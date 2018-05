Cvijanović: Na teritoriji RS nema mogućnosti za smještaj migranata

BANJALUKA - Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je da ne vjeruje da će najavljena ministarska konferencija o problemu izbjeglica biti bilo kakav ključ rješenja, nego je bilo potrebno da se tokom prethodnih godina razrađuju različite strategije i operativni planovi na nivou cijele regije.

Cvijanovićeva je izjavila da je od 2015. godine bio vrlo poželjan pojačan anagažman svih ministara i vlada u regiji, svih bezbjednosnih agencija i agencija za sprovođenje zakona, što se nije dešavalo.

"Mislim da su se vlasti na nivou BiH koje su zadužene za ova pitanja samo nadale da nas ovako nešto neće zadesiti i onda su sve prepuštali vremenu, ali zadesilo nas je. Možemo primijetiti krajnju nespremnost da reagujemo na takvu krizu", rekla je Cvijanovićeva novinarima u Banjaluci.

Premijer RS je istakla da "sve alarme pali činjenica" da je postojao i još uvijek postoji veliki broj nelegalnih prelazaka granice, jer to znači da granica nije uopšte zaštićena i nema adekvatne službe da o tome vodi računa.

Ona je podsjetila da je ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić pozvao ministra unutrašnjih poslova Srpske Dragana Lukača da razmotri mogućnost da se i policijske snage Srpske koriste na granici.

"U tom slučaju, naša policija, koja bi radila zajedno sa Graničnom policijom BiH, bila bi i dalje u nadležnosti Republike Srpske i Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), ali bi mogla da odradi kvalitetan posao", navela je Cvijanovićeva.

Ona je rekla da za smještajne kapacitete nema mogućnosti na teritoriji Srpske, te da ne postoji bilo kakva spremnost da Srpska na taj način zbrinjava ljude.

"Sve što je humanitarnog karaktera mi možemo da učinimo, a to je da omogućimo ljudima da imaju hranu, piće, da im se omogući da brzo prođu do sljedeće destinacije na koju su krenuli. Ali smještaj, za koji ne znamo da li će trajati mjesecima ili godinama - za to se nismo spremali", poručila je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da je nivo BiH trebao da razrađuje planove i preduzima konkretne korake.

Ona je ukazala na nedavnu situaciju na granici dva kantona, koja je zamalo izazvala pravu krizu u zemlji samo zato što se nisu poštovale ustavne nadležnosti i što se nije sarađivalo na adekvatan način.

"Ne možete vi u Sarajevu da očistitie jedan park od izbjeglica koji su tamo sedmicama samo zato što imate neki skup, te da pošaljete ljude negdje tvrdeći da oni mogu da idu tamo, a da niste nikoga kontaktirali i dobili saglasnost za to", zaključila je premijer Srpske.