Cvijanović: Nije kiseonik opasan po zdravlje, ali Stanivuković i Zolak jesu

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je Srni da nije kiseonik opasan po zdravlje pacijenata, ali jesu Draško Stanivuković i Aleksandar Zolak.

"Problem s kiseonikom je namjerno isprodukovan da bi privukao veći broj ljudi na najavljene proteste opozicije pošto organizatori protesta nisu sigurni da li izmišljena priča o gašenju BN televizije može privući željeni broj ljudi", rekla je Cvijanovićeva Srni upitana da prokomentariše činjenicu da su rezultati analize pokazali da se u Univerzitetskom kliničkom centru (UKC) Republike Srpske koristi čist kiseonik.

Predsjednik Srpske je naglasila da su i Stanivuković i Zolak odgovorni za širenje panike među stanovništvom, a posebno među pacijentima kojima život i oporavak zavise o kiseoniku.

"Prilično bolesna igra neodgovornih ljudi koji zarad političkog profita ne prezaju ni od toga da se igraju životima ljudi. Stanivukoviću treba spektakl bilo koje vrste da odvuče pažnju građana od činjenice da je on jedan nesposobni gradonačelnik, nedorastao za funkciju koju obavlja i da ga slučajno ne bi ko upitao da li je nešto uradio za građane Banjaluke, jer je očito da nije", naglasila je predsjednik Srpske.

Ona je navela da je što se tiče Stanivukovića stvar jasna, jer je taj zaustavljao i ambulantna vozila s pacijentima da bi pravio svoje ludorije.

"Njemu se ne sviđa ni budžet u kojem treba nagraditi zdravstvene radnike ili porodilje jer mu je to 'bacanje para'. Ako Banjaluci treba takav gradonačelnik, onda ga i ima, ali zašto jednom zdravstvenom radniku, doktoru Zolaku treba ova tema i da se njome bavi na način da ugrožava pacijente!?

To je već ozbiljnije pitanje i time se treba ozbiljnije i pozabaviti, jer je on mogao sve u vezi sa kiseonikom da dovede proceduralno u red da je želio i da uopšte ne ugrozi ni zdravstvene ustanove, a posebno ne pacijente. Valjda bismo od jednog zdravstvenog radnika to trebali i očekivati", zaključila je Cvijanovićeva.

Uzorak koji je uzet u UKC-u pokazao je da je čistoća kiseonika 99,90 na jednoj lokaciji, a na drugoj 99,92, što znači mnogo bolje nego što je i zakonom propisano za lijek.