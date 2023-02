Cvijanović: Nema problema koji se zove Republika Srpska

BANJALUKA - Srpski član i predsjedavajuća Predsjedništva BiH Željka Cvijanović poručila je da u BiH više ne prolazi sila, već samo razgovor i dijalog.

"Nema problema koji se zove Republika Srpska. Srpska funkcioniše na ustavnim principima. Srpska želi da sačuva svoja ustavna ovlaštenja i nadležnosti i to je legitiman način da se borite za nešto što vam po Ustavu pripada", istakla je Cvijanovićeva za RTRS.

Cvijanović je istakla da postoji ogromna opsjednutost Kristijana Šmita predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom.

"Ne postoji Šmitova izjava, obraćanje ili bilo šta, da se on ne referiše na Dodika i da ne pokušava da predstavi da oni imaju nekakav kontakt ili su nekada imali kontakt", rekla je Cvijanovićeva za RTRS.

Cvijanovićeva je napomenula da Šmit nije prošao proceduralne korake koji su predviđeni da bi postao visoki predstavnik.

"Žalosno je da nama neko govori šta ćemo to mi da radimo. Mi smo ovdje izabrani od strane naroda i odgovorni smo narodu, odgovorni smo za procese kojima upravljamo. Odgovorni smo i za rezultate koje postižemo jer se to onda mjeri rezultatima koje mi ostvarimo na izborima", rekla je Cvijanovićeva.

Prema njenim riječima, BiH ne trebaju stranci koji su zlonamjerni, koji tračaju, podmeću klipove i koji ponekad i slažu.

"Šta on (Šmit) zna šta žele građani Republike Srpske? Šta on to zna? Da li ide na izbore da prezentuje svoj program pa da ga biraju građani? Kada bi izašao sa svojim programom ovdje na izbore vidio bi kako bi prošao", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je napomenula da, "ako već u okviru Dejtonskog sporazuma postoji institut visokog predstavnika, onda taj institut treba da prođe sve proceduralne korake i da bude legalno izabran, da koordiniše određene aktivnosti, ne sije mržnju i ne priča nikakve ludosti".

Cvijanović je navela da je "Republika Srpska godinama trpila štetu od legalno izabranih visokih predstavnika koji su nametali, smjenjivali, oduzimali prava, uskraćivali Republici Srpskoj da ostvaruje svoja ustavna prava".

"Sa partnerima u okviru BiH treba da nađemo ispravan put za sve nas, a ne da nam dođe neki stranac i da nam to uređuje, da kaže da iza njega stoje sve svjetske sile. Iza mene stoje građani", poručila je Cvijanovićeva.

"Neprihvatljivo da Bećirović koristi posjetu Americi da govori protiv Srpske"

Cvijanovićeva je istakla da je posjeta tri člana Predsjedništva SAD prošla bez većih problema, ali da je neprihvatljivo što je bošnjački član Denis Bećirović posjetu SAD iskoristio da priča protiv Republike Srpske.

Cvijanovićeva je rekla da je novost i za domaćina bilo to što je ovo bila prva kolektivna posjeta tri člana Predsjedništva BiH nakon 18 godina i samim tim su dali značaj toj posjeti.

Ona smatra da spoljna politika ne treba da se zasniva na tome da se ode u bijeli svijet i onda opanjkava neko drugi.

"Jer, oni odlično znaju u kakvim smo odnosima ovdje. Međutim, on (Bećirović) je svoju posjetu bazirao na tome da treba da priča protiv Republike Srpske i da treba da priča izmišljenu priču kako Republika Srpska nekome uzurpira nadležnosti, pa da onda lobira za određene sankcije", rekla je Cvijanovićeva.

Ako su to spoljno-političke teme, dodala je ona, onda je to prilično siromošan nastup.

"Siromašna je ta politika ako je to vaša spoljnopolitička teza ili glavni cilj da pričate protiv drugog, i ne trudite se da na domaćem terenu nešto sačuvate, nego očekujete da vam neko iz bijelog svijeta dođe i sačuva nešto što se zove vaša država", rekla je Cvijanovićeva za RTRS.

