Cvijanović: Dobro je što nisu uspjeli da osujete ustoličenje mitropolita

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je u intervjuu Srni da je dobro što danas u Crnoj Gori nisu uspjeli pokušaji da se osujeti jedan tako svečani i uzvišeni čin kakav je ustoličenje mitropolita crnogorsko-primorskog.

"Dobro je i to što nije obesmišljena vjera, već samo politika kojom upravlja mržnja", istakla je Cvijanovićeva.

Na pitanje Srne da prokomentariše nemile scene koje su danas viđene na Cetinju, a u kojima su učestvovali protivnici ustoličenja mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija, Cvijanovićeva je rekla da vjeruje da to sigurno svako normalan želi što prije da zaboravi.

"Ali, nismo naivni i znamo da ovakva negativna kretanja uvijek ostavljaju duboke ožiljke i da će trebati mnogo i političkog i institucionalnog, pa konačno i vjerskog ili međureligijskog napora da se smire strasti i da Crna Gora napreduje, kao što želimo i za sve zemlje naše regije", poručila je predsjednik Republike Srpske.

Upitana da prokomentariše izjave Bakira Izetbegovića u kojima se okomio na Srpsku pravoslavnu crkvu, uputivši niz uvreda na račun Crkve, crkvenih velikodostojnika i vjernika, Cvijanovićeva je rekla da je to samo još jedan dokaz njegovog radikalizma i ekstremizma.

"Od čovjeka koji Srbe naziva 'lošim narodom', srpske političare 'genocidašima', a onda napada i vrijeđa SPC ne možete očekivati ni suživot ni da gradi zajedničku državu. Iskreno, mi to i ne očekujemo, kao što i on ne treba da očekuju da Srbi, pa i Hrvati prihvate da se pod plaštom neke kobajagi funkcionalnosti od BiH pravi muslimanska država. To je realnost", konstatovala je Cvijanovićeva.

Ono što je prilično degutantno, rekla je predsjednik Srpske u intervjuu Srni, jeste ta potreba političkog Sarajeva da se inače svrstava na neku stranu kad je riječ o drugim državama.

"Tako to oni rade i kad je riječ o politikama i političarima u Srbiji, Hrvatskoj, u Crnoj Gori. Čim je neko imalo realan po pitanju BiH i sjeti se da tamo žive i neki drugi, osim Bošnjaka, i kaže nešto što nije po volji bošnjačkim političarima, oni se odmah okome i drže im lekcije. Ne mislim da će od toga profitirati, ali zato mislim da će biti sve više onih koji će početi probleme da nazivaju pravim imenom", ukazala je Cvijanovićeva.

Na pitanje na šta danas liči region nakon više od 20 godina međunarodnog prisustva i intervencionizma, predsjednik Republike je odgovorila da je prilično udaljen od onoga što su bili proklamovani ciljevi, sa uglavnom neriješenim političkim ili međuetničkim odnosima.

"Znaci, pogrešni su bili i receptura i alati, a posebno ne treba zaboraviti ni dvostruke standarde. U Crnoj Gori dobijete nerede i haos jer se organizuje ustoličenje mitropolita, u BiH dobijete visokog predstavnika mimo propisane procedure, kojeg onda poziva bošnjački član Predsjedništva BiH da smijeni srpskog člana istog tog Predsjedništva, od Sjeverne Makedonije se tražilo svašta, uključujući i promjenu naziva države, da bi se kretali dalje ka EU, pa ne dobiju ništa, Srbiji, za koju su znali da je bila i da će ostati najveći igrač u regiji, natovare teret Kosova i da ne nabrajam šta smo sve doživljavali", precizirala je Cvijanovićeva.

Upitana šta je onda plan za Republiku Srpsku, predsjednica Cvijanović je naglasila da treba da je jačamo i dodatno izgrađujemo i da ne dozvolimo da se utopi u unitarnu BiH.

"Treba da sarađujemo sa svima koji to žele i da ostanemo privrženi ideji da su mir i dijalog jedino opredjeljenje", poručila je predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović.