Cvijanović: Obaveze ispunjene, ne odustajemo od planiranih projekata

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je u da su institucije Srpske uprkos svim izazovima tokom prošle godine odgovorile zadacima i ispunjavale svoje obaveze, te da je prioritet u ovoj godini realizacija infrastrukturnih i energetskih projekata definisanih sa Srbijom.

Govoreći o ekonomskoj i političkoj situaciji u Republici Srpskoj, Cvijanovićeva je istakla da je uprkos veoma teškoj protekloj godini, koja je bila u znaku korone i značajnih restrikcija, budžet izvršavao sve svoje obaveze.

"Nismo odustali ni od značajnih infrastrukturnih projekata, a podrška zdravstvenom sektoru, kao i privredi bila je značajna u ovom teškom periodu. Politička situacija je takođe stabilna iako smo imali određena preslagavanja u okviru vladajućeg bloka, ali Vlada ima skupštinsku podršku i može nesmetano da radi i posveti se izazovima koje je upravo izazvala korona, ali i svim redovnim poslovima", ocijenila je predsjednik Republike.

Na pitanje da li će Republika Srpska uspjeti da se izbori sa ekonomskim posljedicama koje je izazvala pandemije virusa korona, Cvijanovićeva je odgovorila da iako će kriza izazvana koronom trajati još neko vrijeme, sigurna je da će biti očuvana finansijska stabilnost, uprkos tome što je aranžman sa MMF-om doveden u blokadu.

"Neprimjereno je u ovako teškim okolnostima, kad se borimo za zdravlje ljudi i očuvanje privrede, insistirati na stvarima u Pismu namjere u vezi sa kojima nemamo saglasnost već više godina, a pogotovo tražiti premještanje nadležnosti sa jednog na drugi nivo. Zato je dobro što Vlada traga i za drugim izvorima finasiranja bez teških političkih uslovljavanja i sigurna sam da će se obaveze prema budžetskim korisnicima i dalje redovno izvršavati. Veliki je uspjeh što nije došlo do smanjenja plata i drugih davanja", konstatovala je Cvijanovićeva.

Institucije Srpske reagovale efikasno i blagovremeno na pandemiju

Ona je ocijenila da su institucije Republike Srpske reagovale blagovremeno i efikasno na pandemiju i da ne vidi da je bilo šta urađeno lošije ako se izvrši poređenje čak i sa visokorazvijenim zemljama.

"Ko je htio da vidi mogao je vidjeti kako u najvećim silama svijeta medicinari protestuju jer nemaju ni zaštitne maske, a rade neposredno sa zaraženim licima, a to je bilo u vrijeme kad smo mi već imali adekvatne i zalihe i snabdjevenost medicinskom opremom. Ali, neki će uvijek kritikovati. Osim toga, naše su mjere i danas izbalansirane kako ne bismo dodatno gušili određene privredne sektore.

Naravno da su pojedine djelatnosti značajno pogođene, ali primjera radi, u ugostiteljstvu, gdje smo imali zamjerke od ovih djelatnika, kod nas je bilo značajno duže radno vrijeme u odnosu na okruženje, a pogotovo zemlje Evropske unije jer u mnogima su ugostiteljski objekti mjesecima potpuno zatvoreni. Naravno, svi su zabrinuti za svoje poslove i to se mora razumjeti, ali smatram da i onda kad kritikujemo moramo biti barem malo realni i pogledati oko sebe", rekla je Cvijanovićeva.

Na pitanje kako komentariše ulogu Centralne banke BiH koja je jedina centralna banka u svijetu koja nije reagovala u vrijeme pandemije i pomogla oporavku privrede, predsjednik Republike je naglasila da Centralnu banku vidi kao instituciju koja nema ulogu koju treba da ima.

"Previše su zarobljeni stranim diktatom i smjernicam koje su nekad inicirane upravo od međunarodnog faktora, pa nije ni čudo što danas i građani i privreda kažu da je to beskorisna institucija bez stvarne društvene odgovornosti. Ja bih tome dodala i neinventivna i okoštala", ocijenila je Cvijanovićeva.

Govoreći o značaju institucija Republike Srpske uopšte, a i u vrijeme pandemije virusa korona gdje se Srpska bori da dobije prvu isporuku ruskih vakcina zahvaljujući angažmanu svojih institucija, jer je Kovaks program zakazao, Cvijanovićeva je naglasila da je vlast u Srpskoj zbog raznih pritisaka, i političkih i finasijskih, nastojala jačati institucije, jer su svjesni da bez njih građani neće dobiti ono što im pripada, a Republika Srpska bi izgubila i suštinu i smisao.

"U svim krizama se to pokazalo presudnim - od poplave, pa sad do ove velike globalne zdravstvene krize", konstatovala je Cvijanovićeva.

Što se tiče vakcina, dodala je ona, tu se mora raditi na više frontova. "Naravno da je problematično ono što se dešava sa nabavkom putem Kovaks programa, ali naši su napori usmjereni i na dobijanje ruske i kineske vakcine, odnosno svih raspoloživih vakcina kojima ćemo zaštititi naše stanovništvo", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je navela da je veliko nezadovoljstvo među zvaničnicima EU zbog kašnjenja isporuke naručenih vakcina.

"Svakako da će se to odraziti i na nas, ustvari, već se odražava, jer smo vezani za te nabavke. Koliko razumijemo, problem u EU je isključivost prilikom odabira vakcina. Tamo su, vjerovatno iz političkih razloga, nastojali zaobići, ruske i kineske vakcine, a opet zapadni snabdjevači su pokrili Ameriku, Izrael i Veliku Britaniju, dok je EU ostala na repu tog lanca snabdijevanja. Naravno ima pojedinačnih članica EU koje su direktno radili nabavku i sa ruskim i kineskim proizvođačima, i vjerovatno će tamo proces vakcijacije ići boljim tempom", rekla je Cvijanovićeva.

