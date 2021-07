Cvijanović: Nivo BiH kočnica razvoja

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je u intrevjuu Srni da bi BiH mogla da funkcioniše kada bi se svi ponašali u skladu sa Ustavom i poštovali mehanizam koordinacije.

Cvijanovićeva je ocijenila da nivo BiH pokušava da "iskoči" iz onoga što jesu ustavne nadležnosti, a kada bi se svi ponašali u skladu sa Ustavom postojala bi apsolutna prohodnost da svako obavlja svoj dio posla, bez bilo kakvih nametanja, pritisaka, otimanja nadležnosti i nastojanja da se nešto radi na štetu drugog.

"Da poštujemo taj koncept koji je i predviđen Ustavom ne bismo imali problema, već bi svaka vlada radila svoj dio posla i naša, republička, i federalna i kantonalne, a Savjet ministara bi radio ono što su njegove nadležnosti i obaveze na nivou BiH. Međutim, u BiH se izašlo iz tog koncepta i nastoji se mnogo toga blokirati, oduzeti nadležnosti, nanijeti ekonomska i svaka šteta drugom, što je za mene apsolutno neshvatljivo", istakla je Cvijanovićeva.

Nivo BiH je opstrukcija, a ne servis entitetima

Predsjednik Srpske je naglasila da je nivo BiH, zbog raznih političkih trvenja, postao opstrukcija, a ne servis entitetima u realizaciji važnih ekonomskih ili finansijskih aranžmana.

"Da dobijete saglasnost za najobičniju stvar ili da ratifikujete neki međunarodni sporazum, što je samo tehnička stvar da bi entiteti mogli da završe svoj posao, mora se čekati mjesecima i godinama. Umjesto da širom otvore vrata za investicije, bez obzira da li se one dešavaju na teritoriji Republike Srpske ili FBiH, oni prave problem i sve osporavaju bez razloga", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je navela primjer izgradnje Rafinerije u Brodu kada je nivo BiH osporavao zato što Hrvatska radi zajedno sa Republikom Srpskom ili što je Srbija uključena u određene infrastrukturne projekte.

"Ljudi koji su na nivou BiH snose ogromnu odgovornost za blokadu mnogih projekata i činjenica je da se ne obezbjeđuje potrebna prohodnost za njihovu realizaciju. Nama nije Ustav kočnica, jer on tačno precizira ko šta treba da radi i ako smo u dobroj koordinaciji i želimo da se nešto realizuje tu nema nikakve ustavne prepreke u smislu da neka institucija nešto ne može. To je samo stvar da li neka institucija nešto neće da uradi ili namjerno hoće da pokvari", naglasila je Cvijanovićeva.

Ona je konstatovala da to Republiku Srpsku čini nezadovoljnom u BiH i dodatno svjesnom da taj nivo vlasti postaje kočnica svemu što je normalan život i razvoj, umjesto da pokaže funkcionalnost u skladu sa svojim nadležnostima i servisira potrebe entiteta.

"Imamo primjer iz skore prošlosti, most Bratoljub. Srbija je uradila svoj dio posla, sagradila most što je ogromna investicija, Republika Srpska svoj u vezi sa pristupnim saobraćajnicima i imovinsko-pravnim odnosima i onda čekamo nekoliko godina da nivo BiH uradi svoj dio posla u vezi sa graničnim prelazom. Tada počinje prebacivanje loptice - Savjet ministara kaže kriva je Uprava za indirektno oporezivanje, u Upravi kažu mi smo to poslali Savjetu ministara i tako u krug.

Mi smo se tri-četiri godine vrtili oko tako značajnog projekta i na kraju kad smo 'uganjali' gdje se nalaze dokumenti i ko je za šta odgovoran, onda su rekli da nema dovoljno novca. Zašto nisu planirali sredstva za tako značajan projekat koji je tri godine bio na čekanju", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je podsjetila da se na kraju sačekao novi saziv Savjeta ministara sa Zoranom Tegeltijom na čelu i jedna od njihovih prvih odluka bila je deblokada tog pitanja.

