU koje jako zagovaraju pristup da Evropa nije kompletirana ako zapadni Balkan i sve njegove zemlje ne uđu u Uniju, ali kada se sagledaju sve stvari jasno je da u EU ne cvjetaju ruže, niti imaju konzistentan stav kada je riječ o proširenju", naglasila je Cvijanovićeva.

Ona je ocijenila da bespotrebno sada stižu takve poruke koje zvuče destimulativno i obeshrabrujuće.

"Postoji mnogo načina da se neko zadrži na nekom putu i da se sačekaju bolje okolnosti da idemo dalje. Zemljama zapadnog Balkana potrebna je sasvim suprotna poruka. Svjesna sam da na zapadnom Balkanu ima mnogo problema i dilema, ali ako ste na evropskom putu, ako je svima obećana evropska perspektiva i radite svoj dio posla, onda su nam potrebni konkretniji signali koji dolaze sa druge strane", smatra Cvijanovićeva.

Predsjednik Republike Srpske kaže da Srpska i dalje treba da ostane na evropskom putu i izvršava obaveze koje su predviđene za ovaj period, iako je istina koja se tiče EU potpuno drugačija.

"Sve da sutra izvršimo sve obaveze i da su zemlje zapadnog Balkana podjednako spremne i završile sve što treba, garantujem da ni tada ne bi postojalo zeleno svjetlo da budu primljene u članstvo zato što EU u ovom trenutku, a tako će biti i narednih nekoliko godina, nema kapacitet, niti političku volju da se proširuje na taj način", kaže Cvijanovićeva.

Govoreći o bezbjednosnoj situaciji nakon nedavnog ubistva biznismena Slaviše Krunića u Banjaluci i policajca Slađenka Tubina u Prijedoru, Cvijanovićeva je rekla da ne može reći da je bezbjednosna situacija sjajna, ali ni dati ocjenu koja će vrijediti poslije nekoliko sedmica ili mjeseci, jer se te stvari mogu mijenjati iz dana u dan.

"Ovi događaji nas upućuju da razmišljamo o tome kako da preduprijedimo određene stvari, a kada su tako strašna i teška krivična djela već počinjena, posebno je važno da se pokaže efikasnost u pronalaženju počinilaca i da ih pravosuđe procesuira i sankcioniše. Svi smo nezadovoljni što se ovo dešava i voljeli bismo da smo lišeni bezbjednosnih problema, ali to nažalost nije moguće. Moguće je da jačamo povjerenje u institucionalni rad i efikasnost u tome da se dođe do počinilaca i da oni budu sankcionisani", kaže Cvijanovićeva.

Ona je poručila da osuđuje svaki zločin i nasilje, čak i ono najmanje, a pogotovo ubistvo.

"Očekujem da svi koji su to uradili ili naredili budu oštro sancionisani u skladu sa težinom počinjenog krivičnog djela", rekla je Cvijanovićeva.

Odgovarajući na pitanje kakav će biti odgovor Srpske na odluku Ustavnog suda BiH u vezi sa Danom Republike, Cvijanovićeva je rekla da u državi u kojoj je toliko nesređenih računa i odnosa, loše energije i smanjenog razumijevanja treba da raste povjerenje i da neke stvari treba da ostavimo iza sebe.

"Ali, prepoznajem da iz Sarajeva dolazi namjera da se zgnječi, uništi i eliminiše sve što je identitet Rerpublike Srpske. Kao odgovori ljudi i institucije moramo da odgovorimo na adekvatan način i odgovorićemo, poštujući odluke pravosudnih institucija, ali i radeći na tome da zaštitimo važne datume i volju naroda iskazanu na različite načine uključujući i referendum", naglasila je Cvijanovićeva.

Osvrnuvši se na posjetu Vatikanu i sastanak sa papom Franjom, Cvijanovićeva je rekla da su razgovarali o situaciji u BiH i regionu, ali i globalnim pitanjima koja su zajednička svim državama kao što su opšta bezbjednost, migrantska kriza ili odnosi između etničkih zajednica.

"Oni su upoznati sa stanjem u BiH i situacijom kada je riječ o statusu konstitutivnih naroda. Bavili smo se i ugovorom između BiH i Katoličke crkve", istakla je Cvijanovićeva.