Cvijanović: Izostanak Džaferovića i Komšića pokazuje deficit BiH

ISTOČNO SARAJEVO - Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović smatra da je izostanak članova Predsjedništva BiH Šefika Džaferovića i Željka Komšića sa sastanka sa ministrom inostranih poslova Ruske Federacije Sergejom Lavrovom diplomatski skandal, te pokazuje deficit BiH.

"To jeste diplomatski skandal da ne održite sastanak i da na njemu ne kažete šta mislite. Smatram da to pokazuje deficit BiH. To kada vi odbijate ili nećete da budete na nekom sastanku, meni više liči na deficit onih koji to rade, nego što bi moglo predstavljati neku štetu onome ko vam je došao u posjetu, izjavila je Cvijanovićeva Srni.

Prema njenim riječima, Džaferović i Komšić su samo nanijeli štetu BiH, nikako Ruskoj Federaciji.

"Što se tiče Republike Srpske, mi želimo da njegujemo dobre odnose. Mi imamo dobro partnerstvo. Volimo činjenicu da imate Rusiju koja želi da pročita izvještaj Republike Srpske u Savjetu bezbjednosti UN, volimo zato što žele i zagovara dejtonski koncept koji znači i jednakost i konstitutivnost, ravnopravnost i suživot koji je zasnovan na nekim fer osnovama, za sve koji žive u BiH", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je navela da je izuzetno važno što je šef ruske diplomatije došao u posjetu BiH, te izrazila zadovoljstvo što se sa Lavrovom srela na teritoriji Republike Srpske.

"Mislim da je to bio veliki dan za Republiku Srpsku, ali i za BiH. Vi imate diplomatu takvog formata, svjetski priznatog i poznatog, koji ima veliku državu iza sebe, koji vam dolazi u posjetu i želi svakoga da razumije i to je dobro", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je navela da je posjeta Lavrova počela na način da su se prvi sastanci dešavali u Republici Srpskoj, te istakla da to ne bi trebalo da bude razlog koji bi frustrirao bilo koga u BiH.

"Nažalost, vidjeli smo da to predstavlja značajnu frustraciju za Džaferovića i Komšića. Vjerujem da je njima teško održati taj sastanak, jer su to ljudi koji kada god dođe neka druga delegacija, pričaju o malignom ruskom uticaju i vjerovatno im je bio problem da se suoče sa čovjekom koji je predstavnik jedne takve države i dolazi u visoku posjetu BiH", rekla je Cvijanovićeva.

Članovi Predsjedništva BiH Šefik Džaferović i Željko Komšić odbili su da se danas u Sarajevu sastanu sa ministrom spoljnih poslova Ruske Federacije Sergejom Lavrovom.