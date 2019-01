Cvijanović: Nedostatak iskrenog unutrašnjeg dijaloga trajni deficit BiH

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović ocijenila je da je nedostatak iskrenog unutrašnjeg dijaloga trajni deficit BiH i da neće biti pomaka sve dok je to tako.

Cvijanovićeva je navela da nema stvarnog pomaka, napretka ni dijaloga sve dok jedna strana uvijek traži utočište u nekoj stranoj ambasadi.

Ona je dodala da se nije dogodilo da važni politički akteri sjednu zajedno i diskutuju o stvarima važnim za sve konstitutivne narode i, uopšte, građane i Srpske i Federacije BiH.

"A kada nemate dijaloga, nemate ni rješenja", rekla je Cvijanovićeva novinarima u Banjaluci.

Cvijanovićeva je ukazala da je mnogo godina prisutna praksa da stranci u BiH uporno nastoje da budu medijatori, da posreduju i prenose poruke među političkim akterima, što smatra neprihvatljivim.

"I sama sam rekla da mi ne treba glasnik i da ću ono što imam da kažem direktno reći", naglasila je Cvijanovićeva.

Ona je ocijenila da je u BiH u posljednjih 20 i više godina odnjegovan nenormalan ambijent.

"Moramo više razgovarati i razumjeti da svi imaju svoje legitimne ciljeve, ali je stvar dogovora na koji način se do njih može doći. Uslovljavanje može samo da proizvede novo uslovavaljnje", smatra Cvijanovićeva.

Govoreći o razgovorima o formiranju vlasti na nivou BiH, Cvijanovićeva je rekla da odgovor o tom pitanju ne leži u institucijama Srpske i političkim partijama u Srpskoj.

Ona je podsjetila da je u Srpskoj formirana vlast, usvojeni strateški dokumenti, da je napravljen korak prema potencijalnim partnerima iz FBiH i razgovarano sa njima, kao i da je predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik vodio aktivnosti o imenovanju predsjedavajućeg Savjeta ministara, a da je to onda neko zaustavio.

"Onda su neki rekli - nećemo dok ne prihvati taj i taj, to i to, neki drugi neće iz nekih drugih razloga, a iza svega stoje neki drugi mentori koji su im rekli `nemojte to uraditi`", objasnila je Cvijanovićeva.

Ona je poručila da su institucije i stranke u Srpskoj spremne da bude konstituisana vlast na nivou BiH, jer postoji mogućnost da se to desi, ali je i napomenula da je sada blokada na drugoj strani i da su tamo adresa na odgovor na to pitanje.

Prema riječima Cvijanovićeve, frustrirajuće je kada postoji matematička kombinacija za uspostavljanje institucija na nivou BiH, prvenstveno Savjeta ministara, ali da uvijek postoje kočničari, ljude koji nešto uslovljavaju.

"Ne mislim da je formula u BiH da bilo ko koga uslovljava. Treba da se naviknemo da normalno živimo jedni pored drugih i jedni sa drugima i da da postoji duboko poštovanje za interese svakog od naroda koji ovdje žive, kao i za građane koji ne pripadaju konstitutivnim narodima", rekla je Cvijanovićeva, te dodala da ne vidi da će ova blokada bilo čemu pomoći.