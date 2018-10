Cvijanović: Budući mandatar će biti kadar SNSD-a

SARAJEVO - Novoizabrani predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je večeras da će budući mandatar Vlade Srpske biti kadar iz SNSD-a.

"Biće to kadar iz SNSD-a koji može da okupi ljude i koji može aktivno da nastavi da radi na zadacima koje smo radili u prethodnom periodu. To će ime biti saopšteno kada za to budu stvorene pretpostavke, više formalne", izjavila je Cvijanovićeva za "BHT 1".

Ona je istakla da će nova Vlada Republike Srpske moći da radi u stabilnim uslovima i da otpočne svoj mandat sa stabilnošću, koja je bila nepoznanica prije 5,5 ili šest godina.

"Bila su to teška vremena, sa posljedicama teške ekonomske krize, koja je ostavila teške tragove i bilo je teško upravljati budžetom. Mi smo izašli iz te krize i problema koji su pratili godinama i poslagali smo stvari onako kako treba. Ovo je sada solidna osnova da se stalno poboljšavaju stvari", rekla je Cvijanovićeva, koja je aktuelni predsjednik Vlade Srpske.

Prema njenim riječima, jedna od tih stvari koja može da se vidi u nacrtu budžeta jeste i povećanje plata za prosvjetne radnike od osam odsto.

"Svjesni smo činjenice da plate generalno moraju da se povećavaju. Sigurna sam da će i nova vlada doći do dobrih rješenja kroz razgovore sa socijalnim partnerima. Zadatak mene kao predsjednika Republike i Narodne skupštine je da ispratimo ono što su dobri dogovori vlade i socijalnih partnera i zaista sam po tom pitanju optimista", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da se mora voditi računa o ljudima zaposlenima u privredi, koji rade za veoma male plate.

"Moramo da se uhvatimo u koštac sa nekim problemima sa kojima smo se uhvatili u koštac u prethodnom periodu, ali nisam zadovoljna rezultatima", istakla je Cvijanovićeva.

Prodaja Rudnika "Ljubija" je, kako je navela, jedna od stvari o kojoj nije postojala saglasnost u okviru koalicije SNSD-DNS-SP, ali to nije poremetilo koaliciju.

"Došlo je vrijeme da to, u skladu sa procedurama, bude poslato u Narodnu skupštinu i da se tamo odluči i niko to nije doživio kao kraj koalicije i neuspjeh. Sada se to ponovo nalazi, na drugi procerduralni način, na dnevnom redu", pojasnila je Cvijanovićeva.

Prema njenoim mišljenju, oko toga postoji prećutna saglasnost u koaliciji.

"Nisam vidjela da se bilo ko buni zato što su mnoge stvari usaglašene. Kada je riječ o nezadovoljstvu radnika, mislim da je potrebno sa njima otvoreno pričati šta su to perspektive uopšte. Mislim da je dobro svako rješenje koje omogućava privredni život", naglasila je Cvijanovićeva.

Ona smatra da su mnoge stvari postale tema zato što nisu bile transparentne.

"Nekada tu i Vlada napravi grešku, i ministar i vlada u cjelini i ljudi koji su na važnim pozicijama. Moraju neke stvari da se pojasne. Možda ni mi ne vidimo da postoje strahovi kod ljudi koji žele da čuvaju svoja radna mjesta", rekla je ona.

Cvijanovićeva je dodala da je posljedih godina primijetila da su mnogi problemi nametnuti vještački zato što nije postojala adekvatna komunikacija, te istakla da to treba mijenjati.