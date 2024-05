Cvijanović: Dvije trećine svjetske populacije nije podržalo rezoluciju

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da dvije trećine svjetske populacije nije podržalo rezoluciju o Srebrenici u Generalnoj skupštini UN, što mnogo govori o svemu.

"Čim imate ovakva pitanja, a niste postigli konsenzus, to govori o ishodu rezolucije. Veći je broj onih zemalja koje nisu podržale rezoluciju ako uzmete one koji su glasali protiv i koji su bili uzdržani, nego onih koji su bili za", istakla je Cvijanovićeva.

Prema njenim riječima, veliki broj zemalja ukazao je na činjenicu da je rezolucija došla na način da nije bilo konsenzusa u državi koja je upućuje, zbog čega je, kako je navela zadovoljna.

"Brojnim pismima sam upozoravala da su prekršene ustavnme procedure, da je prekršen Dejtosnki sporazum, da je rezolucija pripremana u tajnosti, da nije prošla nikakav institucionalni forum. Sve su to stvari koje su uticale na ljude da razmišljaju šta se to krije iza rezolucije", rekla je Cvijanovićeva za RTRS.

Mnoge zemlje, navodi Cvijanovićeva, osporavale su same sponzore rezolucije, vraćajući se kroz istoriju i ukazujući na strahote koje su prošli, a koje su ostale nezabilježene, te prepoznale da su inicijatori rezolucije oni koji su činili strašne zločine, genocide i masakre.

Cvijanovićeva je navela da broj zemalja koje su podržale rezoluciju nije broj kome su se nadali ni sponzori ni kosponzori, te da su se tri zemlje koje su bile kosponzori povukle i nisu uopše glesale za rezoluciju.

To, smatra Cvijanovićeva, govori da su na sceni bili strašni pritisci.

"Kroz komunikaciju koju imamo znamo da su 12 do 14 zemalja bile pod strašnim pritiskom da moraju da prihvate rezoluciju. Te prijetnje su išle od toga da će se obustaviti određeni projekti, finansiranje od određenih međunarodnih organizacija, do toga da će im se uskatiti podrška u mnogim trenutnim važnim pitanjima", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je napomenula da su mnoge zemlje shvatile da postoji nerazumijevanje u zemlji iz koje rezolucija potiče, da postoji veliki upitnik da li će to dovesti do pomirenja, pa do prepoznavanja sponzora, prenosi Srna.