Dužni smo poštovati napore zdravstvenih radnika

Na pitanje da li je zadovoljna ponašanjem stanovnika Srpske u vrijeme pandemije, predsjednik Republike je naglasila da je zadovoljna prvenstveno našim zdravstvenim radnicima, navodeći da smo dužni da poštujemo napore koje ulažu sve ovo vrijeme, ali, naravno, i našim građanima.

"Shvatili smo da je opasnost velika i da su mjere opravdane, uostalom, u cijelom svijetu su na snazi rigorozne mjere, tako da je i to, vjerovatno, doprinijelo jačanju svijesti da se moramo štititi. Razumljivo je da je mlađim generacijama teže da se odreknu druženja i okupljanja, ali mislim da se ogromna većina njih pridržava mjera kojim štite svoje zdravlje", rekla je predsjednik Srpske u intervjuu Srni.

Govoreći o radu Vladu u proteklom periodu, Cvijanovićeva je ukazala da Vlada radi u zaista teškim okolnostima i to treba razumjeti.

"Kao i u svakoj vladi, ima vidljivijih i manje vidljivih, ne misilim samo po medijskim nastupima, već po rezultatima. S obzirom na to da Vlada ima svoje planove i strateške dokumente, po njihovoj realizaciji se mjeri i učinak. Ali, ipak, za svaku Vladu je važno da ne živi samo svoj obični administrativni život, već i da vodi aktivan dijalog sa svim grupacijama. Mislim da se Vlada dobro nosi sa izazovima koje je nametnula pandemija, a to je u ovom periodu najvažniji prioritet", istakla je Cvijanovićeva.

Na pitanje da li je skupštinska većina u Republici Srpskoj stabilna, predsjednik Srpske je rekla da iako je došlo do određenih izmjena u okviru vladajuće koalicije, skupštinska većina je tu i ona je stabilna.

"Vodila sam trostranačku koalicionu Vladu, koja nije imala ovoliku podršku u palamentu, pa smo rješavali probleme, tako da to i ova vlada svakako može. Ključna je opredijeljenost koalicionih parntera da održe jedinstvo, a to možete ako imate iste ciljeve. Uvijek izgleda politički tragično kad ste u koaliciji i govorite kako ste na liniji koalicione politike, branite je i hvalite, a onda igrom slučaja izađete iz koalcije, pa pričate kako je to sve pogrešno. Neozbiljno je to. Nama treba stabilnost da bismo mogli rješavati probleme, zato je uvijek važno da su nam institucije stabilne i efikasne", poručila je Cvijanovićeva.

Saradnja Srpske i Srbije dobra i ispunjena suštinskim stvarima

Kada je riječ o saradnji Srpske i Srbije, Cvijanovićeva je rekla da je već godinama ta saradnja dobra, ne samo što je prirodno da se ima takav odnos, već i zato što je ispunjena suštinskim stvarima u svim oblastima.

"To naši građani vide i cijene. Mnogima se ta saradnja ne sviđa, ali pošto znamo da nije uperena protiv bilo koga, ne opterećujemo se tim stvarima. Predsjednici Aleksandar Vučić i Milorad Dodik su još prije nekoliko godina trasirali taj put sadržajne i sveobuhvatne saradnje i to je postao standard za naše institucije", rekla je Cvijanovićeva.

Upitana da prokomentariše kritike iz političkog Sarajeva, čak i zahtjev grupe poslanika stranaka iz Federacije BiH upućen Ustavnom sudu BiH da preispita koncesije Republike Srpske za hidroelektrane u gornjem slivu rijeke Drine - Buk Bijela, Foča i Paunci, kao i izgradnju aerodroma u Trebinju, predsjednik Srpske je konstatovala da samo nemoćan i nesrećan čovjek stalno histeriše, a onaj ko je stabilan, lati se posla.

"Bilo bi dobro da u Sarajevu prigrle bilo koji projekat koji je dobar za građane, ali to njih ne interesuje, Oni ganjaju neke političke vještice i sva im se politika svela na to. Uvijek pričaju istu priču, ko god šta uradi njima je to podrivanje države, urušavanje suvereniteta, neko zaobilazi institucije BiH... Demagogija i destrukcija non-stop, ohrabrena od pojedinih stranaca. Dakle, ovo su nam važni projekti i srećni smo što ih Srbija želi realizovati. I treba otkloniti sve barijere i usmjeriti svu energiju da se oni i realizuju", zaključila je Cvijanovićeva.

Na pitanje da li se realno u ovoj godini može očekivati realizacija nekih značajnijih i krupnijih projekata u Republici Srpskoj s obzirom na ekonomsku situaciju, CVijanovićeva je rekla da su institucije Srpske posvećeni tome, iako su ogromna sredstva otišla u prioritete koje je nametnula pandemija - u zdravstvo i podršku privredi.

"Naš je prioritet realizacija infrastrukturnih i energetskih projekata definisanih sa Srbijom. Bilo bi dobro da i sa Federacijom BiH možemo definisati stvari koje su važne za građane oba entiteta, ali za ljubav uvijek treba dvoje. Otovreni smo za saradnju sa svima u našem okruženju i vjerujem da će doći vrijeme kad će nas više voditi razum, nego potreba za osporavanjem", istakla je predsjednik Republike Srpske.