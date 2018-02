Cvijanović: Dijaspora važan resurs Srpske

BANJALUKA - Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović poručila je da je dijaspora važan resurs Republike Srpske, jer su to ljudi koji mogu da doprinesu, ne samo sadašnjim, nego i budućim procesima u Republici Srpskoj.

"Imala sam priliku da preko naših udruženja, Srpske pravoslavne crkve da doprem do svih onih koji su zainteresovani, a to su mnogi naši ljudi da učestvuju u kreiranju odnosa i da pokažu svoju vezu i svoju bliskost sa Republikom Srpskom", istakla je Cvijanovićeva, obraćajući se danas u Banjaluci na Prvom forumu dijaspore.



Cvijanovićeva je rekla da je Vlada Republike Srpske nastojala kroz različite aktivnosti da dođe do naših ljudi koji žive u svijetu koji tamo organizuju svoj lični i porodični život, ali isto tako su vrlo aktivni u različitim sferama.



"Nastojali smo da, na neki način, iskoračimo i da pokažemo koliko je važno da postoji institucionalna veza između Republike Srpske i svih naših ljudi, ma gdje oni žive", istakla je Cvijanovićeva.



Cvijanovićeva je rekla da su poslije mnogih izazova i teških godina danas ponosni što Republika Srpska sigurno korača u budućnost i da želi da oni /dijaspora/ budu dio te budućnosti.



"Uvijek kada razgovaram sa našim ljudima i udruženjima pokušavam da objasnim koliko je važno da oni učestvuju, ne samo u privrednom životu Republike Srpske i da zadrže veze sa svojim zavičajem, nego isto tako da mogu i da su sposobni da učestvuju u kreiranju važnih političkih procesa što je od izuzetnog značaja", napomenula je premijer Republike Srpske.



Cvijanovićeva podsjetila da je Republika Srpska sa Srbijom 2013. godine potpisala Memorandum o zajedničkom nastupu prema dijaspori, izražavajući zadovoljstvo što imaju priliku da zajedno dopru do ovih ljudi i da ih na određeni način uključe u privredni i politički život u Republici Srpskoj i Srbiji.



Cvijanovićeva je rekla da iz tog razloga duguje zahvalnost svima onima koji su predano radili i pomogli da identifikuju određene tačke u svijetu, a to su ljudi iz Vlade Srbije koji su bili na raspolaganju nama Republici Srpskoj.



Ona je rekla da je Vlada Republike Srpske u okviru jednog ministarstva počela da razvija Odjeljenje za dijasporu, znajući koliko je to važno i koliko je potrebno anagažovati tu institucionalnu vezu.



"Kada kažem da smo ponosni na ono što postižemo, mislim prevashodno na to da smo svjesni političkog značaja Republike Srpske, koja je okvir za ostvarivanje naših života, ambicija, političkih stremljenja, ali i socijalna i ekonomska stabilizacija od sada i u budućem periodu", istakla je Cvijanovićeva.



Cvijanovićeva je rekla da su mnogi izazovi iza nas, ali i mnogi izazovi pred nama.



Cvijanovićeva je izrazila zahvalnost našim ljudima i udruženjima koji su uvijek bili sa Republikom Srpskom kad god je bilo teško - tokom rata, nakon rata i nakon velikih poplava prije četiri godine kada su naši ljudi u svijetu prvi reagovali i upućivali pomoć, te bili na raspolaganju za sve potrebe Republici Srpskoj.



"Kada razgovaram sa našim ljudima u inostranstvu, pričamo na koji način oni mogu da budu dio nas jer i jesu dio nas. Zadovoljna sam time da Republika Srpska više nije u potrebi da ode i da traži od nekog pomoć da se uplate određena sredstva. Mi smo ti koji tražimo partnere među našim ljudima", napomenula je Cvijanovićeva.



Ona je rekla da je Republika Srpska ojačala i da njeni predstavnici znaju dobro šta su njeni ciljevi i ambicije, u kojima dijaspora ima veoma važnu ulogu.



"Mi želimo da vi budete dio Republike Srpske, kao što to i jeste po svojim emocijama, po svom razmišljanju. Želimo da vas podstaknemo da puno aktivnije učestvujete u svim procesima ovdje, ali ne mislim samo u procesima u Srpskoj", navela je Cvijanovićeva.



Cvijanovićeva je rekla da dijaspora treba da izbjegne zamku izolovanosti i otuđenosti u zemljama u kojima živi da bira političke predstavnike, kreira određene procese i pokaže svoju snagu, snagu zajednice da može da artikuliše svoje ciljeve, ali i svoje zahtjeve u okviru onog okruženja u kojem žive, te da budu aktivni učesnici političkih procesa u Republici Srpskoj i Federaciji BiH.



Ona je podsjetila da su mnogi ljudi otišli iz Federacije BiH i žive danas u svijetu politički neorganizovani, a mogu to da budu.



"Sigurna sam da će današnji Prvi forum dijaspore postati nešto što je tradicija. Izražavam zahvalnost predsjedniku Republike Srpske koji je omogućio da se sastanemo u Banjaluci. Želimo da u budućem periodu to ne bude samo Banjaluka. Republika Srpska ima lijepe gradove i opštine i želimo da ih posjetite i da nas na svakom našem budućem okupljanju bude više", istakla je Cvijanovićeva.



Ona je istakla da Republika Srpska uspjela da zabilježi dobre rezultate u prethodne dvije godine nakon velike krize i teških godina oporavka Srpske.



"Isto tako uspjeli smo da zaštitimo ustavnu poziciju Republike Srpske. Mislim da je jako važno da svi zajedno osjetimo da smo na istom zadatku. Uvjerena sam da svi naši ljudi koji žive u inostranstvu i koji samo ponekad dođu da obiđu Srpsku, sastavni dio Republike Srpske i da jesu na istom zadatku", naglasila je Cvijanovićeva.



Cvijanovićeva je izrazila zahvalnost našim ljudima iz dijaspore što su došli u Banjaluku, što vole Republiku Srpsku, zaključujući da vjeruje da će u budućnosti imati bolje i čvršće odnose i saradnju.



