Cvijanović: Cilj sankcija da se pomogne opoziciji

BANJALUKA - Potpredsjednik SNSD-a Željka Cvijanović izjavila je da su sankcije SAD nametnute s jasnim ciljem da se pomogne opoziciji u Republici Srpskoj na narednim izborima, kao i da su najobičnije laži optužbe da SNSD ili političari iz ove stranke ruše Dejtonski sporazum, teritorijalni integritet ili da blokiraju institucije.

"To su fabrikacije, a uz to se dodaju i određene kvalifikacije za korupciju s jasnim ciljem da pomogne opoziciji na narednim izborima i da su to one teme koje treba plasirati u javnosti", rekla je Cvijanovićeva nakon sjednice Izvršnog komiteta SNSD-a.

Cvijanovićeva je na konferenciji za novinare u Banjaluci rekla da je sve ovo podsjeća na davna vremena kada se strani faktor "obračunavao" sa političkim akterima ili sa ljudima u okviru Republike Srpske, kada su visoki predstavnici smjenjivali po 50 do 60 ljudi bez bilo kakvih dokaza, relevantnih pokazatelja i ponašali se kao najveći kršioci ljudskih prava.

"Ovo me podsjeća upravo na to vrijeme zato što sam u obrazloženjima našla more netačnih kvalifikacija lažnih stvari, podmetanja i slično. Milorad Dodik nije čovjek koga treba da brani SNSD, ali jeste predsjednik SNSD-a i ono što se govori za njega i da se daju određene kvalifikacije u ovom tekstu, u obrazloženju su apsolutno netačne", rekla je ona.

Cvijanovićeva je istakla da SNSD ima jasno profilisanu politiku.

"Mi znamo šta je međunarodni faktor, ali isto tako znamo šta može, a šta ne može da radi, odlično znamo da čitamo Ustav i da razumijemo šta su čije nadležnosti po tom istom Ustavu", poručila je Cvijanovićeva.

Stranci žele da udovolje "vriskama i povicima" političkog Sarajeva

Potpredsjednik SNSD-a Željka Cvijanović ocijenila je da sve ovo što je viđeno u posljednje vrijeme jeste navijačka politika nekih stranih centara koji nastoje da udovolje svim "vriskama i povicima" koji su dolazili iz političkog Sarajeva, prvenstveno onim koji su tražili sankcije, koji su pričali o nekim ratovima, o sukobima.

Ona je na konferenciji za novinare u Banjaluci nakon sjednice Izvršnog komiteta SNSD-a rekla da se sa tim mogu povezati i neke druge stvari koje prate mjesecima borbu za ustavnu poziciju Republike Srpske.

"Institucije Republike Srpske rade svoj posao. Ovo i stvari koje su se dešavale u prethodnom periodu predstavljale su određene udare na institucije Republike Srpske, upravo sa namjerom da se osujeti njihova sposobnost i moć da traže ono što im je zagarantovano Ustavom. Mi i dalje tražimo ono što nam je Ustav dao. Na taj ustav smo dali saglasnost prije mnogo godina. Taj ustav nam je dao mogućnost da živimo u miru, mogućnost da imamo izgrađen politički i ustavni sistem i u okviru tog sistema da znamo jasno šta je naša pozicija", rekla je Cvijanovićeva.

Potpredsjednik SNSD-a je istakla da sve što radi ova stranka jeste legalistički i jasan pristup ljudi koji razumiju šta su ustavna prava Republike Srpske, na koji način se ona može i treba voditi naprijed.

"Zabrinjava to što se zaista stiče utisak da se ovdje vrši prekrajanje države da bi ona bila po volji jednih, a na štetu drugog ili druga dva konstitutivna naroda u BiH. U posljednje vrijeme mogli smo da vidimo nezadovoljstvo dva konstitutivna naroda onim što se dešava u okviru BiH. Naše je da nastavimo dalje da radimo, a visoki predstavnik treba da prođe svu onu predviđenu proceduru da bi bio prihvaćen", rekla je ona.

Cvijanovićeva je istakla da visoki predstavnici, izuzev Kristijana Šmita koji to nije, u prethodnom periodu nisu imali pravo da rade to što su radili i da izlaze iz svog mandata koji je jasno propisan, da mijenjaju Ustav i zakone, da oduzimaju ljudima dokumente, da smjenjuju legalno i legitimnoizabrane ljude, predstavnike naroda i nisu mogli da se postavljaju iznad demokratski izabranih institucija.

"Sve što dolazi od strane takvih visokih predstavnika jeste apsolutno nasilje nad demokratijom, a u posljednje vrijeme i nasilje nad onim što bi trebalo da predstavlja BiH, bar u pokušaju da bude demokratska država u kojoj institucije rade svoj posao, ostvaruju svoja prava i izvršavaju svoje obaveze prema građanima u skladu sa Ustavom povjerenim nadležnostima", rekla je ona.

Ona je upitala međunarodnu javnost kako je moguće pričati o nekom potencijalnom ratu, a onda govoriti sopstvenim penzionerima da je najljepše mjesto za život Trebinje koje se nalazi u Republici Srpskoj.