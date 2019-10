Cvijanović: Formiranje vlasti moguće, ali bez izmišljenih uslova

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da za formiranje vlasti BiH ima šanse, ali bez izmišljenih uslova kao što je NATO put.

"Šta mislite da ja postavim tamo neki uslov i kažem evo mi sa vama nećemo dok ne uradite to i to..? Onaj dio koji nije jasan, ili sa kojim se ne slažem, jeste upravo ta igranka koja je počela zato što su oni /SDA/ nasavjetovani. Krenuli su sa nama da razgovaraju poprilično otvoreno, a onda su nasavjetovani da to ne rade i da se postave određeni uslovi", rekla je Cvijanovićeva za RTRS.

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je ranije da će srpska strana, najvjerovatnije, usloviti formiranje vlasti odlaskom stranih sudija iz Ustavnog suda BiH.