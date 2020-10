Cvijanović: Još mnogo izazova, niko ne zna koliko će ovakva situacija trajati

BANJALUKA - Željka Cvijanović, predsjednica Srpske, rekla je da je mnogo toga u Srpskoj urađeno od početka epidemije, ali da je još mnogo izazova, te da niko ne zna koliko će ovakva situacija još trajati.

U zgradi Vlade Republike Srpske u toku je sastanak zvaničnika Srpske sa predstavnicima institucija, gradonačelnicima i rukovodiocima bolnica s ciljem sagledavanja stanja u vezi sa pogoršanom epidemiološkom situacijom.

Cvijanovićeva je rekla da ima mnogo stvari koje su preduzimane u proteklom periodu.

"Bila je i intervencija prema privredi, zahvaljujući čemu su sačuvana mnoga radna mjesta. Širom RS se krećem, razgovaram sa načelnicama, i svi su rekli da su zahvalni za pomoć. Mi smo mnogo toga uradili, ali pred nama ostaje još mnogo izazova. Niko ne zna koliko će ovo trajati", rekla je Cvijanovićeva.

Prema njenim riječima, po donošenju svih mjera vodilo se računa o onome što preporučuje struka.

Radovan Višković, premijer RS, ističe da borba traje već osam mjeseci, te da je u tom perodu doneseno blizu 300 zaključaka, preporuka i tako dalje.

"Cijeli svijet suočen je sa pandemijom, to nije samo problem Republike Srpske. Posebnu zahvalnost želim da iskažem našim zdravstvenim radnicima, koji su u ovoj priči neprekidno već osam mjeseci", rekao je Višković.

Prema njegovim riječima, ono što je struka sve vrijeme preporučivala i sugerisala, da će posljedice biti teže u jesen, to se i obistinilo.

"Mjere koje smo preduzimali u prethodnom periodu nisu ništa što smo mi izmislili, to je ono što SZO preporučuje, što zemlje regiona, Evrope i svijeta čine", rekao je Višković.

Kako je dodao, radeći ovaj posao i kao predsjednik Vlade i kao komandant Republičkog štaba za vanredne situacije, vjeruje da su na vrijeme donosili mjere, te da su one donosile rezultate.

"U jednom periodu imali smo proglašeno i vanredno stanje, donosili smo i odluke sa zakonskom snagom. Što se tiče vanredne situacije, kako je proglašena na početku epidemije, ona je i danas na snazi", rekao je Višković.

Apelovao je na građane i poručio im da je ovu situaciju moguće riješiti samo odgovornim odnosom svakog pojedinca.

"Nadam se i iskustva su pokazala od marta do sada da je većina građana poštovala mjere i to je dalo rezultate. Ali smo se u drugoj polovini ljeta malo svi opustili i to je sigurno dovelo do pogoršanja epidemiološke situacije", rekao je Višković.

Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH, istakao je da je zdravlje nacije najvažnije.