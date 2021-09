Cvijanović: Ovo je državni udar

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da odluka Ustavnog suda BiH kojom se Republici Srpskoj pokušava osporiti vlasništvo nad šumama predstavlja državni udar i još jedan antidejtonski atak na Srpsku i njene Ustavom definisane nadležnosti.

Reagujući na najnoviju odluku Ustavnog suda BiH koji je utvrdio da nisu u skladu sa Ustavom BiH pojedine odredbe Zakona o šumama Republike Srpske, i to u dijelu u kojem se navodi da su šume vlasništvo Srpske, Cvijanovićeva je istakla da neustavni pokušaj postepene centralizacije BiH, i to od institucije za koju bi dejtonski Ustav trebao da bude svetinja, nepovratno urušava kako povjerenje među narodima u BiH, tako i same temelje na kojima ona počiva.

"O kakvoj uređenoj pravnoj državi možemo govoriti ako institucija koja je zadužena za zaštitu ustavnosti u kontinuitetu krši ovaj princip na kojem počivaju sve savremene i uređene zemlje svijeta", upitala je predsjednik Srpske.

Ona je naglasila da poštujući ustavni poredak BiH, kao i njen najviši pravni akt, Republika Srpska je dužna da odgovarajućim odlukama svojih institucija zaštiti svoju imovinu i vrati stvari u ustavne okvire, popravljajući štetu koju su neustavnim djelovanjem ili odlukama nanijeli visoki predstavnici ili Ustavni sud BiH.