Cvijanović: Izbor članova CIK-a ostaće tamna mrlja

BANJALUKA - Potpredsjednik SNSD-a Željka Cvijanović izjavila je Srni da će izbor aktuelnih članova Centralne izborne komisije (CIK) BiH ostati kao tamna mrlja, s obzirom na činjenicu da ne odiše nikakvim profesionalizmom i da su sve procedure u vezi s tim izborom potpuno izostavljene i preskočene.

"Svi oni apsolutno vuku vezu s političkim partijama i figurama koje su bile na određenim pozicijama i s kojima su bili najbliži saradnici, a onda su izabrani u neko gluvo doba, uoči same pandemije virusa korona i postali članovi tijela koje treba da bude nepristrasno i nezavisno i da upravlja tako važnim stvarima kao što su izbori", istakla je Cvijanovićeva.

Ponovivši da članovi CIK-a nisu izabrani u skladu sa zakonitim procedurama, Cvijanovićeva je upitala - ako su ti ljudi najbolji, zašto onda ne prođu proceduru kako je propisano?

Ona je istakla da je takav način izbora članova CIK-a velika greška, te da je sa aspekta prava, pravne države, integriteta i kredibilnosti trebalo dobiti tijelo u kome će biti ljudi za koje niko neće moći da kaže da su ovakvi ili onakvi.

"S druge strane, stalno imam osjećaj da se iza toga krije velika manipulacija i da je to samo jedna od manipulativnih stepenica koje nas vode prema izborima", rekla je Cvijanovićeva, te dodala da u prilog tome govori i činjenica da su samo tražili razlog za pomjeranje datuma održavanja izbora.

Ona je navela da je alarmantno što nekim opozicionarima nije sporno kada na izborima 2014. godine, u skladu s identičnim Izbornim zakonom, s malom razlikom pobijedi Mladen Ivanić, a kada na sljedećim izborima Ivanić izgubi sa 70.000 glasova razlike, onda kažu kako ne valja Izborni zakon.

"Ne može zakon da valja kada pobjeđujete, a ne valja kada gubite. On valja ili ne valja. Prema tome, sve mi to liči na veliku manipulaciju i igru koja se pravi u vezi s izborima, kao i dan poslije, a za šta se gubitnici redovno spremaju. Za mene je ovo CIK bez legitimiteta i integriteta, što nije dobro pred izbore", naglasila je Cvijanovićeva.

Na pitanje šta očekuje od predstojećih lokalnih izbora, Cvijanovićeva je rekla da SNSD apsolutno spremno dočekuje lokalne izbore u Srpskoj i BiH iako će kampanja biti drugačija zbog pandemije.

Ona je dodala da je SNSD razvio metode i priprema se za komunikaciju sa građanima i biračkim tijelom.

"Na lokalnom nivou je već prilično mnogo aktivizma i očekujem da će na tom planu SNSD definitivno ponovo biti pozicioniran kao partija broj jedan. Na nekim mjestima ići ćemo sa samostalnim kandidatima, a na drugima s udruženim snagama i partijama s kojima smo u koaliciji. Tu neće biti problema i SNSD se pozicionirao kao stranka koja jednako vodi računa o stvarnom životu i potrebama egzistencijalne prirode, ali i o stvarima koje se vezuju za očuvanje političkog bića i supstance Republike Srpske i to naši građani prepoznaju", ocijenila je potpredsjednik SNSD-a Željka Cvijanović.

Ona je naglasila da čak i građani koji su kritični prema vlasti u kojoj je dominantno SNSD, veoma pozitivno ocjenjuju reakciju institucija na pandemiju virusa korona, kao i na druge krize koje su bile i koje su sada.

"LJudi vole da znaju da imaju upravljačku strukturu koja može da doskoči i rješava probleme. Od toga da mi kukamo ili filozofiramo naši građani nemaju ništa. Vjerujem da je naša politika u tom smislu veoma dobro isprofilisana. Definitivno postoji to jedinstvo s našim građanima i mislim da ćemo imati jako dobre rezultate na izborima, što će biti dobra osnova da opet u saradnji s Vladom Srpske stabilizujemo naše lokalne zajednice u ovom izazovnom vremenu", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je rekla da se određen dio komunikacije SNSD-a sa političkom publikom, članstvom, simpatizerima, građanima, zbog problema s virusom korona, može realizovati posredstvom medija, društvenih mreža i redovnih sredstava komunikacije.

"Ipak, postoji dio naših ljudi koji u okviru izborne kampanje vole živi kontakt. I ja kao političar volim taj kontakt i neće mi smetati da to bude u manjim grupama ljudi jer smatram da je to nezamjenjivo i mnogo važno u politici. Dakle, s obzirom na situaciju s pandemijom neće biti velikih tribina, ali to nas neće spriječiti da imamo kontakt s manjim grupama ljudi", kaže Cvijanovićeva.

Na pitanje da li će na birače uticati i sve što su lokalne vlasti uradile u proteklom periodu, Cvijanovićeva je rekla da je SNSD uradio mnogo pozitivnih stvari i projekata, što bi trebalo da donese dobar rezultat na izborima.

"Mnogo je urađeno u infrastrukturnom smislu, školstvu, poljoprivredi, zdravstvu, izgrađene su nove bolnice... To su rezultati koji stoje iza naše politike i koja s tim rezultatima ide pred građane tražeći izbornu podršku. Nema politike bez građana", naglasila je Cvijanovićeva.

Konstatujući da postoji čvrsto jedinstvo između institucija i građana Republike Srpske, Cvijanovićeva je u izjavi Srni istakla da je na to uvijek bila veoma ponosna, te da je najveći elan dobijala kada osjeti i vidi da građani razumiju koliko su važne republičke institucije.

"Ako nemate institucije, nemate Republiku Srpsku. Ta veza mora da se njeguje i važno je za svaki narod da ima sveobuhvatnu politiku koja može da odbrani političke interese tog naroda i rješava probleme. Mislim da je to ta veza SNSD-a i naših građana i da se odlično razumijemo", zaključila je potpredsjednik SNSD-a Željka Cvijanović.