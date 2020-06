Cvijanović: Očekujemo jačanje ekonomske saradne s Rusijom

BEOGRAD - Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je večeras, nakon sastanka u Ambasadi Rusije u Beogradu najviših predstavnika vlasti Srpske s ruskim ministrom inostranih poslova Sergejom Lavrovom, da očekuje jačanje ekonomske saradnje Srpske i Ruske Federacije.

"Za Republiku Srpsku je izuzetno važno da ima jakog sagovornika kakav je Ruska Federacija. Želimo da imamo više investicija, da budemo i komunikacijski bolje povezani", rekla je Cvijanovićeva novinarima u Beogradu.

Ona je navela da se u oblastima kulture i obrazovanja već realizuje mnogo toga, te da postoje mnogi zajednički projekti, ističući da je posebno ponosna na izgradnju srpsko-ruskog pravoslavnog centra u Banjaluci, o čemu je razgovarano na sastanku.

"Ministar Lavrov nas je obavijestio da u tome učestvuju i predstavnici ruskog biznisa, ali i institucija, i daju doprinos izgradnji tog centra, koji će nas i duhovno vezati", naglasila je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da je večerašnji razgovor bio dobra prilika da se iskaže zahvalnost predstavnicima Ruske Federacije koji su dosljedno branili pozicije Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Cvijanovićeva je zahvalnost Rusiji izrazila i za njihove stavove u okviru Savjeta bezbjednosti UN, ističući da je istorijski važno za cijeli srpski narod bilo rusko blokiranje u Savjetu bezbjednosti rezolucije o genocidu u Srebrenici.

"Za Republiku Srpsku je posebno važno da razgovaramo s nekim ko je diplomata svjetskog formata, kojem ne morate objašnjavati kako stvari stoje, jer to on (Lavrov) odlično zna, i što, u krajnjem slučaju možemo da se oslonimo na to što će Rusija spriječiti da se desi neka nova istorijska greška koja bi mogla koštati Republiku Srpsku ili srpski narod", rekla je Cvijanovićeva.

Nakon sastanka, delegacija iz Republike Srpske, koju predvodi srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik, prisustvovaće svečanoj večeri koju će u čast posjete ruskog šefa diplomatije Beogradu organizovati ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić.