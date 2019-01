Cvijanović: Džaferović i Komšić blokiraju evropski put

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je danas da su članovi Predsjedništa BiH Šefik Džaferović i Željko Komšić blokirali sve procese na evropskom putu i tako predodredili BiH za još jedan neuspjeh.

"Da poštuju zakone i procedure ne bi blokirali primjenu izbornih rezultata, sprovedenih na osnovu Ustava i zakona, niti imenovanje kandidata za predsjedavajućeg Savjeta ministara u propisanom roku", rekla je Cvijanovićeva Srni komentarišući izjavu Džaferovića da on i Komšić ništa ne uslovaljavaju, već samo traže da se poštuju zakon i procedure.

Ona ističe da su Džaferović i Komšić svjesno blokirali sve procese, nastojeći da u Savjetu ministara zadrže svog predsjedavajućeg i ministre iz Republike Srpske čije su partije gubitnici na proteklim izborima.

"Osim toga, oni na sastancima sa EU predstavnicima uporno delegiraju pitanje aktivacije Akcionog plana za članstvo u NATO (MAP) kao preduslov za kretanje ka EU, a oni im to ne potvrđuju jer to i nije uslov. Neki visoki funkcioneri EU su im čak i rekli da to i nije pitanje za njih i da ga bespotrebno delegiraju", navela je Cvijanovićeva.

Prema njenim riječima, Džaferoviću i Komšiću su, osim toga, upravo rekli da nema ni kandudatskog statusa bez formiranja vlasti.

Cvijanovićeva je izrazila zadovoljstvo činjenicom da je Republika Srpska i ovaj put pokazala puni kapacitet i sposobnost da u kratkom roku nakon izbora formira Vladu i usvoji svoje strateške dokumente.

Džaferović je uoči sutrašnje sjednice Savjeta ministara BiH na kojoj će se razmatrati prijedlog godišnjeg nacionalnog programa BiH, rekao, između ostalog, da je zasjedanje ministara BiH u skladu s davno utvrđenom politikom, kao i da je imenovanje novog predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH može posmatrati na tragu poštivanja odluka utvrđene politike.

"Nije riječ o uslovljavanju, već da se poštuje zakon i već utvrđena politika. Uslovljavaju oni koji unilateralno odustaju od rješenja usvojenih zakonom, odlukama Predsjedništva i ovom strategijom", tvrdi Džaferović.