Destimulativna atmosfera u BiH

Predsjednik Srpske je upitala kako neko može da kaže da je normalno da, ako postoje tri učesnika,, dva urade svoj dio posla a trećeg čekate tri ili četiri godine, kako razumjeti to ponašanje osim da je ili kočnica ili nemar ili nebriga.

Ona je konstatovala da zato nije čudno što i drugi posmatraju BiH kao mjesto u koje ne treba ulagati kada je odnos institucija na nivou BiH takav da sve rade traljavo, aljkavo ili sa namjerom da nešto blokiraju.

"To je krajnje destimulativna atmosfera ne samo za nas u Republici Srpskoj, već i za strane investitore", ukazala je Cvijanovićeva.

Ona je navela i primjer uvođenja "rominga kao kod kuće" za zemlje zapadnog Balkana, gdje se takođe moralo čekati na bošnjačke političke partije s obzirom na to da su one sve vrijeme štitile interese Telekoma u Federaciji.

"Podsjetiću i na inicijativu `mali Šengen`. Tada smo slušali priče iz Sarajeva da je to 'veliki projekat Srbije', 'neki srpski svijet' i 'nastojanje Srbije da kontroliše cijelu regiju'... Meni je nevjerovatno da oni u Sarajevu neće da vide benefite od nečega što je tako jednostavno, već problematizuju to pitanje dvije godine. I tek kada im stranci nakon tri godini objasne da nema smisla više da svojim političkim izjavama koje su besmislene blokiraju taj proces, onda počinju da govore - dobar je to projekat, on će pomoći našoj privredi, boljoj komunikaciji, kretanju robe bez raznih opterećenja i slično", naglasila je predsjednik Srpske.

Ona je upitala koliko dobrih stvari mora da prođe kroz tu političku sitku i da svako u političkom Sarajevu izliječi svoje komplekse preko veoma dobrih projekata i ideja, pa da se posao privede kraju?

"To je toliko besmisleno gubljenje vremena za šta niko u BiH, a posebno građani nemaju vremena", konstatovala je predsjednik Srpske, navodeći da su neki proglašavali velikim uspjehom da su nakon 12 godina održani izbori u Mostaru.

To jeste dobra vijest, kaže Cvijanovićeva, ali šta znači to ako se svakim pitanjem u BiH treba baviti 12 godina.

Budućnost BiH klimava, nema dijaloga, partnerstva, funkcionalnosti...

Na pitanje kakva je budućnost BiH i da li je uopšte ima, Cvijanovićeva je odgovorila da je budućnost veoma klimava. U administrativnom smislu, rekla je ona, budućnost postoji, ali u suštinskom je ne vidi, jer nema prohodnosti, funkcionalnosti, partnerstva i dijaloga.

"Mi moramo imati ljude okupljene oko nekog cilja, projekta, da vidimo na koji način možemo poboljšati naše pokazatelje, a to znači da stvarni život izgleda drugačije i bolje nego danas. Cilj je da pričamo o boljoj infrastrukturnoj povezanosti, kako unaprijediti regionalnu saradnju da imamo istinski dobrosusjedske odnose u cijeloj regiji, a ne da život svojih institucija vezujemo za čovjeka, da li je tamo izabran ovaj ili onaj političar", pojasnila je Cvijanovićeva.

Ona je ocijenila da je kontekst u kojem se nalazi BiH besmislen i da što prije treba preći u onaj koji je smislen i vidjeti šta se može uraditi da bi život bio bolji.

"Rješenja moraju biti rezultat dogovora, a ne nametanja. Bošnjačke političke partije očekuju da će neko sa strane da nam nameće rješenja, da će doći neki stranac i reći 'ovo smijete, ovo ne smijete, ovo treba da radite a ovo ne treba'. Za mene je to besmisleno i pokazuje da je budućnost BiH klimava, a bila bi stabilna kada bi sjeli i razgovarali, utvrdili prioritete, svako da radi svoj posao i da niko nikome ne smeta u realizaciji projekata i planiranju određenih stvari", pojasnila je Cvijanovićeva.

Pri tome, kaže ona, treba voditi računa i o tome kako prevazići nešto što realno jesu rane prošlosti i to bi bio neki praktičan pristup, ali toga, nažalost, nema.

