Cvijanović: Institucije treba da utvrde istinu

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović ponovo je danas izrazila žaljenje zbog tragedije koju je pretrpjela porodica Dragičević i naglasila da svi žele da se dođe do istine i pravde, ali da to ne znači da treba atakovati na policiju Srpske i rušiti imidž gradova.

"Institucije treba da rade svoj posao, borba za istinu i pravdu je prioritet i niko normalan ne može reći da mu do toga nije stalo, ali neke stvari moramo posmatrati realnim očima", rekla je Cvijanovićeva.



Ona je ponovila da na ovom slučaju treba da radi tužilaštvo i ono je to koje treba da kaže šta je istina i šta se desilo, te da su svi građani jednaki pred zakonom.



"Odgovore na to ne mogu dati ni policajac ni ministar ni predsjednik Republike, ni predsjednik Vlade, ni predsjednik Narodne skupštine, niti ijedan narodni poslanik", rekla je predsjednik Srpske, dodavši da ni mediji nisu ti koji su pozvani da utvrđuju šta se desilo.



Cvijanovićeva je navela da su neki narodni poslanici sebi dali za pravo da misle da su oni ti koji treba da kažu - ovo je bilo, dodajući da tako nešto "nije normalno".



Uz izraženo žaljenje za sve što je pretrpjela porodica Dragičević, ona je istakla da svi žele da se dođe do istine i pravde, ali da to ne znači i rušenje imidža gradova Srpske, uništavanje imidža policije Srpske, za koju se mnogo radilo da bi se ona opremila i osposobila, bila stručna, profesionalna i na visini zadatka.



"Mnogo se radilo da policija bude na visini zadatka, da se zna šta je Republika i kako se ona brani, jer je to jedina oružana sila kojom raspolažemo. Sve to su vrijednosti", dodala je Cvijanovićeva.



Ona je ponovila da žali što je porodica Dragičević pretrjela užasnu tragediju i naglasila da institucije moraju da rade svoj posao i da su svi građani jednaki pred zakonom bez obzira ko su i šta su.



"Odvojite ono što je porodična tragedija od onoga što su institucije i država, i svugdje na svijetu država reaguje na isti način", navela je Cvijanovićeva.



Ona je istakla da je iznenadilo licemjerstvo međunarodne zajednice i njihovi komentari u kojima Srpskoj "drže predavanja" da treba biti pravna država i slično.



Cvijanovićeva je na takve ocjene pojedinih predstavnika međunarodne zajednice upitala - šta se dešavalo u Holandiji neki dan, šta se redovno dešava u Belgiji, šta se već neko vrijeme dešava u Francuskoj i da li tu država stoji sa strane i pušta da neko radi šta hoće.



Ona je naglasila da su posljednja dešavanja u Banjaluci nanijela ekonomsku štetu gradu i narušili njegov imidž.



"Smatram neprimjerenim i da se ometa bilo koji kulturni događaj, kao što je bilo sa koncertom Harisa DŽinovića čije je održavanje 30. decembra spriječila grupa `Pravda za Davida`", rekla je Cvijanovićeva.



Ona je dodala da će biti potrebno neko vrijeme, sigurno nekoliko godina, da se povrati dobar imidž Banjaluke i izrazila žaljenje što je ovaj grad pretrpio ovu štetu, podsjetivši da se mnogo godina radilo na tome da Banjaluka bude pozicionirana kao mjesto koje je dobro za život, koje napreduje i razvija se.



"Mnogo smo se trudili da uspostavimo avio-saobraćaj upravo da bi smo približili Banjaluku svijetu i sada kad na raznim letovima širom svijeta promovišemo Srpsku i Banjaluku, dešavaju nam se ovakve slike", rekla je Cvijanovićeva novinarima u Banjaluci.



Predsjednik Srpske je istakla da je to otjeralo mnoge goste koji su planirali da provedu nekoliko dana u Banjaluci, da koriste usluge koje im pružaju Banjalučani - od hotelskog smještaja, ugostiteljskih objekata i taksi usluga....



Ona je naglasila da Banjalučani, koji kao i svi drugi ljudi imaju svoje potrebe i želje, način života, htjenja i običaj kako proslavljaju praznike, ne mogu biti ničiji taoci.



"Ne možemo držati sve Banjalučane u nekom stanju kao da su taoci zbog svega ovog što je organizovala `Pravda za Davida`. Oni imaju pravo da traže istinu i pravdu i ja podržavam da se dođe do istine, ali uvrede, optužbe, nazivanja ljudi raznim imenima, priče o porodicama i ostalo, to nije primjereno jednom okupljanju", istakla je Cvijanovićeva.