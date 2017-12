Cvijanović: Nastaviti sa stvaranjem uspješnog ambijenta u Srpskoj

BANJALUKA - Premijer Republike Srpske Željka Cvijanović smatra da je Ekonomsko-socijalni savjet tokom 20 godina rada postigao mnogo na stvaranju uspješnijeg ambijenta u Srpskoj i istakla da će Vlada nastaviti da radi na tom cilju, uz podršku socijalnih partnera.

"Kao rezultat takvog pristupa, usvojili smo mnogo propisa koji su bili u funkciji stvaranja boljeg ambijenta. Ostaje opredjeljenje da stvaramo poslovnu klimu, da poslodavci mogu da ostvaruju poslovne ciljeve, ali isto tako da posebno vodimo računa o ambijentu u kojem žive naši radnici", rekla je Cvijanovićeva novinarima u Banjaluci u pauzi svečane sjednice Ekonomsko-socijalnog savjeta, povodom 20 godina postojanja.

Ona je izrazila zadovoljstvo rezultatima Savjeta i istakla da se Vlada na tome neće zaustaviti i da joj je na tom putu potrebna podrška socijalnih partnera.

Premijer Srpske smatra da je 20 godina uspješnog funkcionisanja Ekonomsko-socijalnog savjeta dobra prilika da se analizira šta su tri socijalna partnera uradila i šta palniraju da učine.

"Mislim da smo iskristalisali tu sliku, s obzirom na to da smo došli do dokumenta koji će biti naša vodilja u naredne tri godine i da se usmjeravamo na pitanja koja su važna za ono što promoviše poslovna zajednica, ali i Savez sindikata. Sve to pokušavamo da institucionalizujemo, donošenjem adekvatnih zakona i propisa koji će omogućiti da realizujemo ono što smo predvidjeli", navela je Cvijanovićeva.

Ona je istakla da se uporedo nastoji i omogućiti što veće zapošljavanje.

"Nikada nismo izgubili iz vida da zajedno moramo naći rješenje. Nikada se Vlada nije ponašala izolovano i smatrala da nešto treba sama da uradi, a da se ne konsultuje sa Sindikatom i poslodavcima", naglasila je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da je riječ o partnerima Vlade, koji i kada nisu saglasni o nečemu, na kraju, ipak, nađu rješenje.

"Zadovoljna sam postignutim, posebno što kod svakoga vidim istu opredjeljenost da probleme rješavamo da bi ovo bilo srećnije i bolje društvo", kaže Cvijanovićeva.

Predsjednik Ekonomsko-socijalnog savjeta Ranka Mišić smatra da je ovo bila najuspješnija godina Savjeta jer je bilo najviše usaglašenih pitanja.

Predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Dragutin Škrebić naveo je da su interesi socijalnih partnera uglavnom jednaki, ali da moraju biti realni u svojim zahtjevima.

"Vladi trebaju radna mjesta, i preduzeća, i zaposleni, poslodavcima radnici, a Sindikatu poslodavci koji će zaposliti radnike", istakao je Škrebić.