"U Republici Srpskoj često imate reakciju na akciju iz FBiH, ali niko od stranaca neće to da vidi, već svi pričaju o reakciji koju tretiraju kao akciju. Stvari u BiH moraju da se izbalansiraju ako hoćemo da funkcionišemo kao normalna zemlja", ukazala je Cvijanovićeva, navodeći da u BiH nisu riješena bazična pitanja.

Nesklad i nerazumijevanje o bazičnim pitanjima u BiH

Kada je riječ o izbornom zakonodavstvu u okviru BiH, predsjednik Srpske je rekla da je situacija trenutno takva da se to ne može riješiti iako je i to jedno od bazičnih pitanja.

"Hrvati imaju svoje viđenje kako treba to riješiti i ono što oni traže veoma je kompatibilno sa onim što je Dejton i rekao - da imamo legitimno predstavljanje svih konstitutivnih naroda. Ali, mi dolazimo do toga da danas pričamo sa nekim ljudima iz evropskih zemalja koji kažu Evropa priznaje samo sistem građana i građanstva, a ne sistem etniciteta ili etničkih grupa i konstitutivnih naroda.

Mi gubimo vrijeme objašnjavajući da ova zemlja funkcioniše na principu etniciteta, ravnopravnosti i konstitutivnosti, da nije bitna brojnost već ravnopravnost i da svi imaju ista prava u okviru zajedničke zemlje. BiH nije koncipirana na način da imate etničku grupu koja je dominantna, a druge dvije ili tri, koliko god da ih ima, koje nisu dominantne, da su automatski manjina. Ovo nije ta država", istakla je Cvijanovićeva.

Konstatujući da u BiH postoji nesklad i nerazumijevanje o bazičnim stvarima, Cvijanovićeva je rekla da bošnjačke političke partije hoće centralizovanu BiH, srpske političke partije i srpski narod ne žele da izgube Republiku Srpsku i žele decentralizaciiju BiH za koju smatraju da nije nikakva smetnja, a hrvatske zagovaraju decentralizovanu zemlju sa pojačanim naglaskom na legitimno političko predstavljanje zato što smatraju da su uskraćeni za to.

"Mi se još vrtimo na temama od prije 20 i više godina. Ako želimo da BiH opstane, treba da pokažemo da može da postoji balans između etniciteta i pojedinačnog interesa svakog građanina. Umjesto da nam u tome pomognu sa strane, nama se odmaže, i dođemo u situaciju da nam se u 2021. godini priča o novom visokom predstavniku, a sa druge strane o evropskom putu. Evropljani nam istovremeno kažu da visoki predstavnik jeste smetnja za evropski put, ali da nije došlo vrijeme da on ode", rekla je Cvijanovićeva, upitavši kad je to vrijeme da se BiH istinski kreće prema Evropi.

BiH se nalazi u bezvazdušnom prostoru

Govoreći o visokom predstavniku u BiH, predsjednik Republike je ocijenila da on ne treba da postoji i da samim svojim postojanjem umanjuje demokratski kapacitet institucija.

"Razumijem da je visoki predstavnik nešto što je prepoznato Dejtonom, ali odlično znam i da su se visoki predstavnici ponašali mimo mandata koji su dobili u Dejtonu i da mi danas imamo ovu šaradu i eksperimentalnu državu u kojoj su i dalje otvoreni svi frontovi - mi danas branimo decentralizaciju, objašnjavamo da ona može da bude funkcionalna, a oni nam uporno serviraju matricu da je Republika Srpska kriva za sve loše na nivou BiH. Nije kriva, mi samo ostvarujemo svoj ustavni kapacitet onako kako je propisan i želimo partnerstvo da se krećemo dalje i da ne tapkamo u mjestu", istakla je predsjednik Republike.

Ona je podsjetila da je Republika Srpska nudila razgovor i formirala svoj tim, ali da političke partije iz Sarajeva to ne žele jer misle da će uvijek imati strance koji će biti na njihovoj strani i da će oni BiH dovesti do nečega što oni žele, ali neće, jer bez razgovora nema države.

