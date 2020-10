Cvijanović: Između SNSD i DNS ne bi trebalo da bude većih problema

BANJALUKA - Potpredsjednik SNSD-a Željka Cvijanović rekla je da je na današnjem sastanku delegacija SNSD-a i DNS-a razgovarano o načinima kako se kretati kroz predizborno vrijeme i nakon toga, te da ne bi trebalo da bude nekih problema u odnosima ove dvije stranke.

"Koliko razumijem stvari, tu ne bi trebalo da bude većih problema. Imamo mnogo opština u kojima je dobra veza između DNS-a i SNSD-a i tako će ostati i u budućem vremenu, te će se manifestovati i na predstojećim izborima", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je navela da postoje dvije ili tri sredine u kojima postoje određeni problemi, te da je sigurna da će se oni prevazići.

"Lokalni odbori DNS-a, koji su opredijeljeni da ostanu u koaliciji u kojoj su bili i do sada, to su već sami saopštili i oni će ostati podrška zajedničkom kandidatu i to nije samo slučaj kada je riječ o kandidatu SNSD-a", rekla je Cvijanovićeva novinarima i dodala da ima sredina gdje je kandidat DNS-a, a podrška mu je SNSD.