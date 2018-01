Cvijanović: Nametanje Izbornog zakona bio bi krah BiH

ISTOČNO SARAJEVO - Ukoliko bi OHR nametnuo izmjene Izbornog zakona to bi pokazalo krah BiH, izjavila je danas u Istočnom Sarajevu predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović.

"Ako neko dođe da se upliće ili ne daj Bože nameće zakone, posebno suštinske poput Izbornog zakona, to pokazuje u kakvom se deficitu nalazi BiH", istakla je Cvijanovićava.

Ona je rekla da visoki predstavnik ne može više bilo čemu da doprinese u BiH, te da godine iskustva pokazuju da su pojedini stranci bili upravo ti koji su kreirali ili produbljivali određene krize i probleme u nekim međuetničkim relacijama u okviru BiH.

"Problem je bio taj što se OHR uvijek svrstavao na jednu stranu i uvijek je to jedna poznata strana, a nepovjerenje postoji kod onih drugih koji ostaju s druge strane. Ne mislim da je to bio ispravan pristup i u principu sam protiv toga da se stranci petljaju onako kako su to činili ranije, jer ne mogu doprinijeti postizanju rješenja", ocijenila je Cvijanovićeva.

Cvijanovićeva je navela primjer koji traje već godinama i koji se može nazvati ofanziva i pojačana komunikacija ambasada i međunarodnih organizacija koje nastoje u okviru Federacije BiH da pronađu rješenja za izmjenu Ustava.

"Da mogu da doprinesu, te bi stvari bile do sada dogovorene. Smatram da treba da naučimo lekciju - da sjednemo i na unutrašnjem planu se dogovorimo ono što je realno", istakla je ona.

Predsjednik Vlade Republike Srpske smatra da je nemoguće funkcionisanje na način da jedan konstitutivni narod prihvati činjenicu da mu drugi narod ili narodi biraju predstavnike i naglasila da je to važna i relevantna stvar za BiH.

"Od tog koncepta se ne može pobjeći, ma kako neki stranci maštali o nekim građanskim stvarima i ma kako neki ljudi iz Sarajeva podmetali taj građanski koncept koji u suštini nije nikakav građanski koncept nego pozicionira jednu politiku", konstatovala je Cvijanovićeva.

Ona smatra da bi glavna poruka trebalo da bude da se donesu zakoni tako da se svako u BiH osjeća sigurno i zaštićeno.

Cvijanovićeva je istakla da upošte ne vidi ulogu OHR-a u BiH i ocijenila da je EU partner sa kojim će biti puno lakše razgovarati kada se zatvori OHR, iako je na domaćim faktorima da se postigne razumijevanje i iskaže dobra volja.

"Ja vjerujem da je naš partner EU i oni, naravno, kada budu u potpunosti oslobođeni OHR-a biće mnogo kredibilniji i puno bolji partner, biće puno lakše s njima razgovarati ali u suštini mislim da je opet na domaćim faktorima da se pronađe razumijevanje i da u krajnjem slučaju pokažu dobru volju", zaključila je Cvijanovićeva.