Ona je napomenula da nije propustila priliku da to i kaže na licu mjesta, te da domaćini nisu imali ništa protiv da čuju različite stavove članova Predsjedništva.

"Željeli su da znaju kako mi razmišljamo i na koji način vidimo rasplet određenih događaja na globalnoj sceni, regionalnoj, ali i na našoj lokalnoj sceni. To su bili njihovi pristupi, bez bilo čega malicioznog", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je izrazila zadovoljstvo jer je napravljen pozitivan pomak, te da su tokom posjete domaćini pokazali interesovanje da čuju i šta ima da kaže predstavnik srpskog naroda.

"Ono što mi je tokom ove posjete djelovalo prihvatljivo jeste činjenica da se nije insistiralo na bilo kakvim razlikama, nego su nas otvoreno pitali koja su to mjesta gdje se slažemo, a koja su gdje se razdvajamo i ne možemo da se složimo", rekla je Cvijanovićeva.

Ona smatra da je "iz takvog ponašanja Bećirovića vidljiva želja bošnjačke strane da dominira, da nametne samo svoju politiku i da se zanemare druga dva člana Predsjedništva".

Ona je napomenula da se to "moglo vidjeti i iz primjera kada je bošnjački kabinet samoinicijativno izašao samo sa svojim saopštenjem, bez konsultacija sa druga dva kabineta".

"Rekla sam da ću uputiti inicijativu da se rasformira Služba za odnose sa javnošću, naravno bez ugrožavanja radnih mjesta ljudi koji su tamo zaposleni, jer je došlo do narušavanja nečeg što je uobičajena praksa", pojasnila je Cvijanovićeva.

Ona smatra da je neprihvatljivo da se kabineti u Predsjedništvu BiH utrkuju koji će izaći sa saopštenjem.

"Imamo praksu koja podrazumijeva da se usaglasi ono što izlazi kao stav institucije, a mi pojedinačno možemo da iznosimo sopstvene stavove", rekla je Cvijanovićeva.

Ona smatra da je riječ o malom političkom triku, jer je sjednica održana u 17.00 časova, a već u 17.10 je pušteno unaprijed pripremljeno saopštenje.

"Očito u želji da se bošnjački kabinet prvo takmiči sa svojim kadrovima, koji su u Savjetu ministara i pripadaju istoj političkoj partiji, pa onda sa onima sa kojima su u političkom ratu, pa da se takmiče sa druga dva člana Predsjedništva i konačno i sami sa sobom", rekla je Cvijanovićeva.

Ona kaže da zna da se druga dva člana Predsjedništva neće složiti da bude ukinuta Služba za odnose s javnošću, iako je napravila ozbiljnu proceduralnu grešku.

"Nisu smjeli ni trebali da puste saopštenje koje im je dao jedan kabinet, a da prethodno nisu usaglasili sa druga dva kabineta. Služba je pogriješila i mora da zna da to nije praksa koja će se tolerisati. Uvijek ću reagovati kada se napravi i najmanji proceduralni prekršaj", rekla je Cvijanovićeva.

Kada je riječ o formiranju vlasti na nivou BiH, Cvijanovićeva očekuje da se svako pridržava svojih nadležnosti.

"Očekujem dobru saradnju i koordinaciju određenih aktivnosti između različitih nivoa vlasti, da se ne bi uzurpirale određene nadležnosti i da se ne bi sprečavali ili blokirali određeni projekti, te da niko nikome ne bude smetnja, nego partner u realizaciji projekata, ciljeva, mjera koje treba preduzeti i slično", rekla je Cvijanovićeva.

Govoreći o razornom zemljotreu koji je pogodio Tursku i Siriju, Cvijanovićeva je istakla da je važno u takvim situacijama pokazati da su građani Republike Srpske i BiH dio svijeta i da su spremni da pomognu.

