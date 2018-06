Cvijanović: Odmah poslije konsultacija, pokreće se procedura povećanja plata

ISTOČNO SARAJEVO - Premijer Republike Srpske Željka Cvijanović najavila je danas da će Vlada odmah poslije konsultacija sa socijalnim partnerima, poslodavcima, sindikatom i sa Savezom opština i gradova, pokrenuti proceduru povećanja plata u Srpskoj.

Cvijanovićeva je navela da će sve to dešavati u sedmici koja slijedi.

"Idemo na usvajanje na Vladi, a potom upućujemo parlamentu. Neka predviđena dinamika je bila da se povećanje odnosi na avgustovsku platu, s obzirom da nije realno da ranije prođe proceduru u parlamentu i stupi na snagu. Čuli ste da imamo nekih devet-deset zakona o kojima ćemo veoma brzo raspravljati u parlamentu", rekla je Cvijanovićeva novinarima u Istočnom Sarajevu.

Ona smatra da je to dobra mjera, ali je naglasila kako ima određenih strahova sa lokalnog nivoa, odnosno od načelnika opština da će to značiti gubitak određenih sredstava za lokalne zajednice.

"Uvjeravam ih da će se to nadomjestiti. Prvo, zato što ćemo sigurno i kroz povećanu potrošnju i povećan broj radnika i sve druge mjere, kao i kroz sredstva koje mi obezbjeđujemo iz Budžeta Republike, a služe za realizaciju investicija na lokalnom nivou, opet imati izbalansirane budžete i to neće predstavljati nikakav poseban problem", objasnila je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da nema nikakvu dilemu da je ovo dobra i pravedna mjera koja se odnosi na sve radnike.

"Hoćemo da dođemo do svakoga i nećemo da pravimo razliku između javnog i realnog sektora, ali isto tako postavili smo i neke visoke ciljeve", naglasila je Cvijanovićeva.

Ona je istakla da poslodavci u realnom sektoru znaju da se plate moraju povećavati, te da su oni svjesni činjenice da se danas ljudi zapošljavaju, odnosno da im se za plate izdvaja 900 do 1.000 KM za nešto za šta su doskora izdvajali 400 do 500 ili 600 KM.

Cvijanovićeva je rekla da je ovo način da se napravi dobra polazna osnova da svi imaju isto povećanje, uz razliku onih najmanjih plata koje postoje u javnom sektoru.

"Tu definitivno treba intervenisati više. Ponosna sam što možemo da predložimo ovo povećanje, jer to znači da je Republika Srpska dobro kapacitirana, da može da osmisli zakonska rješenja, da u situaciji kada se opštine zabrinu šta da rade u nedostatku prihoda možemo da im kažemo da imamo rješenje da se to sanira. To znači da idemo naprijed", poručila je Cvijanovićeva.