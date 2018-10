Cvijanović: Iznijela sam mnoge bitke u teškim vremenima

Pet i po godina premijerskog rada i prethodne dvije godine ministarskog rada dobra su osnova da građani mogu da procijene ko sam i šta sam i šta zajedno možemo da uradimo, kaže u intervjuu za "Nezavisne" Željka Cvijanović, kandidatkinja za predsjednika RS koalicije SNSD-DNS-SP.

"Ljudi znaju da su ovo teška vremena i da je moralo biti uloženo mnogo truda i napora da budemo sa svojim narodom i idemo naprijed", kaže ona.

NN: Šta Vas je motivisalo da se kandidujete za predsjednika RS?

CVIJANOVIĆ: To je bio prijedlog matične partije i koalicije. U ovih pet godina kao predsjednik Vlade moram reći da sam iznijela mnoge bitke koje su bile vrlo važne za građane. Pobijedili smo ekonomsku krizu i sve što nam se našlo na putu, od poplava, suša, leda i drugih brojnih izazova, opstrukcije i blokade sredstava iz Sarajeva. Mogu reći da smo zabilježili odlične rezultate. Naravno, ne možemo time biti zadovoljni kao sa konačnim ciljem, ali stvorena je solidna osnova za dalje. Pokazala sam da mogu da se nosim s političkim i ekonomskim izazovima, i svim temama koje su bile važne za očuvanje RS. Ponosna sam i počastvovana time što mi je ukazano povjerenje od strane moje partije i koalicije, a vjerovatno je opredjeljujuće bilo i to što je ovo bila najotvorenija vlada kad su u pitanju socijalne grupe. Nije bilo sedmice, a da nije bilo sastanaka te vrste. Zajedno sa socijalnim partnerima došli smo do svih rješenja. Saslušali smo svakoga i zajedno smo radili. To su sve bili faktori koji su doveli do toga. Nisam ja sama sebe predložila da budem kandidat. Ja sam čovjek koji nosi odgovornost, timski sam igrač, radim u velikom timu koji se zove SNSD i naša koalicija SNSD-DNS-SP.

NN: Šta će biti ključno što će, po Vašem mišljenju, opredijeliti građane da Vam daju glas?

CVIJANOVIĆ: Građani žele stabilnost i rješenja. Žele osobu koja može garantovati da će institucije govoriti na jedinstven način, biti okupljeni oko ideje jake RS, žele ljude koji su nešto pokazali u svom životu. Tih pet i po godina premijerskog rada i prethodne dvije godine ministarskog rada svakako su mogle da posluže kao nešto na osnovu čega će građani procijeniti ko sam i šta sam, i šta zajedno možemo da uradimo. Ljudi koji žive u RS i koji vole RS žele da ona bude jaka. Oni znaju da su stabilne institucije garancija njihovih boljih života i da će njihovi gradovi, sela i opštine biti razvijenije. Činjenica je da smo uspijevali da povećamo plate i penzije, socijalna davanja i da uvodimo nova socijalna prava. To su naši zajednički uspjesi i zajedničke pobjede. I to se vidi na terenu. Gdje god sam otišla, a RS mi je, moram vam reći, poznata skoro u pedalj, ljudi su jako pozitivni i zahvaljuju za povećanje penzija, put koji je izgrađen, za novu bolnicu. Oni znaju da su ovo teška vremena i da je moralo biti uloženo mnogo truda i napora da budemo sa svojim narodom i idemo naprijed.

NN: Šta mislite o Vašem protivkandidatu Vukoti Govedarici?

CVIJANOVIĆ: Mislim da je neiskusan, da je nedovoljno obrazovan, da nema znanje, da nikad nije postigao nijedan mjerljiv rezultat s aspekta da je učinio nešto dobro za građane, institucije i RS. Svoju neozbiljnost pokazao je zviždanjem u Skupštini tek nekoliko mjeseci prije nego što je sam sebe preporučio za kandidaturu riječima da je nedovoljno iskusan da ide u Sarajevo pa je onda odlučio da se vježba na nekom poslu koji se zove predsjednik Republike. Biti predsjednik RS je vrlo ozbiljna stvar, jer morate da okupljate ljude i institucije. A on je pokazao da ne zna da bude ni okupljen ni da okuplja. A onda vi hoćete da budete neko i da sutra nekog sazivate. Gledala sam ga bezbroj puta kako traži izgovore ili pravda ponašanje partijskih kolega u Sarajevu koje je bilo destruktivno i ponižavajuće za RS. Moram da kažem da je bila velika sramota za RS da imamo takve predstavnike. Dakle, mi se ne možemo upoređivati. Ja iza sebe imam punu biografiju, mnogo radnog staža, mnogo političkih izazova, a on nije imao ni zaposlenje.

NN: Šta smatrate najvećim izazovom ako pobijedite?

CVIJANOVIĆ: Ostati okupljeni na istom putu za jaku RS, držati naše institucije jakim i obezbijediti apsolutno jedinstvo institucija koje moraju govoriti istim glasom, štititi naše nadležnosti, biti stalno u kontaktu s našim građanima. Vlast ne može biti odmaknuta od naroda, mi smo pokazali kad ste s ljudima zajedno, da možete sve, a ako se odmaknuti, kao što su se oni odmakli kad su otišli u Sarajevo, onda ne možete ništa, možete samo da pravite pogrešne korake. Prema tome, jaka RS je u srcu mog političkog života i rada. Tome sam posvećena i radujem se zajedno s našim građanima svakom našem uspjehu, svakom kilometru puta i autoputa, svemu što smo uradili zajedno ovdje.

NN: Kakav odnos RS treba da ima prema institucijama BiH?

CVIJANOVIĆ: Svaki odnos treba da bude zasnovan na Ustavu i ustavnim nadležnostima. To treba, ne samo da bude orijentir, to treba da bude obaveza nas koji se nalazimo bilo gdje u institucijama, da poštujemo svoje ustavne nadležnosti, da ne damo da ih bilo ko derogira, umanjuje, marginalizuje ili ne daj bože zaobilazi u potpunosti. Nažalost, odnos institucija BiH je mnogo godina bio upravo takav kakav ne treba da bude, s namjerom da se uzurpiraju određene nadležnosti, da se postave kao jedini i najvažniji element u BiH, a niti su jedini niti najvažniji. Zanemarili su totalno ulogu da stvari treba da se izvode iz entiteta, pokušali su da budu kapa odakle će se krojiti određene politike i zato je ova država tako neuspješna. Ona je bolno neuspješna. Da li to žele ljudi da vide ili ne vide, a znam da većina ljudi to vidi baš na takav ispravan način, ali to je bolno neuspješna država samo zato što imate pogrešan odnos koji dolazi iz Sarajeva, pogrešan odnos dijela međunarodne zajednice koja ne želi da uvaži realnost, i nažalost, pogrešan odnos nekih koji zalutaju ponekad u politiku kao što su zalutali ovi iz Saveza za promjene, pa otišli u Sarajevo i sve naopako okrenuli, pa onda pokušali da nametnu Sarajevo Banjaluci pa nas tamo blate i crne gdje god idu po svijetu, ustupaju srpska mjesta bošnjačkim kadrovima da bi sačuvali svoje sarajevske fotelje. Kad pogledate sve te stvari zajedno, vidite zašto je ova država tako neuspješna.