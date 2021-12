Cvijanović: Nakon histerije u Sarajevu, specijalni rat se prenosi i na međunarodni nivo

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je Srni da je na sceni najobičnija orkestrirana kampanja gdje se, nakon histerije u političkom Sarajevu, specijalni rat prenosi na međunarodni teren.

"Ko 'vršlja' po zapisnicima Delegacije EU i šta u njima piše ili ne piše, to me ne iteresuje. O tome neka oni brinu. Ali je receptura za manipulaciju i dizanje tenzija jasna. Ako je bilo gdje evropski komesar (Oliver) Varhelji rekao da je Incko pokrenuo ovu krizu u BiH, onda samo mogu reći da on uopšte nije usamljen u toj tvrdnji, jer smo takvo mišljenje čuli od mnogih i evropskih i neevropskih zvaničnika", istakla je Cvijanovićeva upitana da prokomentariše pisanje Gardijana da zvaničnici EU rade na "ispravljanju" zakona koji je nametnuo bivši visoki predstavnik u BiH Valentin Incko nakon što su zaključili da postoji rizik od izazivanja ponovnog sukoba u regonu.

Predsjednik Srpske je naglasila da svi oni znaju da je način nametanja tih zakonskih izmjena suprotan evropskim i demokratskim principima i da to znači da samo fingiramo demokratiju u BiH.

"Takođe, i svi govore da domaći akteri trebaju donijeti neke slične zakonske odredbe da bi se izbrisala još jedna nelegalna brljotina nekog visokog predstavnika", rekla je Cvijanovićeva.

Tvrditi kako je bilo koji evropski komesar odobrio sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske, naglasila je Cvijanovićeva, obično je podmetanje i glupost.

"O našim sjednicama odlučuju institucije Republike Srpske, a ne evropski komesari. Međutim, ovdje je riječ o jednom širem napadačkom konceptu. I on je usmjeren na Mađarsku, jer je ta zemlja zauzela objektivan i nepristrasan stav prema aktuelnoj krizi u BiH. Činjenica da neko kaže da ne podržava sankcije za Milorada Dodika ili Republiku Srpsku je problem i za političko Sarajevo i za njihove pomagače u kontinuiranoj akciji širenja laži o stanju u BiH", ukazala je Cvijanovićeva.

Inače, dodala je ona, u tom destruktivnom Sarajevu rado bi birali vlasti i u Republici Srpskoj, i u zemljama okruženja, a sad vidimo da bi i smjenjivali i imenovali evropske komesare.

"Zato se tu i naglašava kako je Varhelji blizak (Viktoru) Orbanu, a zaboga, Orban je rekao da će staviti veto u slučaju da se predlože sankcije za Dodika, pa je to dovoljno da se pokrene lanac manipulacije iz sarajevske trovačnice. Ovo je i u funkciji sprečavanja Orbana da dođe u najavljenu posjetu BiH", rekla je predsjednik Srpske.

Prema njenim riječima, ove ostale tvrdnje koje se odnose na neko navodno rasplamsavanje novog regionalnog sukoba ne treba posebno ni komenatrisati, jer je to već oprobani metod za privlačenje međunarodne pažnje.

"Propustili su da primijete da region priča o Otvorenom Balkanu i ekonomskom povezivanju, a da samo u Sarajevu pričaju o nekom sukobu", zaključila je predsjednik Republike Srpske.