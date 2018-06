Cvijanović: Migrantska kriza prevelik problem

BANJALUKA - Premijer Republike Srpske Željka Cvijanović ocijenila je da je migrantska kriza u BiH prevelik problem kome se ne pridaje dovoljno pažnje, te da se tu pokazuje slabost sistema na nivou BiH.

"Frustrirajuće je da smo imali priliku da ovo gledamo (u region) i nemoguće je da se ne spremate sve godine, nego očekujete da vas nešto zaobiđe. Ovdje se pokazuje slabost sistema na nivou BiH i mislim da će ovo imati puno veće posljedice nego što želimo da priznamo i jako sam uznemirena zbog toga", naglasila je Cvijanovićeva.

Ona je ocijenila da je najlogičnije bilo vidjeti kako da se zaštiti granica.

"Ovo će imati puno veće posljedice nego što i želimo da priznamo i uznemirena sam jer su uznemirene zemlje koje imaju po 60-70 miliona stanovnika i koje su uvele ograničavajuće mjere. Imate mjere u Austriji gdje se vraćaju imami, gdje se rade određene stvari. Pitam kako ste izolovani od bezbjednosnih izazova kada smo svi u istom paketu ili šta ćemo raditi sa našim službama i migrantima koji će doći, a ne mogu ići dalje", dodala je Cvijanovićeva.

Ona je upitala zar neko nije trebalo da pravi plan i osmišljava stvari, jer je ovo veoma neozbiljno.

"Meni je drago što smo kao Vlada manifestovali stav i rekli da nećemo da primimo migrante", rekla je Cvijanovićeva za Televiziju K3.

Ona je ponovila da MUP Srpske može čuvati bezbjednost svim građanima Republike Srpske, naglasivši da je to jedina relevantna institucija u Srpskoj u oblasti bezbjednosti.

"U današnjem svijetu ne možete da ne sarađujete sa drugima. Naš MUP mora da sarađuje sa svima, što i radi, pa i sa onima u okviru BiH, da se ima pregogranična saradnja, kao i u Evropi i svijetu. Iz pokazatelja je vidljivo da su naši trendovi zadovoljavajući", kaže Cvijanovićeva.

Nažalost, podsjetila je ona, godinama traju napadi na MUP Srpske, od priče o naoružavanju, pa nadalje.

"Mene ne muči što to rade stranci i neko iz političkog Sarajeva, nego me muči što to rade ljudi iz Republike Srpske i odu sa pričama kod stranaca i naduvaju sve moguće balone, što znam da su radili. Priče o naoružavanju i paravojnim formacijama su isprodukovane da bi se urušavao naš MUP, Srpska predstavila u negativnom svjetlu, problematizovala vlast i govorilo protiv predsjednika Srpske Milorada Dodika, što je plitak pristup", naglasila je premijer Srpske.

Ona je ocijenila da se mora pažljivo gledati i vidjeće se od koga dolaze i kakvi su udari, zašto dolaze i da li se ponavljaju od istih ljudi.