"To su tragične scene koje normalnog čovjeka ne mogu da ostave ravnodušnim kada vidi šta se dešava. Pomislite onda da to može i negdje drugo da se desi i naravno da ste u strahu i da razumijete da solidarnost mora da postoji i na globalnom i regionalnom planu", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je istakla da je ponosna što je Republika Srpska ponovo pokazala svoj kapacitet da se u momentu kada se dešava neki problem brzo mobiliše i da može da mobiliše svoje snage, resurse i proceduralno da završi sve što je neophodno i uputi pomoć.

"Bili smo prvi koji su to uradili. Zahvalna sam predsjedniku Republike koji je to inicirao, te našoj Upravi civilne zaštite i Vladi koja je stala iza toga i što su pokazali da mogu da ostvare ovaj angažman", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da su dan nakon toga uslijedile slične aktivnosti i od federalne Vlade i njihove Uprave civilne zaštite, a nakon toga onoliko koliko je to u njihovom domenu i djelovanje zajedničkih institucija na nivou BiH.

"Ne podržavam slobodu koja vrijeđa drugog"

Cvijanovićeva je izjavila da paljenje Kurana koje se desilo u Švedskoj, a koje niko u BiH iz Islamske zajednice nije osudio, da se kojim slučajem desilo u Republici Srpskoj ili Srbiji, bilo najoštrije osuđeno, što pokazuje veliko licemjerstvo.

"Šta mislite kako bi reagovao svijet da se to što se dogodilo u Švedskoj desilo negdje u Republici Srpskoj ili Srbiji", rekla je Cvijanovićeva i dodala da bi to bilo okarakterisano kao strašno i da se ovdje širi nacionalna mržnja, ukidaju vjerske slobode i slično.

Ona je podsjetila da su prije nekoliko dana predstavnici Islamske vjerske zajednice najgrđe govorili o Svetom Savi, Srbima i slično, a ćute kao zaliveni kada neko u "demokratskoj Švedskoj" zapali njihovu svetu knjigu - Kuran.

Cvijanovićeva je rekla za RTRS da ti koji napadaju Republiku Srpsku, napadaju i Svetog Savu, koji nikome nije kriv, što govori o tome kolika je to mržnja, da se ne mogu suzdržati da komentarišu te stvari.

"Znači možete ovdje da kažete najgrđe stvari o onima sa kojima živite, a tamo ne smijete da zucnete na stvar koja je katastrofalna. Takvu slobodu ne podržavam", rekla je Cvijanovićeva.

Ona ističe da ne podržava slobodu koja vrijeđa drugog, a kamoli ludosti da se pali bilo koja knjiga, a pogotovo neka kojom ćete uvrijediti vjerska uvjerenja drugih ljudi kao što su Biblija ili Kuran.

Cvijanovićeva je poručila da Srpska treba da čuva sebe, da gradi svoje institucije, te da i Republika Srpska i njeni građani da budu čestiti.

"Isto tako treba i da razumijemo šta je Republika Srpska. Ne tražimo ni od koga nešto što nam ne pripada. Branimo ono što imamo, što nam je Ustav dao. Konačno, to je postavka na koju smo pristali. E sad što jedni mrze, a drugi ne mrze, to je stvar za neku drugu struku", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je istakla da ne zna da li će dvostruki aršini biti ukinuti, ali je sigurna da oni nigdje neće dovesti.

"Ne budu li ukinuti, nema rješenja. Odlično to znam i to znaju svi, ali eto neki tvrdoglavo idu jednim putem i misle da će na taj način nešto ostvariti. Ja ne mislim da hoće", rekla je ona.

Za razliku od nekih koji predsjednika Republike Srpske stalno spominju da bi postigli neke poene, Cvijanovićeva je istakla da je u sarajevskom političkom miljeu upoznala i ljude koji hoće racionalno da priđu stvarima, imaju neke realnosti, hoće da se bore sa ekonomskim izazovima, povjerenjima, da izgrade međusobno povjerenje.

"Dakle, ima izuzetaka, ali generalno naša neslaganja su takva da ukoliko nema dijaloga, ona se ne mogu premostiti", rekla je Cvijanovićeva.