"Ako neće da razgovaraju, vratićemo se na ono što je Dejton predvidio i nije problem. Problem je što se sada nalazimo u nekom bezvazdušnom prostoru. Dejton i Ustav su rekli jedno, a naša institucionalna, administrativna, pa i politička realnost je nešto sasvim drugo. Kako mi namjeravamo ići u budućnost kad nam je jedna noga u ustavnoj sferi, a druga u vanustavnoj. Mi se kao negdje krećemo, a u Sarajevu osporavaju svaku odluku, investiciju, svaki pokušaj da se obezbijedi stabilnost. Političkom Sarajevu odgovara jedino ako im klimamo glavom na sve njihove ciljeve i govorimo sve je u redu. Ništa nije u redu i nikada se nećemo složiti o bilo čemu što je usmjereno protiv Republike Srpske i srpskog naroda", poručila je Cvijanovićeva.

Prema njenim riječima, razgovor je ključ svega i da se prije mnogo godina razgovaralo danas bi svi problemi bili mnogo manji, a BiH bi se kretala nekom predvidivom dinamikom u budućnost i ne bi sve bilo neizvjesno i nepoznanica.

Ne može političko Sarajevo odlučivati o Srpskoj

Upitana da prokomentariše stalno oslanjanje bošnjačkih političkih partija na strance, da oni dođu i rješavaju probleme u BiH, odnosno ispunjavaju njihove želje i sankcionišu političare iz Republike Srpske koji njima ne odgovaraju, Cvijanovićeva je rekla da to govori o tome kakva je BiH već godinama.

"Sve je to besmisleno. Ne želite da razgovarate, a želite da neko bude sankcionisan, pričate o evropskoj budućnosti, a pozivate visokog predstavnika ili nekoga drugog da sankcioniše ljude. To je nenormalna država, koja nam ne nudi ništa osim stalni pritisak da neko u Sarajevu odlučuje u naše ime. Ne može, jer po Ustavu odlučujemo mi i naše institucije", naglasila je Cvijanovićeva.

Ona je ocijenila da u BiH vlada prilično nezdrava atmosfera i da nekada stiče utisak da u okviru sarajevskih političkih partija nema stvarnog kapaciteta da se razgovara o konkretnim stvarima i da se stalno nameću teme iz prošlosti.

"Nisam iz Sarajeva čula nijednu priču o budućnosti, da radimo nešto zajedno da bi građanima bilo dobro. Mislim da bi bili u stanju da žrtvuju i platu svakog građanina, socijalnu pomoć, bilo kakvo izdvajanje samo da istjeraju svoj politički cilj - da nema Republike Srpske", rekla je Cvijanovićeva.

Govoreći o istupu ministra inostranih poslova u Savjetu ministara Bisere Turković na sjednici Savjeta bezbjednosti, kao i njenim jednostranim potezima sve vrijeme mandata na ovoj dužnosti, Cvijanovićeva je rekla da ona istupa kao samostalni strijelac koji predstavlja samo sebe, svoj etnicitet i svoju političku partiju, te da to nema veze sa institucijama.

"To je velika blamaža, sramota i skandal koji u vizuri svijeta samo umanjuje potencijal i šanse BiH. Otići na sjednicu Savjeta bezbjednosti i ponašati se kao neko ko ima pravo da nešto izlaže, saopštiti stavove za koje nije dobila jedinstven stav od Predsjedništva BiH kao instutucije koja je po Ustavu nadležna za spoljnu politiku i pri tome je totalno nesposobna, ravno je skandalu. Turkovićeva je došla iz višenacionalne zemlje, a ne jednonacionalne i u Savjetu bezbjednosti govori u ime jednih, to je apsolutno neprihvatljivo i tipična zloupotreba institucija i pozicije na kojoj se nalazi.

Na taj način samo nas još više otuđuje jedne od drugih i produbljuje nepovjerenje. Ko da ima povjerenje prema bilo kojem predstavniku koji dolazi iz tako neke političke partije da će zastupati stav svih u BiH? Ja nemam, jer sve ono što vidim hrani moje nepovjerenje i ne mogu da im vjerujem. Tu je mnogo vanustavnog ponašanja koje ne samo da zaslužuje svaku osudu nego pokazuje nesposobnost da se ovdje grade mostovi, naprotiv, oni se samo urušavaju", istakla je Cvijanovićeva.

