Cvijanović: EU nikog nije nagradila za ljenost, pa neće ni BiH

BANJALUKA - Premijer Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da BiH može napredovati prema EU samo ispunjavajući obaveze i djelujući sinhronizovano, te poručila da EU, nikada nikoga nije nagradila za lijenost, pa sigurno neće ni zemlju kao što je BiH.

"Zagovornik sam teze da ovdje treba jako povezati stvari na unutrašnjem planu na način da se poštuje mehanizam koordinacije, a to znači da se kreće prema EU sinhronizovano i organizovano u redu, a ne u neredu, kao što je to do sada bio slučaj", rekla je Srni Cvijanovićeva, komentarišući izjavu evropskog komesara za preogovore o proširenje EU Johanesa Hana da nema članstva u Uniji bez rada.

Cvijanovićeva je navela da je za nju sasvim očekivana Hanova poruka da status kandidata EU nije besplatan ručak i nešto što se može dobiti bez rezultata.

"U svakom slučaju ne možete dobiti nikakav privilegovan status. To nikad nije dobila nijedna država. Propisana su pravila i uslovi koji se moraju realizovati, a to su stvari opšteg karaktera", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je napomenula da je kretanje prema EU dobrovoljan proces, koji podrazumijeva aktivno učešće i da, nakon što budu postignuti rezultati, Unija odluči da je neka zemlja spremni da bude, bilo kandidat, bilo punopravna članica.

Prema njenim riječima, postoje specifični uslovi koji se dodjeljuju za pojedinačne zemlje ili za grupu zemalja, i takvih specifičnosti ima i kada je riječ o zapadnom Balkanu.

"Ali, da neko dobije neki povlašteni položaj i da bude nagrađen za lijenost ili za neefikasnost, to tako ne funkioniše u EU, čak ni sada kada je oštećena, uzdrmana i malo slabije pozicionirana nego ranije", naglasila je Cvijanovićeva.

Ona ističe da pri tome treba imati u vidu da EU ima diskreciono pravo da donosi političku odluku i da može, kada prepozna neke napore, omogućiti da se na jednostavniji način dođe do krajnjih odluka.

"Ali, to nipošto ne znači da možete da preskočite obaveze koje su vam propisane, niti se može desiti da budete zaglavljeni ili blokirani u određenom procesu, a onda se neko pravi slijep i kaže - vi ste bili odlični, pa ste to ostvarili", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je napomenula da se, nažalost, u BiH često dešava da jedan nivo vlasti nešto izvrši, a neki drugi blokira, kao što je slučaj sa Zakonom o akcizama.

"Recimo, Republika Srpska izvrši sve svoje obaveze, Federacija BiH je skoro izvršila ili je na dobrom putu da to bude završeno, a onda imate gnjavažu koja traje godinu dana na nivou BiH zato što ne može da prođe neki zakon koji je propisan. Netačno je ono što tvrde pojedinci iz nekih parlamentarnih stranaka, kao što je SDS, da takva obaveza nije postojala. Moguće je da oni to nisu dobro čitali kada su imali priliku da se bave time", rekla je Cvijanovićeva.