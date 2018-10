Cvijanović: Dodik i ja smo uigran tim

BANJALUKA - Kandidat koalicije SNSD-DNS-SP za predsjednika Republike Srpske Željka Cvijanović istakla je da se značaj njene pobjede na opštim izborima u BiH ogleda u tome što će se nastaviti sa politikom izgradnje stabilnosti Srpske i jačanja njenih institucija.

To će ovaj put biti lakše nego u prethodnom periodu, s obzirom da će sada postojati dobra komunikacija između srpskog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske i drugih institucija, rekla je Cvijanovićeva za Sputnjik.



Ona je podsjetila da je u prethodnom periodu postojao raskorak između vlasti, napominjući da su dosadašnji srpski član Predsjedništva BiH, Mladen Ivanić i njegova politička struktura ignorisali institucije Republike Srpske, nanosili joj štetu i pričali o njoj najgore i u svijetu, stalno vršili opstrukciju i mnogo godina blokirali sredstva namijenjena Srpskoj.



Na pitanje koliko će biti teško obavljati funkciju predsjednika Republike Srpske poslije Milorada Dodika, Cvijanovićeva je rekla da je to teško jer Dodik ima posebnu energiju, ali da nema opterećenja hoće li raditi bolje ili lošije od njega, jer će među njima uvijek postojati koordinacija.



"Mi smo uigran tim koji funkcioniše već 12 godina. Bila sam i šef kabineta predsjednika Dodika kada je bio premijer, a prije toga bila sam dvije godine ministar. Pet i po godina sam bila predsjednik Vlade, dok je on bio predsjednik republike", napomenula je ona.



Cvijanovićeva je dodala da je uvijek impresionira Dodikova sposobnost da "u letu uhvati stvar i da odmah, u sekundi, odvoji bitno od nebitnog".



Prema njenim riječima, ono što su Dodikovi saradnici od njega naučili je da samo veliki timovi odnose velike pobjede i igraju velike utakmice.



Cvijanovićeva je naglasila da će njeni glavni ciljevi kao predsjenika Republike Srpske biti stabilna Srpska i jake institucije koje izvršavaju obaveze prema građanima.



"To je Republika koja je svjesna sebe, svojih potencijala, svojih sposobnosti, a posebno ustavnih nadležnosti koje će morati da brani. To će biti olakšano činjenicom da imamo Dodika kao srpskog člana Predsjedništva BiH. On je čovjek širokih leđa i može na sebe da preuzme pritiske zato što zna koliko je važno da imamo mir u Srpskoj. Utoliko osjećam da će moja pozicija biti lakša nego što je bila njegova dok je bio predsjednik Republike, ističe Cvijanovićeva.



Ona je ocijenila da će izbor Željka Komšića za hrvatskog člana Predsjedništva BiH izazvati duboke poremećaje, ne samo na političkoj sceni, već i u funkcionalnom smislu, napominjući da su Hrvati opet došli u poziciju da Bošnjaci biraju i bošnjačkog i hrvatskog člana Predsjedništva BiH.



Cvijanovićeva je napomenula da se Republika Srpska na proteklim izborima oduprla pritiscima sa raznih strana, uključujući pritiske koji su dolazili iz zapadnih ambasada, koje su pokušale da izbace Srpsku iz kolosijeka.



Ali mi smo tu, idemo dalje, nema velikog poremećaja, istakla je Cvijanovićeva.