Cvijanović: Jake institucije garancija očuvanja ustavno-političkog kapaciteta Srpske

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović istakla je u intervjuu Srni da su jake institucije garancija očuvanja ustavno-političkog kapaciteta Srpske i bez njih nema ni organizovanog društva.

Na konstataciju Srne da uporno naglašava da je važno očuvati snagu institucija da bi one izvršavale svoje obaveze prema građanima, te da je kao premijer više puta naglašavala vrijednost socijalnog dijaloga, a i danas kao predsjednik Republike govori da su svi pomaci ne finansijskom, ekonomskom i socijalnom planu nastali kao zajednički rezultat Vlade i socijalnih partnera, Cvijanovićeva je rekla da bez institucija definitivno nema ni organizovanog društva, te da poljuljane institucije ne mogu ništa uraditi za svoje građane i da je to svima jasno.

"Kad ste osim redovnih, suočeni i sa drugim problemima koji su prisutni u BiH, onda znate da su institucije garancija očuvanja i našeg ustavno-političkog kapaciteta. Bez čvrste veze i sposobnosti, da kao odgovorni ljudi u Vladi, komuniciramo sa našim socijalnim partnerima, ne bi bilo moguće dostići finansijsku i ekonomsku stabilnost u Republici Srpskoj i ja sam im na tome zahvalna", pojasnila je Cvijanovićeva.

Navodeći da zna da je opredjeljenje i nove Vlade da zajednički s njima radi, predsjednik Republike je istakla da je to dobra pretpostavka za dalji napredak, jer ovo što je postignuto nije konačni cilj, već samo osnova za dalje kretanje.

Policija Srpske garancija naše bezbjednosti

Na pitanje koliko je važno da unapređujemo naš bezbjednosni sistem, ali i ojačamo povjerenje građana u MUP Republike Srpske, s obzirom na to da je bilo mnogo napada na institucije Republike Srpske, između istalog i na MUP, a sutra je Dan policije Republike Srpske, predsjednik Srpske je u intervju Srni naglasila da želi prvo svim pripadnicima MUP-a Republike Srpske, ali i svim građanima da čestita Dan policije.

"Naša policija je jedan od najvažnijih stubova Republike Srpske i garancija naše bezbjednosti, zato je važno da povećavamo njihove plate i nastavimo ulagati u opremu i materijalno-tehnička sredstva. Svaki sistem se mora usavršavati, pa tako i naš i to ćemo nastaviti da radimo. Po svim anketama čitav niz godina, naša policija spada u red institucija koje uživaju najvišu podršku građana. Od onih vremena kad je trebalo braniti Republiku Srpsku u ratu, pa tokom svih godina njenog daljeg razvoja, MUP Republike Srpske je uvijek zauzimao posebno mjesto u svijesti naših građana", naglasila je Cvijanovićeva.

Igra oko formiranja Savjeta ministara

Podsjetivši na njenu izjavu da za Republiku Srpsku pitanje formiranja novog Savjeta ministara nije pitanje života i smrti i da bošnjačke političke partije precjenjuju važnost tog pitanja kad je riječ o SNSD, Cvijanovićeva je potvrdila da to nije pitanje života i smrti za Republiku Srpsku.

"To je tačno, i kad bih htjela biti zlonamjerna, onda bih rekla da ova igra oko formiranja Savjeta ministara upravo potvrđuje sve ono što mi o BiH pričamo i objašnjavamo. BiH je zarobljenik jedne nacionalističke sarajevske politike koja ne trpi ništa što je drugačije. Njihova politička filozofija podrazumijeva da oni definišu svoje političke ambicije, a da ih drugi, uz klimanje glavom, ispunjavaju. U višenacionalnim državama sa jakim identitetima konstitutivnih naroda to baš i ne ide tako", naglasila je predsjednik Republike Srpske u intervjuu Srni.

Na pitanje da li predstavnici stranih zemalja koji službuju u BiH više pomažu ili odmažu u procesima s kojima se suočavamo i da se ona često kritički odnosi prema onom što oni kažu ili rade, Cvijanovićeva je rekla da, nažalost, oni često kreiraju crno-bijelu sliku, pa onda uglavnom i ne vide da bi jedan realan i izbalansiran pristup prema potrebama svih mnogo toga mogao da promijeni u pozitivnom smislu.

