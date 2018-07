Cvijanović: Ivanić sve vrijeme na vlasti

PELAGIĆEVO - Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je da je počasni predsjednik PDP-a Mladen Ivanić sve vrijeme na vlasti, te da je totalno "pase" da o bilo kome govori da ga treba srušiti.

Cvijanovićeva je rekla da se Ivaniću ipak mora odati priznanje, jer zna dobro sebe čuvati.

"Njega ne interesuju politika i njegova politička partija. On se od nje odmakne i nikad je nije uspio razviti da bi bila neka velika partija i da bi bila nešto što odgovara pozicijama koje je on imao", rekla je Cvijanovićeva novinarima u Pelagićevu.

Ona smatra da je Ivanić svoju političku snagu uvijek crpio od SDS-a, nekih drugih partija, te da je smiješno da on kaže da je neko drugi predugo na vlasti.

"Čovjek je non stop na vlasti. Gdje god je bilo koje mjesto, on se potrudio da do njega dođe. On se nije ni rodio, a već se bio kandidovao za nešto", rekla je Cvijanovićeva.