Cvijanović: Nemamo mi vremena za mrcvarenje

BEOGRAD - Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović istakla je da opredjeljenje Republike Srpske nije da forsira bilo koje rješenje, već razgovor kroz koji treba da se dođe do toga da li je najbolja opcija za sve u BiH mirni razlaz ili je to država koja se vraća sebi, onako kako je osmišljena i na koju se pristalo u Dejtonu.

Predsjednik RS je rekla da ne vidi logiku u otporu da se brani nešto što evidentno ne valja u iluzornoj nadi da će to samo od sebe postati dobro.

"Nemamo mi vremena za mrcvarenje", konstatovala je Cvijanovićeva i pojasnila da su u BiH mnoga pitanja ostala neriješena i da se vuku već dvadeset godina, te da nema političke volje kod partnera u Sarajevu da se o tome razgovara.

Bošnjačka politika, naglasila je ona, ganja svoj koncept unitarne Bosne, što im je obećao neko od zapadnjaka, pa pričajući o ratu i raznim ludostima nastoje da privuku pažnju i održe narativ da država može da se štiti jedino onako kako to u Sarajevu misle.

Ona je za beogradski list "Politika" istakla da u Srpskoj vjeruju da BiH ne može da funkcioniše na način kako to propagira sarajevska politika, već da je to koncept za urušavanje i ono malo preostalog povjerenja u toj zemlji, ako je uopšte išta ostalo.

Cvijanovićeva je rekla da nije sigurna da će u Sarajevu pristati na razgovor koji je Republika Srpska ponudila FBiH o budućnosti BiH, ali da to ne znači da Srpske ne treba da nudi razgovore.

"Dijalog je najbolja forma za budućnost zemlje. Šta god da ta budućnost znači i šta god da je varijanta za tu budućnost. Do sada nismo imali neko posebno razumijevanje kada su u pitanju velike i važne teme za sve građane koji žive u Republici Srpskoj i FBiH. Ponudili smo razgovore sa željom da se izađe iz ćorsokaka, vođeni zrelošću i sviješću o tome šta se dešava u društvu i svjesni da smo u zastoju s mnogim stvarima koje bi mogle biti bolje. Do njih je da li ćemo imati sagovornika, ali bilo bi zrelo i korisno za sve da se to desi. Nisam pretjerani optimista, ali mi smo svoju obavezu ispunili", istakla je predsjednik Srpske.

Ona je ocijenila da opozicija iz Republike Srpske vjeruje da nije vijreme za tu priču i smatraju da je ponuda za razgovor više za unutrašnju upotrebu u Srpskoj.

"Opozicija tvrdi ono što mora, ona služi za to da priča drugačije čak i kada to ne misli. Oni su sami sebe izopštili iz ozbiljnih tema. To traje godinama, ali ne zato što oni nešto misle, već zato što im je neko tako rekao. Ili nemaju hrabrosti da se iznesu s tim pitanjima. Sami su sebi zamaglili vizuru i misle da ljude ne interesuje u kakvoj državi žive. No, građane i te kako interesuje da Republika Srpska bude zaštićena i da se nadležnosti ne prenose na nivo BiH. Smatramo da su to važne teme i zato se njima bavimo", navela je Cvijanovićeva.

Komentarišući činjenicu da je srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik često na meti kritike da zapaljivom retorikom podgrijava nestabilnost, Cvijanovićeva je rekla da je licemjeran odnos prema Republici Srpskoj i svim zvaničnicima, a najčešće kada je riječ o Dodiku.

"U FBiH ljudi govore kako prave naoružanje i municiju za 'ne daj Bože', pa iznose teze kako se ništa u BiH ne može dogovoriti a da ne bude rata. Zloupotrebljava se šta god da mi pokrenemo. Svi prijedlozi koje nudimo da rješavamo i dogovaramo usklađeni su s Ustavom BiH, koji nam ta prava daje, a prebacuje nam se radi toga. Ne možete sjesti i pokrenuti bilo koju temu. Ali istovremeno niste čuli pravu osudu za ratne pokliče koji dolaze iz FBiH. Pominjanje rata, koji očito stanuje u njihovim glavama, jeste njihova uobičajena matrica", konstatovala je Cvijanovićeva.