"Ako ste pragmatični, onda izvlačite korist iz onog što je realno moguće, a ne gubite godine i decenije na ono što je u domenu imaginacije. Bolje je praviti mnogo sitnih koraka i obezbijediti neko kretanje nego stajati zakovan u mjestu i čekati da napravite skok koji se nikad neće desiti", ocijenila je predsjednik Srpske.

Ona je rekla da je niko ne može ubijediti da je više u interesu neke strane države da u BiH vladaju koreketni međuetnički odnosi nego što je to u našem interesu ili da je njima važnije nego domaćim političarima da rade na poboljšanju života svojih građana.

Na konstataciju Srne da iako kaže da formiranje Savjeta ministara nije pitanje života i smrti, ipak smatra da od odugovlačenja njegovog formiranja štetu trpe i Republika Srpska i FBiH, ali i BiH u cjelini i da sve to pokazuje nedostatak kredibilitieta i autoriteta države, Cvijanovićeva je pojasnila da je normalno da se nakon provedenih izbora konstituišu organi vlasti da bi oni mogli da izvršavaju svoje obaveze u skladu sa očekivanjima građana.

"Normalno je i da u situaciji kad su poznati izborni pobjednici, a imate i potrebnu 'matematiku', da onda to i uradite, definišete pravce djelovanja i počnete da radite svoj posao. Naravno da u uslovima blokade trpe građani oba entiteta, ali isto tako se srozava i ugled same BiH. Osim toga, blokirani smo i na putu ka EU i to, da apsurd bude veći, upravo od onih koji najviše vole da pričaju o opredijeljenosti ka EU", naglasila je Cvijanovićeva.

Da je BiH pragmatična mogla bi da dođe do kandidatskog statusa

Na pitanje da li je zaista realno da bi, kao što je rekla, BiH upravo mogla iskoristiti priliku i doći do statusa kandidata sad kad EU ima i svoje probleme oko Brexita, izbora za Evropski parlament i dobijanja nove Evropske komisije na jesen, Cvijanovićeva je rekla da misli da je realno i da smo pragmatični, to bi okrenuli u svoju korist.

"Prvo, uslovi za dobijanje pozitivnog mišljenja su, realno, minimalni i svode se na odgovore na upitnik i formiranje Savjeta ministara. Do 1. novembra u Evropskoj komisiji biće isti ljudi koji nas dobro poznaju i koji su s nama aktivno radili prethodnih godina. Osim toga, Delegacija EU u BiH je aktivna u interakciji sa svim nivoima vlasti. I svi oni, na neki način, žele da završe jednu fazu svog posla koji se odnosi i na nas u BiH. Znači, sve bismo to mogli pretvoriti u našu prednost, da ovdje ima imalo racionalnosti", ocijenila je predsjednik Republike u intervjuu Srni.

Govoreći o odluci Ustavnog suda BiH o Danu Republike, Cvijanovićeva je navela da je logika Republike Srpske da niko nikome u BiH ne treba osporavati ono što je sastavni dio njegovog identiteta, te da će odluka Ustavnog suda biti ispoštovana, a Dan Republike zaštićen.

"Zadovoljna sam iskazanim jedinstvom svih političkih partija. Zaključak sastanka sa predstavnicima političkih partija jeste da budemo jedinstveni po svim pitanjima važnim za Republiku Srpsku. Odluka Ustavnog suda BiH biće ispoštovana, a biće zaštićen i Dan Republike koji je vezan za istorijske činjenice u pogledu njenog nastanka", navela je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da je pitanje apelacija i osporavanja ove činjenice čisto političke prirode i nema nikakve veze s tim da li to nekome smeta ili ne smeta, već je isključivo u funkciji političkog obračuna sa Republikom Srpskom i to je jasno i onima koji taj datum napadaju i onima koji ga brane, i nastavak je priče o osporavanju obilježja Republike Srpske.

Prema njenim riječima, suživot je moguć samo onda kad nema ovakvih ili sličnih međusobnih osporavanja. "To zaista mislim i ponosna sam što mi u Republici Srpskoj ni prema kome ne sijemo mržnju, ali smo sposobni da se okupimo oko onog što je za nju važno", istakla je predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović u intervjuu Srni.