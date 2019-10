Cvijanović: Nećemo braniti BiH od onih koji je ruše

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović smatra da će neformiranje vlasti na niovu BiH ojačati svijest građana da Srpska može sama.

Cvijanovićeva je izjavila da je do prije pola godine smatrala da Srpska treba da doprinese procesu formiranja vlasti na nivou BiH, ali da više ne razmišlja tako, jer Republika može da funkcioniše samostalno i bez BiH, ali je napomenula i da trpi određenu štetu zbog zaustavljenih projekata.

"Smatram da će sve to ojačati Republiku Srpsku i da će ovo neformiranje vlasti ojačati svijest naših građana da smo kadri i da možemo sami, da znamo ko smo i šta smo i da ne damo da nam se to dira. Hoćemo da živimo zajedno, ali nećemo i ne damo da nam se bilo šta nameće, jer ni mi nikome ništa ne namećemo", rekla je Cvijanovićeva za "Glas Srpske".

Ona je navela da za zastoj u procesu formiranja vlasti na niovu BiH najodgovornijim smatra podjednako SDA i ljude iz Republike Srpske koji su izgubili izbore i sjede u foteljama bez ikakvog političkog legitimiteta, ali i bez funkcionalnosti.

"Ne želim od odgovornosti da izuzmem ni međunarodnu zajednicu, jer je neko nasavjetovao SDA da se ponaša tako kako se ponaša", naglasila je Cvijanovićeva.

Cvijanovićeva smatra da je trebalo da se ljudi iz SDS-a i PDP-a, koji su na funkcijama na niovu BiH, povuku, jer je neumoljiva činjenica da su im građani poslije četiri godine njihove vlasti u Sarajevu rekli da nisu zadovoljni i da tamo treba da dođe neko drugi.

Ona je napomenula i da formiranje vlasti za nju više nije politička tema, jer je dobila dokaz da se može i bez toga, te je u tom kontekstu pomenula Mostar u kojem već dugo ne mogu da se održe izbori.

Cvijanovićeva je navela da je ovo jedna politička igra u kojoj od cijele BiH nastoje napraviti Mostar sa varijacijom da se tamo uopšte ne mogu održati izbori, a u BiH mogu, ali se ne mogu sprovesti rezltati.

Prema njenim riječima, to namjerno rade u Sarajevu s ciljem da svijetu pokažu da BiH ne može da funkcioniše i traže da bude potpuno centralizovana zato što je mrze ovakvu kakva je, jer mrze Republiku Srpsku, entitete, kantone.

Cvijanovićeva je istakla da će sve ovo ojačati Srpsku, te da se u Sarajevu varaju ako su mislili da će je nečim usloviti i pogaziti, jer se sve dešava kontra.

"Ne treba da trošimo energiju, jer smo došli u situaciju da imamo ljude koji navodno brane BiH, a oni je u stvari urušavaju. I šta mi treba da radimo, da usmjerimo sav svoj politički rad na to da spašavamo ono što oni urušavaju?, upitala je Cvijanovićeva.

Govoreći o prvoj godini svog mandata, Cvijanovićeva smatra da je bilo je prilično dinamično, da je godina bila izazovna, ali da je najznačajnije da su institucije stabilne i da izvršavaju obaveze prema građanima.

Ona ja napomenula da je na ekonomskom planu najveći izazov bila uporna borba za povećanje broja novih radnih mjesta i uporedo s tim stvaranje pretpostavki za povećanje plata i penzija, te istakla da su te aktivnosti nastavljene.

"Pored toga, uzimajući u obzir nefunkcionisanje Savjeta ministara, izazov je bio održati naše krupne infrastrukturne projekte, pri tome raditi na povećanju plata, penzija, uvođenju novih socijalnih prava i svemu ostalom, ali smo u tome uspjeli. Na političkom planu uvijek postoje izazovi pogotovo u ovakvoj BiH u kojoj dominiraju politike iz Sarajeva koje su uporno usmjerene protiv Republike Srpske zbog čega stalno morate da budete budni", dodala je Cvijanovićeva.

Kometarišući rad premijera Radovana Viškovića i njegovog kabineta, Cvijanovićeva je smatra da Vlada radi dobro. "Oni su na liniji onoga što je od ranije zacrtano i prepoznaje se taj kontinuitet i opredjeljenje da imamo jake institucije i da uvijek treba da teže da rade još bolje i još više", rekla je Cvijanovićeva.

Kada je riječ o procesu evropskih integracija BiH, Cvijanovićeva smatra da je u totalnom zastoju jer nije urađena jednostavna stvar, a to je sprovođenje izbornih rezultata.

Ona je dodala i da razumije sve što se dešava u EU, jer smatra da ima mnogo simbolike u odluci da se kaže "ne" početku pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom.

Cvijanovićeva je istakla da se pojavila nova dimenzija koja prolazi nedovoljno zapaženo, a to je da je Makedonija u decembru 2005. godine dobila status kandidata i da 14 godina poslije toga ne može da dobije datum za početak pregovora, iako je uradila sve što je od nje traženo, te da u svemu tome ima simbolike.

"Mi treba da usvajamo standarde koji su dobri za naše građane i ako nas to dovede do članstva u EU, koja će sigurno biti drugačija nego sada, to će biti odlično", rekla je Cvijanovićeva, te podsjetila kako je i ovdje postavljano mnogo uslova i upitala gdje bi bili da se na sve njih pristalo.

Ona je podsjetila da su prilikom potpisivanja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju svi govorili da će odmah da nagrnu investitori, ali da se ništa epohalno nije desilo zbog čega je na neki način i razočarana.