Odbijajući svaku vrstu priče, dodala je predsjednik Srpske, oni pokazuju da žele ovu državu samo za sebe.

"Ne može država funkcionisati ako pripada samo jedinima. Ili ako tobož pripada svima, ali na način kako jedan narod odredi. Problemi su malo veći od onoga što djeluje kad pogledamo površno. Neslaganja očito postoje, ali to ne treba da nas spriječi da razgovaramo pa da nađemo rješenje", rekla je Cvijanovićeva.

Na pitanje da kako komentariše sve te non-pejpere koji kruže, Cvijanovićeva je odgovorila da nije više bitno šta piše u nekom non-pejperu, već kolika se histerija napravi ako bi eventualno trebalo razmotiriti neki predloženi koncept koji je drugačiji od onog što propagira političko Sarajevo.

"Tada nastaje galama, potežu se priče o ratu, nešto se svojata i tako dalje. Za mene je uvijek indikativnija reakcija od te početne akcije. A reakcija je histerija koja ne prestaje i to postaje maltretiranje Republike Srpske. Mi moramo ozbiljno razmisliti kako se ponašati u budućnosti ako hoćemo da živimo dostojanstveno s ostalima. Za suživot je neophodno uvažavanje i dostojanstvo. A mi neprestano slušamo galamu i izbjegavamo zamke koje nam prave. Oni time, zapravo, pokazuju koliko su nezreli za zajedništvo", ukazala je Cvijanovićeva.

Prema njenim riječima, to svojatanje države i nametanje koncepta unitarizacije samo svjedoči o nevoljnosti i nemoći da žive s bilo kim, ako taj neko želi da živi u dogovoru, a ne onako kako su oni zacrtali tako da joj je to važnije od onoga što piše u nekom neformalnom papiru.

"Nije rijetkost u međunarodnoj praksi da se neka tema pokreće kao neformalna, pa da se nekad kasnije formalizuje kroz procedure. Dobro je znati da ljudi razmišljaju da postoje različite varijante za rješenje problema koji se zove BiH. Očito da je BiH veliki problem, prije svega sama sebi, pa svojim građanima, ali i ostalima, čim se njome bave na taj način. Zato ovdje treba sjesti i razgovarati, a to treba da rade ljudi koji žive u BiH. U Sarajevu nema spremnosti za to, jer su često potpomognuti međunarodnim faktorom, koji ih ohrabruje da ne prihvate nikakve razgovore i da tjeraju po svom. Ne vidim koji je interes Zapada da to radi, ubijeđena sam da će to više biti bolno iskustvo, ali svako bira politčki kurs", naglasila je Cvijanovićeva.

Za Republiku Srpsku, istakla je ona, važno je da ostavi trag iza sebe, a taj trag su zaključci, odluke, stavovi, što pokazuje da je sve vrijeme imala volju da sa nekim priča.

Kada je riječ o tome da li će biti mirnog razlaza, Cvijanovićeva je rekla da u BiH ne zna šta će i kada biti i o tome i ne treba sada govoriti.

"Imate pojedine zapadnjake koji uvjeravaju da će sve ostati onako kako je sada, a zapravo vas tjeraju da promijenite postojeće stanje. Postoje i oni koji brane decentralizovanu BiH, kako je to predvideo Ustav BiH. Priča o mirnom razlazu može biti opcija, ništa ne treba da se isključi. Ne treba biti tvrdoglav u insistiranju da budućnost mora da bude kao sadašnjost, posebno ako trenutno stanje nije dobro", konstatovala je predsjednik Srpske.

Ona je navela da je za Srpsku prihvatljiva decentralizovana država na koju je data saglasnost, a na ovo sada što imamo nije data saglasnost, nije bilo razgovora i pregovora koji su to verifikovali.

"Ovo je zemlja koja živi u neredu, a nama trebaju red i mir i dobra saradnja sa svima. Zato mislim da treba da se dogovorimo da li treba da živimo jedni sa drugima ili jedini pored drugih. Šta god da se desi, to treba da bude u miru, razumijevanju i partnerstvu. Šta će od svega toga biti vidjećemo, svijet je danas mnogo drugačiji nego ranije. Prije par godina, pričali smo o EU na jedan način, a sada svi sa kojima pričate stavljaju znak pitanja na taj projekat. Sada su mnogi i u samoj Evropi skeptični po pitanju perspektive projekta koji je toliko decenija bio obećavajući", navela je Cvijanovićeva.