Na pitanje kako reaguju ambasadori u BiH kada im ukažu na ponašanje bošnjačkih političkih partija, nemogućnost bilo kakvog razgovara i rješavanja problema, Cvijanovićeva je rekla da oni obično ćute, dok u privatnim razgovorima uglavnom kažu da su zvaničnici iz Republike Srpske u pravu.

"To najviše vole da kažu na isteku mandata, a dok su ovdje žmure na jedno ili oba oka u zavisnosti od situacije i prave se da tako nešto ne postoji. Međutim, kada pričate na realnim osnovama reći će da su to sve devijacije, a ne znam ni kako bi uopšte neko mogao da kaže da je nešto funkcionalno ako imate takvo ponašanje Turkovićeve i još niz sličnih primjera. Mi se ne možemo osloniti na ono što radi međunarodni faktor, jer stranac koji radi ovdje i komunicira sa ljudima piše izvještaje svojim vladama ili organizacijama koje su ih ovdje poslale, zatvori oko i pravi se da nije vidio nešto što jeste. To je strašna prevara", rekla je ona.

Komentarišući stalne napade na predsjedavajućeg Savjeta ministara Zorana Tegeltiju i zahtjeve za njegovom ostavkom iako se sve vrijeme mandata drži Ustava i nadležnosti koje on predviđa za instituciju na čijem je čelu, Cvijanovićeva je rekla da je upravo to i razlog zbog kojeg ga optužuju.

"Prozivaju ga iz Sarajeva zato što oni neće da se Zoran Tegeltija ponaša u skladu sa Ustavom, već u skladu sa onim što je njihovo političko opredjeljenje ili vizija, ali mi smo ljudi Ustava i ponašamo se u skladu sa onim što je Ustav rekao. Postoje i neki drugi koji traže ostavku, oni dolaze iz opozicije, jer su frustrirani činjenicom što nisu u Savjetu ministara. Oni pričaju svoju priču iz svojih razloga, ali kad zahtjevi za ostavkom dolaze iz bošnjačkog političkog korpusa onda je osnovni razlog ponašanje u skladu sa Ustavom jer oni ne vole Ustav već samo svoje političke ciljev", naglasila je Cvijanovićeva, dodavši da podržava Tegeltiju i svakoga ko radi u skladu sa Ustavom i svojim nadležnostima.

Ona je naglasila da bošnjački politički korpus žali što je Savjet ministara pomoćno tijelo Predsjedništva BiH, a ne neka kapacitirana vlada koja bi donosila odluke za sve.

"U tom slučaju bile bi nevažeće ili veoma malo važne sve odluke entitetskih i kantonalnih vlada. To je njihova politička ambicija, ali to ne može proći i ne mogu da zamislim da bi bilo ko u Srpskoj želio i pristao da isprazni kapacitet Republike pa da Sarajevo određuje sve o našim prioritetima, infrastrukturi, finansijama... To bukvalno znači da ne postoji ništa što se zove Republika Srpska, nijedna odluka institucije ili organa u Srpskoj i tada bi oni mogli da određuju i gdje će koji poštar ili željezničar da radi, hoćemo li imati neki sportski klub. To je njihova vizura BiH, da Republika Srpska nema nikakve nadležnosti, a da oni u Sarajevu sjede i odlučuju šta je važno za Banjaluku, Bijeljinu, Šamac, Novi Grad...", ukazala je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da je sigurna da to niko iz Srpske ne bi dozvolio.

"Mi hoćemo da radimo po Ustavu i ostvarujemo ono što piše. To je realno i ne predstavlja smetnju ni našem postojanju niti evropskom putu. Imamo i mehanizam koordinacije koji iz Sarajeva uporno pokušavaju da opstruišu da bi pokazali da je nefunkcionalan, kao i Ustav. Mi mislimo sasvim suprotno - sve može da funkcioniše samo ako se držimo Ustava", zaključila je predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović u intervjuu Srni.