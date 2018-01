Cvijanović: Ne postoje nikakve paravojne formacije, naš primarni cilj je jačanje MUP-a Srpske

SARAJEVO - Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da u Srpskoj ne postoje nikakve paravojne formacije i da je primarni inetres Vlade jačanje MUP-a Srpske.

"Ne bih da komentarišem izjave ministra /bezbjednosti Dragana/ Mektića. Ponoviću ono što sam rekla, a imali ste priliku i da čujete ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragana Lukača, a to je da nikakve paravojne formacije ne postoje. To što jedna organizacija pozove drugu organizaciju nije stvar koju treba problematizovati na ovaj način", rekla je Cvijanovićeva na pitanje novinara da prokomentariše današnje tvrdnje Mektića da je "Srbska čast" paravojna organizacija.

Ona je ponovila da je interes Vlade jačanje MUP-a Republike Srpske, te da neće prestati unapređivanje i modernizovanje policije Srpske, kako bi bila apsolutno profesionalna i politički neobojena.

"Nas interesuju redovne snage, a to je naš MUP. Veoma sam ponosna na činjenicu da smo uložili značajna sredstva u prethodnom periodu, kao i da finansijski dobro stojimo i da možemo da nastavimo sa daljim ulaganjima. Naravno, kada to govorim ne mislim samo na sektor bezbjednosti", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je izrazila zadovoljstvo činjenicom da Srpska finansijski dobro stoji što omogućava Vladi finansiranje različitih projekata.

"Prije dva-tri dana čuli ste da će Vlada izdvojiti 2,5 miliona KM za prvu fazu sanacije Banskog dvora u Banjaluci, a potom ćemo odvojiti i ostali novac koji bude potreban za sanaciju tog objekta", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je ocijenila da je neopodno ozbiljno pristupiti sanaciji jednog tako važnog objekta u Banjaluci kao što je Banski dvor.

"Za Vladu Republike Srpske više nije nikakav problem da to kažem da ćemo sa 2,5 miliona KM izgraditi sve što je u infrastrukturnom smislu potrebno za organizaciju Evropskog omladinskog olimpijskog festivala /EJOF/ 2019. godine kao što je to sinoć dogovoreno sa gradonačelnikom Istočnog Sarajeva /Nenadom Vukovićem/ i načelnicima opština", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je navela da je zajednička ocjena svih da "EJOF 2019" predstavlja dobru priliku za promociju Republike Srpske, ali i Federacije BiH, te veliki angažman i test da li je BiH sposobna da organizuje takve sportske manifestacije.

"Najveća korist nakon toga je da ćemo imati određen kapacitete koji će ostati na raspolaganju svim građanima Istočnog Sarajeva i federalnog Sarajeva. Mislim da su to važne stvari i šta ima da komentarišem izajave ministara ko je šta rekao. Imam stav Vlade Republike Srpske i njega ponavljam", dodala je Cvijanovićeva.

Željka Cvijanović, premijerka Republike Srpske danas je komentarisala i primjedbe nekih medijskih kuća zbog činjenice da u Administrativnom centru Vlade RS u Istočnom Sarajevu nije, uz zastavu RS, bila i zastava BiH ocvijenivši da ni u Sarajevu kada dođe na sastanke nikada nema zastave RS.

„Kad dođem ovdje na sastanke u Sarajevo – federalno Sarajevo, nikada nema zastave RS, prema tome ne znam što je to isproblematizovano. To je administrativni centar Vlade RS sa njenim obilježjima i to je oduvijek bilo tako, tako je i u Banjaluci, i ne znam zašto bi se to problematizovalo“, kazala je Cvijanović, dodavši kako je čula da se postavlja pitanje zašto su funkcioneri iz bošnjačkog naroda prisustvovali sastanku koji je imao samo obilježje RS?

„Često sam na sastnaku u Sarajevu i nikada nije bilo zastave RS i nikada me niko u RS nije pitao zašto nema te zastave. Ono što je važno da smo zaista isčistili gotovo sve u okviru odgovora na Upitnik koje moramo da pošaljemo, ostale su manje neke tehničke primjedbe i usaglašavanja i mislim da je to veliki uspjeh i da je potrebno što prije poslati odgovore na Upitnik, da bi se mogao pokrenuti proces koji slijedi nakon toga. Mislim da je to najvažnija stvar i poruka sa ovog sastanka“, kazala je Cvijanović.