Ona je ukazala da se stvari mijenjaju, što potvrđuje da se moraju tražiti rješenja koja će ovdje biti trajno dobra, a ne privremeno loša.

"Ovdje stalno imamo neku privremenost. Kada smo pomislili da je Dejton taj koji će nam dati neku trajnost, svi su se potrudili da ga izvitopere, pa smo došli u fazu privremenosti. Niko više nema vremena da živi u privremnosti, nama trebaju rješenja koja će biti konačna i dobra, ma kakva ona bila i kako god da se dogovorimo i šta god da se desi da dođemo do trajnog i dobrog rješenja", poručila je Cvijanovićeva.

Ona je ocijenila da bi BiH bez OHR-a izgledala mnogo bolje, jer bi unazad dvadeset godina ljudi znali da moraju da pričaju i razgovaraju, i to ne samo bez OHR-a već i onih ambasada koje su spremne da se upuste u mikro menadžment.

"Sada imamo situaciju da bošnjačka politika ne želi da razgovara, jer su navikli da malo pokucaju na neka vrata, zakukaju, naprave od sebe žrtvu i tako dobiju podršku stranaca koji su po pravilu radili sve da razvlaste Republiku Srpsku, sankcionišu ljude iz Srpske i da se okome na sve što je stav Republike Srpske, a ne uklapa se u matricu koju su oni zamislili. Sve dok Bošnjaci znaju da imaju otvorena vrata da se iskukaju i tako dobiju zaštitu, biće srušena mogućnost da se ovdje dogovorimo. Time se urušila mogućnost da postanemo normalna zemlja", konstatovala je Cvijanovićeva.

Prema njenim riječima, tako je urušena i mogućnost da jedni sa drugima komuniciramo.

Ona je navela da nijedna zemlja ne može da podnese toliko miješanje spolja u sve sfere života, admistrativne, političke, ekonomske, finansijske, a pogotovo to ne može da podnese labilna, krhka i nesposobna zemlja, kakva je BiH.

Cvijanovićeva je istakla da je naročito teško podnijeti tu dozu nerealnog i nejednakog pristupa i nepravde, te da Republika Srpska ne može i neće da podnosi nepravdu.

Ona je navela da ima informaciju da se radi na imenovanju novog visokog predstavnika, iako BiH ne treba nijedan visoki predstavnik, ma ko to bio, jer je to prevaziđena kategorija.

"Ono što su radili visoki predstavnici uveliko je izlazilo van dejtonskih okvira, pribavljali su sebi nadležnosti na nepropisan način, na koji niko od nas nije dao saglasnost. Nama treba domaćeg razgovora, da bi narodi živjeli u miru i slozi kao dobri partneri i sagovornici. Država će biti funkcionalna onda kada bude postojala politička volja da se poštuje ono sa čime svako u BiH raspolaže u skladu sa ustavnim odredbama. Licjemerno je kada vam kažu da se ponašate antidejtonski, a onda saopšte da je Dejton prevaziđen. Na nama je da gledamo šta možemo da uradimo za Republiku Srpsku i kako da gradimo partnerske odnose sa svima u BiH, ako to žele. To je koncept koji ima Republika Srpska", poručila je Cvijanovićeva.

Na pitanje kako vidi najavu mogućeg ujedinjenja opozcije u BiH, Cvijanovićeva je ocijenila da je to još jedan od neproduktivnih projekata koji su sponzorisani od međunarodne zajednice.

"Mislim da kod opozicije u Republici Srpskoj stanuje ogromna naivnost. Ne vidim šta može biti dobit. Umjesto da se bave stvarima koje su važne za Republiku Srpsku, ne povrjeđujući nikoga, oni su izabrali Sarajevo za prirodno stanište. Dio su svega što se definiše u Sarajevu, a odbijaju da budu dio onoga što se definiše u Banjaluci. Sami su sebe isključili iz nekih procesa, možda malo ohrabreni od dugih. Ujedinjena opozicija na nivou BiH ne nosi nikakvu snagu, jer je izborni sistem takav da u zbiru sve ostaje fragmenitrano", zaključila je Cvijanovićeva.