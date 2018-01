Cvijanović: Još jedno tipsko saopštenje PDP-a, ne zaslužuje širu elaboraciju

BANJALUKA - Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović ocijenila je da današnje saopštenje PDP-a nije ništa drugo nego pokušaj da skrenu pažnju sa činjenice da, povedeni po ko zna koji put promašenim političkim razlozima, nisu prisustvovali svečanom defileu povodom Dana Republike koji su građani Srpske pozdravili sa oduševljenjem.

"To je način i da se prikrije činjenica da je neformalni, a stvarni lider PDP-a Mladen Ivanić prošlogodošnji defile, u kojem su učestvovali pripadnici MUP-a Republike Srpske, nazvao smiješnim, što je neoprostivo. I da bi sve to prikrili, PDP i danas, kao što to čini zadnjih deset godina, vrti istu priču o kojekakvim pljačkama, kriminalu, zaduženosti, pustoši i još koječemu", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je uputila PDP, ako imaju saznanja o kriminalnim radnjama, da se obrate nadležnim institucijama da se time bave.

"Uostalom, funkcioneri PDP-a su često spektakularno najavljivali kako će sve izgledati drugačije kad pravosuđe BiH odradi svoj posao, otkrivajući, zapravo, da su od pravosuđa BiH očekivali da se obračunava sa onima iz Republike Srpske koje oni nisu mogli da pobijede na izborima. O tome kako ko radi na vlasti upućujem ih da provjere sa građanima na izborima", rekla je Cvijanovićeva na pitanje da prokomentariše današnje saopštenje PDP-a u kojem traže od premijera Srpske da odgovori na pitanja u vezi sa, između ostalog, kriminalom i korupcijom.

"Njima iz PDP-a, SDS-a i NDP-a vlast u Sarajevu je služila za obračun sa institucijama i građanima Srpske, a nama da rješavamo probleme, često i one koje su oni svojim blokadama proizveli sjedeći u sarajevskim foteljama. Prema tome, ovo je još jedno tipsko saopštenje PDP-a i ne zaslužuje širu elaboraciju", naglasila je Cvijanovićeva.